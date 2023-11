By

He aha ke kūlana o Walmart ma ka honua?

ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational ʻAmelika, ʻo ia kekahi o nā ʻoihana nui loa ma ka honua. ʻIke ʻia no kāna kaulahao nui o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai hale kūʻai, he kūlana koʻikoʻi ʻo Walmart ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a ma ka honua holoʻokoʻa. Akā, ma hea kahi e kū ai i ka pae honua?

Wahi a ka ʻikepili hou loa, paʻa ʻo Walmart i kahi kūlana kupaianaha i ka ʻāina ʻoihana honua. I ka makahiki 2021, ua helu ʻia ʻo Walmart ma ke ʻano he ʻoihana nui loa o ka honua ma o ka loaʻa kālā. ʻO ia ke ʻano o ka loaʻa kālā ma mua o nā ʻoihana ʻē aʻe o ka honua. ʻO kāna loaʻa kālā nui he hōʻike i kāna waihona mea kūʻai aku a me kona hiki ke hoʻokō i kahi ākea o nā mea kūʻai aku.

ʻO ka noho aliʻi ʻana o Walmart i ka ʻoihana kūʻai i hōʻike ʻia e kona kūlana kūlike ma ka papa inoa Fortune Global 500. Aia kēia papa inoa hanohano i nā ʻoihana 500 kiʻekiʻe ma ka honua e pili ana i kā lākou loaʻa kālā. Ua hoʻopaʻa mau ʻo Walmart i kahi ma ka 10 kiʻekiʻe o kēia papa inoa no kekahi mau makahiki, e hōʻike ana i kona kūleʻa mau a me kona mana i ka mākeke honua.

NPP:

Nīnau: He aha ka loaʻa kālā?

A: ʻO ka loaʻa kālā e pili ana i ka huina kālā i hana ʻia e kahi hui ma o kāna mau hana ʻoihana, e like me ke kūʻai ʻana i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe.

Nīnau: He aha ka papa inoa Fortune Global 500?

A: ʻO ka papa inoa ʻo Fortune Global 500 kahi helu makahiki o nā ʻoihana 500 kiʻekiʻe ma ka honua ma muli o kā lākou loaʻa kālā. Hāʻawi ia i nā ʻike i nā ʻoihana nui a koʻikoʻi ma waena o nā ʻoihana like ʻole.

Nīnau: ʻO Walmart ka hui nui loa ma ke ʻano o ka loaʻa kālā?

A: ʻOiai e paʻa ana ʻo Walmart i ke kūlana kiʻekiʻe ma ke ʻano o ka loaʻa kālā, ʻaʻole paha ʻo ia ka ʻoihana nui loa e pili ana i ka loaʻa kālā. ʻO ka loaʻa kālā e pili ana i nā kumu like ʻole, me nā lilo, nā hoʻopukapuka kālā, a me ka hoʻokele waiwai holoʻokoʻa.

I ka hopena, ʻo Walmart ka pae honua ma ke ʻano he ʻoihana nui loa ma ka loaʻa kālā e hoʻopaʻa i kona kūlana ma ke ʻano he kanaka kūʻai nui. ʻO kona kū mau ʻana i nā papa kiʻekiʻe e hōʻike ana i kona hiki ke hoʻololi i nā koi o nā mea kūʻai aku a mālama i kahi mākeke ikaika. Ke hoʻomau nei ʻo Walmart i ka hoʻonui ʻana i kāna mau hana a me ka hana hou ʻana i loko o ka ʻoihana kūʻai kūʻai, e mau ana kona kūlana i nā makahiki e hiki mai ana.