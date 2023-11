He aha ka waiwai nui o Walmart?

I loko o ka ʻoihana kūʻai hoʻokūkū ikaika, ua puka mai ʻo Walmart ma ke ʻano he ikaika nui, e hopu ana i ka manaʻo o nā mea kūʻai aku a me nā mea hoʻopukapuka. Me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai, ka nui o nā huahana, a me nā hoʻolālā hou, ua hoʻokō ka pilikua kūʻai i kona kūlana ma ke ʻano he ʻoihana nui loa o ka honua. Akā he aha ka waiwai nui o Walmart e hoʻokaʻawale iā ia mai kāna mau mea hoʻokūkū?

ʻOi aku ka maikaʻi o ke kaulahao hoʻolako:

ʻO kekahi o nā ikaika nui o Walmart aia i kāna hoʻokele kaulahao lako. Ua hoʻomaʻamaʻa ka hui i ke akamai o ka neʻe ʻana i nā huahana mai nā mea hoʻolako i kāna mau hale kūʻai, me ka hōʻoia ʻana e hoʻopaʻa mau ʻia nā papa me nā mea kūʻai kūpono. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna ʻano nui, hiki iā Walmart ke kūkākūkā i nā huaʻōlelo maikaʻi me nā mea hoʻolako, e ʻae iā ia e hāʻawi i nā kumukūʻai hoʻokūkū i nā mea kūʻai aku. ʻO kēia ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokele ʻana i ke kaulahao he mea hoʻokele koʻikoʻi o ka holomua o Walmart.

Kumukuai Haahaa:

ʻO ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa kekahi waiwai nui. ʻO ka hoʻolālā "Everyday Low Price" o ka hui i hoʻopili ʻia me nā mea kūʻai aku, e huki ana i kahi kumu kūʻai kūpaʻa. Ma ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā kumukūʻai ma o ka hoʻokele waiwai a me nā hana kūpono, hiki iā Walmart ke hāʻawi i kēia mau mālama kālā i nā mea kūʻai aku. ʻO kēia manaʻo i ka hiki ke hoʻolilo iā Walmart i kahi huakaʻi hele no nā mea kūʻai ʻike kālā.

ʻIkepili mea kūʻai:

I ka makahiki kikohoʻe, ʻo ka ʻikepili ke aliʻi, a ua hōʻiliʻili ʻo Walmart i kahi waiwai o ka ʻike mea kūʻai aku. Ma o kāna mau ala pūnaewele a me waho, hōʻiliʻili ka hui i nā ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i nā makemake o nā mea kūʻai aku, nā hana kūʻai, a me nā ʻano. Hāʻawi kēia ʻikepili iā Walmart e hoʻopilikino i kāna mau makana, e hoʻopaʻa i nā ʻāpana mea kūʻai aku kikoʻī, a hoʻopaʻa i kāna mau hoʻolālā kūʻai. Ma ka hoʻohana pono ʻana i ka ʻikepili o nā mea kūʻai aku, hiki iā Walmart ke noho ma mua o ka pihi a hāʻawi i kahi ʻike kūʻai kūpono.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka hoʻokele chain supply?

A: ʻO ka hoʻokele kaulahao hoʻolako e pili ana i ka hoʻonohonoho ʻana a me ka nānā ʻana i nā hana āpau e pili ana i ka hana ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā waiwai a i ʻole nā ​​​​lawelawe, mai ka loaʻa ʻana o nā mea waiwai a hiki i ka lawe hope ʻana.

Nīnau: He aha nā ʻoihana waiwai?

A: ʻO ka waiwai o ka pālākiō he mau kumu kūʻai e hiki ke hoʻokō i kahi hui ma o ka hoʻonui ʻana i kāna hana a kūʻai ʻana paha. Ke piʻi aʻe ka leo, e emi ana ke kumukūʻai maʻamau no kēlā me kēia ʻāpana, e alakaʻi ana i ka ʻoi aku ka maikaʻi a me nā kumukūʻai haʻahaʻa.

Nīnau: Pehea e hōʻiliʻili ai ʻo Walmart i ka ʻikepili mea kūʻai aku?

A: ʻOhi ʻo Walmart i ka ʻikepili o nā mea kūʻai aku ma o nā ala like ʻole, me nā kūʻai pūnaewele, nā papahana kūpaʻa, nā kālepa kāleka hōʻaiʻē, a me nā noiʻi i loko o ka hale kūʻai. Hoʻopili ʻia kēia ʻikepili no ka loaʻa ʻana o ka ʻike i ke ʻano o ka mea kūʻai aku a me nā makemake.

I ka hopena, hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka waiwai nui o Walmart i kāna mea hoʻolako kaulahao maikaʻi, kūpaʻa i nā kumukūʻai haʻahaʻa, a me ka hoʻohana pono ʻana i ka ʻikepili o nā mea kūʻai aku. ʻO kēia mau mea i hoʻolalelale i ka ʻoihana i mua o ka ʻoihana kūʻai, e ʻae iā ia e hoʻomau i ka hoʻokūkū hoʻokūkū a hoʻomau i kāna huakaʻi ulu kupaianaha.