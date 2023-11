He aha ka waiwai o ka hui o Walmart?

Ua ʻike ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai multinational no kona hele nui ʻana i ka mākeke honua. Me nā hale kūʻai 11,000 ma 27 mau ʻāina, ua lilo ka hui i inoa ʻohana. Akā he aha ka mea i hoʻokaʻawale iā Walmart mai kāna mau mea hoʻokūkū? ʻO kekahi o nā kumu koʻikoʻi e wehewehe ana i ka holomua o Walmart, ʻo ia kona kūpaʻa ikaika i kāna mau waiwai ʻoihana.

Hoʻoholo i nā mea kūʻai: Hoʻonoho ʻo Walmart i kāna mau mea kūʻai ma ke kikowaena o nā mea a pau āna e hana ai. Hoʻoikaika ka hui e hāʻawi i nā huahana maikaʻi i nā kumukūʻai kūpono, e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā mea kūʻai aku i ka waiwai maikaʻi loa no kā lākou kālā. Hōʻike ʻia ke ʻano o ka mea kūʻai aku o Walmart ma kāna ʻano huahana nui, nā wahi hale kūʻai kūpono, a me ka lawelawe mea kūʻai aku.

Hoʻohanohano no kēlā me kēia kanaka: Manaʻo ʻo Walmart i ka mālama ʻana i kēlā me kēia kanaka me ka mahalo a me ka hanohano. Hoʻonui kēia waiwai i kāna mau mea kūʻai aku a me nā hoa pili. Hoʻoulu ka hui i kahi ʻano hana like ʻole, kahi e manaʻo ai nā mea a pau i ka waiwai a me ka mana. Kākoʻo ikaika ʻo Walmart i nā ʻano hana kaiaulu like ʻole, e hōʻike ana i kona kūpaʻa e hana i ka hopena maikaʻi i ka ʻaha kanaka.

E hooikaika no ka maikai: Hoʻolaʻa ʻia ʻo Walmart i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana a me ka hana hou. Ke ʻimi mau nei ka ʻoihana i nā ala e hoʻonui ai i kāna mau hana, ke kaulahao hoʻolako, a me ka ʻenehana e lawelawe maikaʻi aku ai i kāna mau mea kūʻai. Paipai ʻo Walmart i kāna mau hoa hana e ʻapo i ka noʻonoʻo ulu a komo pū i ka ʻimi ʻana o ka ʻoihana i ka maikaʻi.

Pono: Hoʻohana ʻo Walmart me nā kūlana koʻikoʻi kiʻekiʻe. Ua kūpaʻa ka hui i ka hana ʻana i ka ʻoihana me ka ʻoiaʻiʻo, ʻike maopopo, a me ka pololei. Manaʻo ʻo Walmart i kāna mau hoa pili e pili i kēia mau loina ma kā lākou mau pilina a pau, me ka mālama ʻana i ka hilinaʻi a me ka kūpaʻa i loko o ka hui.

Nīnau: Pehea e hana ai ʻo Walmart i kāna mea kūʻai ma mua?

A: Hoʻokumu mua ʻo Walmart i kāna mau mea kūʻai aku ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai kūpono, e hōʻoia ana i nā wahi hale kūʻai kūpono, a me ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku.

Nīnau: Pehea e hāpai ai ʻo Walmart i ka ʻokoʻa a me ka hoʻokomo ʻana?

A: Hoʻoulu ʻo Walmart i kahi kaiapuni hana e pili ana i ka ʻokoʻa a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia kanaka me ka mahalo a me ka hanohano. Ke kākoʻo ikaika nei ka hui i nā ʻano hana kaiaulu like ʻole e hāpai i ka hoʻohui ʻana.

Nīnau: Pehea ʻo Walmart e hoʻoikaika ai no ka maikaʻi?

A: Hoʻolaʻa ʻia ʻo Walmart i ka hoʻomaikaʻi mau ʻana a me ka hana hou. Ke ʻimi mau nei ka ʻoihana i nā ala e hoʻonui ai i kāna mau hana, ke kaulahao hoʻolako, a me ka ʻenehana e lawelawe maikaʻi aku ai i kāna mau mea kūʻai.

Nīnau: Pehea e hōʻoiaʻiʻo ai ʻo Walmart i ka kūpaʻa i kāna mau hana ʻoihana?

A: Ke hana nei ʻo Walmart me nā kūlana koʻikoʻi kiʻekiʻe loa, e alakaʻi ana i ka ʻoihana me ka ʻoiaʻiʻo, ʻike maopopo, a me ka pololei. Manaʻo ka hui i kāna mau hoa pili e pili i kēia mau loina ma kā lākou mau pilina.