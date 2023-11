He aha ke kumu waiwai nui o Walmart?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, hoʻopuka i kāna kumu waiwai nui ma o kāna mau hana kūʻai. Me kahi pūnaewele nui o nā hale kūʻai i hoʻolaha ʻia ma ka honua holoʻokoʻa, hāʻawi ka hui i kahi ākea o nā huahana a me nā lawelawe i nā miliona o nā mea kūʻai aku i kēlā me kēia lā. E nānā pono kākou i ka loaʻa ʻana o ka loaʻa kālā iā Walmart a me ka mea i lilo ai ia i mea ikaika nui i ka ʻoihana kūʻai.

Nā hana kūʻai kūʻai:

Hoʻohana ʻo Walmart i kahi kōpili o nā ʻano kūʻai kūʻai like ʻole, me nā supercenters, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai, nā mākeke kaiāulu, a me nā kahua e-commerce. Ke kūʻai aku nei kēia mau hale kūʻai i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā lole, nā mea uila, nā waiwai home, a me nā mea hou aku. Hāʻawi nui nā hana kūʻai kūʻai o ka hui i kāna loaʻa kālā holoʻokoʻa, ʻoiai e holo ana nā mea kūʻai aku i Walmart no kā lākou pono kūʻai i kēlā me kēia lā.

Ka Hui a Sam:

Ma waho aʻe o kāna mau hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, nona a lawelawe ʻo Walmart i ka Sam's Club, kahi hui hale kūʻai e pili ana i nā lālā. Hāʻawi ʻo Sam's Club i nā huahana nui ma nā kumukūʻai hoʻemi i kona mau lālā, e huki ana i nā mea kūʻai aku a me nā ʻoihana liʻiliʻi. Hoʻohui ka loaʻa kālā mai Sam's Club i ka loaʻa kālā holoʻokoʻa o Walmart.

E-kālepa:

Ua hana nui ʻo Walmart i kāna mau hana e-commerce i nā makahiki i hala iho nei. Me ka piʻi ʻana o ke kūʻai pūnaewele, ua hoʻonui ka hui i kona noho pūnaewele e hoʻokūkū me nā kanaka nunui e-commerce e like me Amazon. Ma o kāna pūnaewele a me ka polokalamu kelepona, hāʻawi ʻo Walmart i kahi ākea o nā huahana no ke kūʻai pūnaewele a hāʻawi i nā koho hoʻouna kūpono. Ua lilo ʻo E-commerce i kumu waiwai nui no Walmart, ʻoiai ʻoi aku ka nui o nā mea kūʻai aku i ka ʻoluʻolu o ke kūʻai pūnaewele.

Nā lawelawe kālā:

Hoʻopuka pū ʻo Walmart i ka loaʻa kālā ma o kāna mau lawelawe kālā, me ka hoʻoili kālā, ka nānā ʻana i ke kālā, a me nā kāleka i uku mua ʻia. Hāʻawi kēia mau lawelawe i nā mea kūʻai aku i loaʻa ʻole i nā lawelawe panakō kuʻuna, e hāʻawi ana iā lākou i nā hoʻonā kālā kūpono a kūpono hoʻi.

NPP:

Nīnau: ʻEhia hale kūʻai iā Walmart?

A: Ke hana nei ʻo Walmart ma luna o 11,000 mau hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, me nā hale kūʻai inoa inoa ʻo Walmart a me nā wahi ʻo Sam's Club.

Nīnau: Pehea e hoʻohālikelike ai ʻo Walmart me nā hale kūʻai ʻē aʻe?

A: ʻO Walmart ka hale kūʻai nui loa ma ka honua, ʻoi aku ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū ma ke ʻano o ka loaʻa kālā a me ka helu hale kūʻai.

Nīnau: He aha ka loaʻa kālā makahiki a Walmart?

A: I ka makahiki fiscal 2021, ua hōʻike ʻo Walmart i ka huina kālā ma kahi o $559 biliona.

Nīnau: Ke hana nei ʻo Walmart ma ka honua?

A: ʻAe, he kūlana koʻikoʻi ko Walmart ma ka honua, me nā hale kūʻai ma nā ʻāina he nui, me Mexico, Kanada, United Kingdom, a me Kina.

I ka hopena, ʻo ke kumu waiwai nui o Walmart e loaʻa mai ana mai kāna mau hana kūʻai nui, me kāna mau ʻano hale kūʻai like ʻole a me nā paepae e-commerce. ʻO ka hiki ʻana o ka hui e hoʻokō i ka nui o nā pono o ka mea kūʻai aku, i hui pū ʻia me kāna ʻoihana hoʻolālā i ka e-commerce a me nā lawelawe kālā, ua paʻa i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi i ka ʻoihana kūʻai.