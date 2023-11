He aha ka moʻomeheu hui o Walmart?

ʻIke ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, no kāna ʻoihana nui o nā hale kūʻai a me kona mana i ka ʻoihana kūʻai honua. Eia naʻe, ma hope o kona kūleʻa e waiho ana kahi moʻomeheu ʻoihana kūʻokoʻa e hoʻokaʻawale iā ia mai kāna mau mea hoʻokūkū. Kūkulu ʻia ka moʻomeheu ʻoihana o Walmart ma luna o kekahi mau loina koʻikoʻi e hoʻohālike i kāna mau hana a alakaʻi i kāna mau limahana.

Kora Nā Loina Hawaiʻi:

Aia ma ka puʻuwai o ka moʻomeheu ʻoihana ʻo Walmart kāna mau waiwai nui: mahalo i kēlā me kēia kanaka, lawelawe i nā mea kūʻai aku, hoʻoikaika i ka maikaʻi, a me ka hana me ka pololei. ʻO kēia mau waiwai ke kumu no ka hana ʻana o Walmart a alakaʻi i kāna mau limahana i kā lākou launa ʻana i kēlā me kēia lā me nā mea kūʻai aku a me nā hoahana.

Nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā:

Kaulana ʻo Walmart no kāna kūpaʻa e hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā i kāna mea kūʻai. Ua paʻa loa kēia hoʻolālā kumu kūʻai i ka moʻomeheu o ka hui a hoʻoikaika i ka hoʻoholo ʻana ma nā pae āpau. Paipai ʻia nā limahana o Walmart e ʻimi i nā ala hou e hōʻemi i nā kumukūʻai a hāʻawi i kēlā mau waihona i nā mea kūʻai aku.

Lawelawe mea kūʻai mai:

ʻO ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku he mea koʻikoʻi o ka moʻomeheu ʻoihana o Walmart. Hoʻomaopopo ka hui i ka mea nui o ka hālāwai ʻana i nā pono o ka mea kūʻai aku a ʻoi aku ka nui o kā lākou mau manaʻo. Hoʻomaʻamaʻa ʻia nā limahana ʻo Walmart e launa aloha, kōkua, a me ka ʻike, e hōʻoia ana i ka loaʻa ʻana o ka ʻike kūʻai maikaʻi.

Ka 'oko'a a me ke komo 'ana:

Haʻaheo ʻo Walmart i ka hoʻoulu ʻana i kahi ʻano hana like ʻole. Manaʻo ka hui e lawe mai ka ʻokoʻa i nā manaʻo a me nā manaʻo like ʻole, e alakaʻi ana i ka hoʻoholo maikaʻi a me ka hana hou. Hoʻoikaika ikaika ʻo Walmart i ka ʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana ma o kāna mau hana hoʻolimalima, nā pūʻulu kumuwaiwai limahana, a me nā hoʻolālā pili kaiaulu.

NPP:

Nīnau: Pehea e hoʻolaha ai ʻo Walmart i kāna mau waiwai kumu?

A: Hoʻolaha ʻo Walmart i kāna mau waiwai nui ma o nā papahana hoʻomaʻamaʻa maʻamau, kamaʻilio kūloko, a me nā papahana ʻike e hoʻolauleʻa ai i nā limahana e hōʻike ana i kēia mau waiwai.

Nīnau: Pehea e hōʻoia ai ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa?

A: Loaʻa ʻo Walmart i nā kumukūʻai haʻahaʻa ma o nā hoʻolālā like ʻole, me ka hoʻokele ʻana i ke kaulahao hoʻolako maikaʻi, kūʻai nui ʻana, a me ka hoʻohana ʻana i kona nui a me ka nui e kūkākūkā i nā ʻōlelo kūpono me nā mea hoʻolako.

Nīnau: Pehea e kākoʻo ai ʻo Walmart i ka ʻokoʻa a me ka hoʻokomo ʻana?

A: Kākoʻo ʻo Walmart i ka ʻokoʻa a me ka hoʻokomo ʻana ma o ka hoʻokō ʻana i nā hana hoʻolimalima komo, hāʻawi i nā manawa like no ka holomua, a me ka hoʻoulu ʻana i kahi moʻomeheu o ka mahalo a me ka ʻae.

Nīnau: Hoʻonui anei ka moʻomeheu hui o Walmart i kāna mea hoʻolako?

A: ʻAe, ke manaʻo nei ʻo Walmart i kāna mau mea hoʻolako e mālama i kāna mau waiwai a me nā loina. Mālama ka hui i nā pilina paʻa me kāna mau mea hoʻolako a paipai iā lākou e hoʻokō i nā hana hoʻomau a me ka pono.

I ka hopena, kūkulu ʻia ka moʻomeheu ʻoihana o Walmart ma luna o nā waiwai koʻikoʻi, kahi kūpaʻa i nā kumukūʻai haʻahaʻa, lawelawe kūʻai kūʻokoʻa, a me ka nānā ʻana i ka ʻokoʻa a me ka hoʻopili ʻana. Hoʻokumu kēia mau loina i ke ʻano o ka hana ʻana a alakaʻi ʻana o Walmart i kāna poʻe limahana i kā lākou kamaʻilio ʻana i kēlā me kēia lā. Ma ke kākoʻo ʻana i kāna moʻomeheu ʻoihana, ke hoʻomau nei ʻo Walmart i mea ikaika nui i ka ʻoihana kūʻai.