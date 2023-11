He aha ke alakaʻi o Walmart?

Ua ʻike ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, no kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me kona hiki ke hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa i nā mea kūʻai aku. Akā he aha ka mea ma hope o ka kūleʻa o kēia pilikua kūʻai? ʻO kahi kumu nui ke alakaʻi e alakaʻi i ka ʻoihana i mua. Hōʻike ʻia ke alakaʻi ʻana o Walmart e ka manaʻo nui i ka hana hou, ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku, a me ka hoʻokō ʻana i kāna mau limahana.

Hoʻonui: Hoʻomaopopo ke alakaʻi o Walmart i ke koʻikoʻi o ka noho ʻana i mua i kahi ʻāina kūʻai e ulu wikiwiki nei. Ke ʻimi mau nei lākou i nā hoʻonā hou e hoʻomaikaʻi i ka ʻike kūʻai no nā mea kūʻai aku. Inā paha e hoʻokō ana i nā ʻenehana hou, e like me nā ʻōnaehana nānā ponoʻī a i ʻole nā ​​kahua kūʻai pūnaewele, a i ʻole ka hoʻokolohua ʻana me nā ʻano hale kūʻai hou, ke ʻimi mau nei nā alakaʻi o Walmart i nā ala e noho ai ma ke alo o ka ʻoihana.

Ka mea kūʻai aku: ʻIke ke alakaʻi o Walmart aia ka mea kūʻai ma ka puʻuwai o kā lākou ʻoihana. Hoʻoikaika lākou e hoʻomaopopo a hoʻokō i nā pono o kā lākou kumu kūʻai like ʻole. Ma ka hāʻawi ʻana i nā ʻano huahana like ʻole i nā kumukūʻai kūpono, manaʻo ʻo Walmart e hāʻawi i ka waiwai i kāna mea kūʻai. Hoʻohui ʻia, hoʻolilo ka ʻoihana i ka hoʻomaʻamaʻa lawelawe lawelawe e hōʻoia i ka lako o nā limahana e kōkua pono i nā mea kūʻai aku.

Manaʻo i nā limahana: Manaʻo ke alakaʻi o Walmart ʻo kāna mau limahana ka waiwai nui loa. Ua paʻa lākou i ka hana ʻana i kahi kūlana hana maikaʻi a hāʻawi i nā manawa no ka ulu ʻana o ka ʻoihana. Hāʻawi ka hui i nā papahana hoʻomaʻamaʻa like ʻole a me nā hana e kōkua i nā limahana e hoʻomohala i kā lākou mau mākaukau a holomua i loko o ka hui. Hoʻokumu pū ka alakaʻi o Walmart i ka ʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana, me ka manaʻo e hana i kahi limahana e hōʻike ana i nā kaiāulu āna e lawelawe ai.

NPP:

Nīnau: ʻO wai ka Luna Nui o Walmart i kēia manawa?

A: No [makahiki i kēia manawa], ʻo Doug McMillon ka Luna Hoʻokele o Walmart.

Nīnau: ʻEhia mau limahana iā Walmart?

A: Hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 2.3 miliona mau hoa hana ma ka honua holoʻokoʻa.

Nīnau: He aha ka ʻōlelo a Walmart?

A: ʻO ka hana a Walmart e mālama i ke kālā i hiki iā lākou ke ola maikaʻi.

Nīnau: Pehea e kākoʻo ai ʻo Walmart i ka hoʻomau?

A: Ua kūpaʻa ʻo Walmart i ka hoʻomau ʻana a ua hoʻonohonoho i nā pahuhopu nui e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo, hoʻoikaika i ka ikehu hou, a kākoʻo i nā hana hoʻomohala hoʻomau.

I ka hopena, ʻike ʻia ke alakaʻi o Walmart e ka nānā ʻana i ka hana hou, ka mea kūʻai aku, a me ka kūpaʻa i kāna mau limahana. Ma ka hoʻololi mau ʻana i ka hoʻololi ʻana i ka mākeke mākeke, ka hoʻomaopopo ʻana i nā pono o ka mea kūʻai aku, a me ka hoʻopukapuka kālā ʻana i kāna limahana hana, noho mau ʻo Walmart i alakaʻi i ka ʻoihana kūʻai.