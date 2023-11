He aha ke kānāwai 10 kapuaʻi a Walmart?

ʻIke ʻia ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, no kāna kūpaʻa i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa. ʻO kekahi o nā kumu nui i aʻo ʻia e nā limahana Walmart e hahai ʻo ia ka "10-foot rule." Paipai kēia lula i nā limahana e hoʻomaopopo a kōkua i nā mea kūʻai aku i hele mai i loko o 10 kapuaʻi o lākou. Akā he aha ke ʻano o kēia lula, a no ke aha he mea nui ia iā Walmart?

He manaʻo maʻalahi ka lula 10 kapuaʻi e koi ana i nā limahana Walmart e nānā maka, aloha, a hāʻawi i ke kōkua i kekahi mea kūʻai aku e hele mai i loko o 10 kapuaʻi o lākou. Pili kēia lula i nā limahana a pau, me ka nānā ʻole i ko lākou kūlana i loko o ka hui. Inā he cashier ʻoe, he mea kūʻai, a he luna paha, manaʻo ʻia ʻoe e hui pū me nā mea kūʻai aku a hāʻawi iā lākou i kahi ʻike kūʻai maikaʻi.

Ma ka hoʻokō ʻana i ka lula 10-kapuaʻi, manaʻo ʻo Walmart e hana i kahi ʻoluʻolu a kōkua i kāna mea kūʻai. Mālama ia i ka manaʻo o nā mea kūʻai aku i ka waiwai a mālama ʻia, hiki ke hoʻopilikia nui i ko lākou hauʻoli holoʻokoʻa me ka hale kūʻai. Kōkua kēia lula iā Walmart e hoʻokaʻawale iā ia iho mai kāna mau mea hoʻokūkū ma o ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi o ka lawelawe mea kūʻai pilikino.

NPP:

Nīnau: Pehea e hoʻopōmaikaʻi ai ke kānāwai 10-foot i nā mea kūʻai?

A: ʻO ke kānāwai 10-kapuaʻi e hōʻoia i ka loaʻa koke ʻana o nā mea kūʻai aku i ka nānā a me ke kōkua mai nā limahana Walmart, e hoʻonui ana i kā lākou ʻike kūʻai a hoʻolilo iā lākou i ka waiwai.

Nīnau: Pono anei ke kānāwai 10-kapuai no nā limahana Walmart a pau?

A: ʻAe, he ʻāpana koʻikoʻi ka lula 10 kapuaʻi o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā mea kūʻai aku a Walmart, a pono nā limahana a pau e hahai.

Nīnau: Pili anei ke kānāwai 10-kapuaʻi i ke kūʻai pūnaewele?

A: ʻO ka lula 10-kapuaʻi e kālele nui ana i nā pilina ma loko o ka hale kūʻai. Eia nō naʻe, hoʻoikaika ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa i kāna ʻike kūʻai pūnaewele.

Nīnau: Pehea e hoʻomaʻamaʻa ai ʻo Walmart i kāna mau limahana ma ke kānāwai 10-kapuaʻi?

A: Hoʻokomo ʻo Walmart i ka lula 10-kapuaʻi i kāna mau papahana hoʻomaʻamaʻa limahana, ʻo ia hoʻi nā hiʻohiʻona pāʻani pāʻani a me nā papa hana lawelawe mea kūʻai aku.

I ka hopena, ʻo ka lula 10-kapuaʻi a Walmart he loina lawelawe mea kūʻai aku e koi ana i nā limahana e hōʻoia a kōkua i nā mea kūʻai aku e hele mai i loko o 10 kapuaʻi o lākou. Ma ka hoʻokō ʻana i kēia lula, manaʻo ʻo Walmart e hana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi a pilikino no kāna mau mea kūʻai. Me kāna kūpaʻa i ka lawelawe kūʻai kūʻokoʻa, hoʻomau ʻo Walmart i ka mea mua i ka ʻoluʻolu o kāna mau mea kūʻai.