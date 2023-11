He aha ka nāwaliwali nui o Walmart?

I loko o ka ʻoihana kūʻai hoʻokūkū paʻakikī, ua lōʻihi ka mana o Walmart, me kāna mau hale kūʻai ākea a me nā kumukūʻai hiki ʻole ke lanakila. Eia naʻe, ʻo ka poʻe ikaika nō ko lākou nāwaliwali. ʻOiai ʻo kāna kūleʻa hiki ʻole ke hōʻole ʻia, ke kū nei ʻo Walmart i kekahi mau pilikia e hiki ke keʻakeʻa i kona ulu ʻana a me ke kūlana mākeke.

ʻO kekahi o nā nāwaliwali nui loa o Walmart ʻo kona hele ʻana ma ka pūnaewele. ʻOiai ua hana nui ka ʻoihana i nā makahiki i hala iho nei e hoʻonui i kona hiki i ka e-commerce, aia nō ia ma hope o kāna hoʻokūkū nui loa, ʻo Amazon. ʻO ka paepae pūnaewele o Walmart, ʻoiai e hoʻomaikaʻi ana, ʻaʻole ia e like me ka hoʻohana ʻana a i ʻole ka maikaʻi e like me kā Amazon, kahi i lilo ai i wahi e hele ai no ke kūʻai pūnaewele. Hoʻopilikia kēia nāwaliwali iā Walmart i ka mākeke kūʻai kūʻai pūnaewele e ulu wikiwiki nei.

Aia kekahi nāwaliwali ma ka inoa o Walmart no ka uku haʻahaʻa o nā limahana a me nā kūlana hana maikaʻi ʻole. Ua kū ka hui i ka hoʻohewa a me nā luʻi kānāwai no kāna mālama ʻana i nā limahana, e alakaʻi ana i ka hoʻolaha maikaʻi ʻole a me ka ʻike o ka lehulehu. ʻAʻole pili wale kēia nāwaliwali i ke kiʻi o Walmart akā pili pū kekahi i kona hiki ke huki a mālama i nā talena kiʻekiʻe, hiki ke keʻakeʻa i ka hana hou a me ka ulu ʻana.

Eia kekahi, hiki i ka Walmart ka nui a me ka unahi ke kū'ē iā ia i kekahi manawa. ʻOiai ʻo kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai e ʻae i ka loaʻa ʻana o ka huahana ākea a me ka maʻalahi, hoʻopuka pū kekahi i nā pilikia ma ke ʻano o ka agility a me ka hoʻololi. Hiki i nā mea hoʻokūkū liʻiliʻi a ʻoi aku ka naʻauao ke pane wikiwiki i ka hoʻololi ʻana i nā ʻano mea kūʻai aku a me nā makemake, e hāʻawi iā lākou i kahi ʻoi aku ma luna o Walmart.

NPP:

Nīnau: He aha ka e-commerce?

A: E pili ana ka E-commerce i ke kūʻai ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā waiwai a me nā lawelawe ma ka pūnaewele.

Nīnau: He aha ka agility?

A: ʻO ka Agility e pili ana i ka hiki o kahi hui ke pane wikiwiki a me ka maikaʻi i nā loli i ka mākeke a i ʻole ka ʻoihana ʻoihana.

Nīnau: Pehea e hoʻohālikelike ai ʻo Walmart me Amazon ma ke ʻano o ka noho pūnaewele?

A: ʻOiai ua hoʻoikaika ʻo Walmart e hoʻomaikaʻi i kāna paepae pūnaewele, hāʻule mau ia ma hope o Amazon ma ke ʻano o ka hoʻohana ʻana a me ka pono.

I ka hopena, ʻoiai e noho mau ana ʻo Walmart i kahi kanaka kūʻai nui, loaʻa iā ia nā nāwaliwali e hiki ke hoʻopilikia i kona kūleʻa e hiki mai ana. ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana i kona hele ʻana ma ka pūnaewele, ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo limahana, a me ka ʻimi ʻana i nā ala e hoʻomaikaʻi ai i ka agility he mea koʻikoʻi ia no Walmart e hoʻomau i kāna ʻano hoʻokūkū ma ka ʻāina kūʻai e ulu mau nei.