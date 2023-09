He aha ka hōʻoia ʻelua-Factor Authentication? He Layer ʻokoʻa o ka mālama moʻokāki pūnaewele

ʻO ka hōʻuluʻulu manaʻo: Two-Factor Authentication (2FA) kahi ana palekana e koi ana i nā mea hoʻohana e hāʻawi i ʻelua ʻano ʻano hōʻoia hōʻoia e hōʻoia i ko lākou ʻike. Hoʻohui ia i kahi ʻāpana pale ʻē aʻe i nā moʻokāki pūnaewele a hōʻemi i ka pilikia o ke komo ʻole ʻia a me ka ʻaihue ʻike.

I kēia au kikohoʻe, ʻaʻole lawa ke ʻano kuʻuna o ke komo ʻana i kahi moʻokāki me ka inoa inoa a me ka ʻōlelo huna. Hiki ke hoʻololi a ʻaihue ʻia nā ʻōlelo huna, e alakaʻi ana i ka ʻae ʻole a me ka ʻaihue ʻike. Hoʻoponopono ʻo Two-Factor Authentication i kēia nāwaliwali ma o ka koi ʻana i kahi ʻano ʻano ʻelua o ka ʻike, e ʻoi aku ka paʻakikī o ka poʻe ʻino ke komo i kahi moʻokāki.

Me 2FA, koi pinepine ʻia nā mea hoʻohana e hāʻawi i kahi mea a lākou e ʻike ai, e like me ka ʻōlelo huna, a me kekahi mea i loaʻa iā lākou, e like me ke code hōʻoia hoʻokahi manawa i hoʻouna ʻia i kā lākou kelepona paʻalima. ʻO kēia hui pū ʻana o nā mea ʻelua e hōʻoiaʻiʻo ʻoiai inā i hoʻopaʻa ʻia kekahi kumu, e paʻa mau ka moʻokāki.

ʻAʻole koi ʻia ka hoʻokō ʻana i ka 2FA i kahi ʻenehana kūikawā a i ʻole ka ʻike loea. Hāʻawi ka hapa nui o nā paepae pūnaewele a me nā lawelawe i ke kākoʻo i kūkulu ʻia no 2FA, a hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana maʻalahi iā ia ma o kā lākou hoʻonohonoho moʻokāki. Ke hoʻohana ʻia, e koi ʻia ka mea hoʻohana e hāʻawi i ka helu hōʻoia hou i ka wā e hoʻāʻo ai lākou e komo.

Ua lilo ʻo Two-Factor Authentication i mea nui e like me ka piʻi ʻana o ka helu o nā mea hoʻoweliweli pūnaewele a me nā haʻihaʻi ʻikepili. Hāʻawi ia i kahi papa o ka palekana i ʻoi aku ka paʻakikī e kūʻē i nā ʻenehana hacking maʻamau, e like me ka hoʻouka ʻana i ka phishing a me ka hoʻāʻo ikaika e koho i nā ʻōlelo huna.

Ma ka koi ʻana i nā mea hoʻohana e hāʻawi i ʻelua ʻano ʻike like ʻole, ʻo Two-Factor Authentication e hōʻemi nui i ka pilikia o ke komo ʻole ʻia a hōʻoia i ka palekana a me ka palekana o ka ʻike pilikino.

Pehea e holo ai nā hōʻoia ʻelua

Hana ʻia ʻo Two-Factor Authentication (2FA) ma ka hoʻohui ʻana i kahi papa hou o ka hōʻoia i ke kaʻina hoʻopaʻa inoa. Ma kahi o ka hilinaʻi wale ʻana i ka inoa inoa a me ka ʻōlelo huna, pono nā mea hoʻohana e hāʻawi i kahi ʻano ʻelua o ka ʻike e hōʻoia i ko lākou ʻike.

ʻO ke kaʻina hana maʻamau o 2FA penei:

KaʻAnuʻu Hana 1: inoa mea hoʻohana a me ka ʻōlelo huna

Hoʻomaka nā mea hoʻohana ma ka hoʻokomo ʻana i kā lākou inoa inoa a me ka ʻōlelo huna, e like me kā lākou e hana ai ma kahi kaʻina hana kuʻuna.

KaʻAnuʻu 2: Code hōʻoia

Ma hope o ke komo ʻana i kā lākou hōʻoia, koi ʻia nā mea hoʻohana e hāʻawi i kahi code hōʻoia. Hoʻouna pinepine ʻia kēia code i kahi mea hilinaʻi, e like me ke kelepona paʻalima, ma o SMS a i hana ʻia e kahi app authenticator.

KaʻAnuʻu Hana 3: Ke komo ʻana i ka Code Verification Code

Hoʻokomo nā mea hoʻohana i ka code hōʻoia i loaʻa iā lākou i loko o ka ʻōkuhi login. He ʻokoʻa kēia code a pili i ka manawa, e pau pinepine ana ma hope o kahi manawa pōkole.

KaʻAnuʻu Hana 4: Hōʻoia holomua

Inā hoʻokomo pololei ʻia ka code hōʻoia, ʻae ʻia ka mea hoʻohana i ke komo i kā lākou moʻokāki. ʻO nā kumu ʻelua, ka inoa inoa/password a me ke code hōʻoia, e hōʻoia pū i ka ʻike o ka mea hoʻohana, e hāʻawi ana i kahi papa o ka palekana.

Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo Two-Factor Authentication i nā ʻano hōʻoia ʻē aʻe, e like me ka biometrics (fingerprint or facial recognition) a i ʻole nā ​​​​token hardware (nā kī USB). Hiki ke ʻokoʻa ke ʻano kikoʻī i hoʻohana ʻia ma muli o ke kahua a i ʻole lawelawe e hoʻokō nei i ka 2FA.

Ma hope o nā hiʻohiʻona, hana ʻia ka code hōʻoia me ka hoʻohana ʻana i kahi algorithm e pili ana i kahi kī huna kūikawā i kēlā me kēia mea hoʻohana a me ka manawa o kēia manawa. Hoʻomaopopo kēia i ka pono o ke code no ka manawa pōkole wale nō, e pale ana i ka hoʻouka hou ʻana a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā code ʻaihue.

He mea nui e hoʻomaopopo he pono e ʻae ʻia ʻo Two-Factor Authentication ma kēlā me kēia moʻokāki e kākoʻo ana iā ia, ʻoi aku hoʻi no nā moʻokāki i loaʻa ka ʻike koʻikoʻi a i ʻole nā ​​kikoʻī kālā. Ma ke koi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka inoa inoa / ʻōlelo huna a me kahi code hōʻoia hou, hoʻomaikaʻi nui ia i ka palekana o nā moʻokāki pūnaewele, e pale ana i nā mea hoʻohana mai ka ʻae ʻole a me ka ʻaihue ʻike.

Nā mea i loko o ka hōʻoia ʻelua kumu

Ke hilinaʻi nei ʻo Two-Factor Authentication (2FA) i ka hoʻohana ʻana i ʻelua mau kumu like ʻole e hōʻoia i ka ʻike o kahi mea hoʻohana. Hāʻule kēia mau mea i ʻekolu mau ʻāpana:

ʻO kekahi mea āu i ʻike ai: ʻO kēia kumu e pili ana i kahi mea i ʻike ʻia e ka mea hoʻohana a he ʻāpana o ka ʻike i ʻike wale ʻia e lākou. Aia kekahi ʻōlelo huna, PIN, a i ʻole ka pane i kahi nīnau palekana.

Kekahi mea i loaʻa iā ʻoe: Aia kēia kumu i kahi mea kino i loaʻa i ka mea hoʻohana. ʻO nā hiʻohiʻona maʻamau e pili ana i kahi hāmeʻa paʻa lima, kahi kāleka akamai, a i ʻole kahi hōʻailona hāmeʻa. Hoʻokumu a mālama ʻia kēia mau mea i kahi code kūʻokoʻa i hoʻohana ʻia ma ke ʻano o ke kaʻina hana hōʻoia.

Kekahi Mea ʻO ʻoe: Pili kēia mea i kahi ʻano kūlohelohe kū hoʻokahi o ka mea hoʻohana, pili pinepine i ka ʻikepili biometric. Hoʻokomo ʻia nā biometric i ka ʻike manamana lima, ka ʻike maka, ka nānā ʻana i ka iris, a i ʻole ka ʻike leo. He paʻakikī kēia mau hiʻohiʻona kino e hana a hoʻopili hou, e hāʻawi ana i kahi kiʻekiʻe o ka palekana.

ʻO ka hōʻoia ʻelua-Factor Authentication maʻamau e koi i ka hoʻohana ʻana i ʻelua mau kumu like ʻole, me ka hāʻule ʻana o kēlā me kēia kumu i kahi ʻano ʻokoʻa. No ka laʻana, hoʻohui ʻia ka inoa inoa / ʻōlelo huna (kahi mea āu i ʻike ai) i hui pū ʻia me kahi code hōʻoia i hoʻouna ʻia i kahi atamai (kekahi mea iā ʻoe) hāʻawi i ka hōʻoia ʻelua kumu.

Ma ka hoʻohana ʻana i nā kumu he nui, hoʻonui nui ʻo Two-Factor Authentication i ka palekana o nā moʻolelo pūnaewele. ʻOiai inā e hoʻopili ʻia kekahi mea, pono ka mea hoʻouka e lanakila i ka mea hou e loaʻa ai ka ʻae ʻole. Hoʻohui kēia i kahi ʻāpana pale ʻē aʻe e kūʻē i nā ʻenehana hacking maʻamau, e ʻoi aku ka paʻakikī i nā poʻe ʻino ke hoʻohālike i kahi mea hoʻohana pono.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻohana ʻana i nā mea he nui ʻaʻole ia e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana piha, no ka mea, ʻaʻohe ʻōnaehana paʻa paʻa. Eia naʻe, ʻo Two-Factor Authentication kahi ana maikaʻi loa e hōʻemi nui ai i nā pilikia e pili ana me ka hōʻoia ʻana i ka ʻōlelo huna wale nō.

Nui nā paepae pūnaewele a me nā lawelawe e hāʻawi i nā koho like ʻole no ka hoʻokō ʻana i ʻelua-Factor Authentication. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho i ka hui pū ʻana o nā mea i kūpono i ko lākou makemake a me nā makemake, e hōʻemi ana i kahi kaulike ma waena o ka maʻalahi a me ka palekana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hilinaʻi ʻana o Two-Factor Authentication ma nā kumu he nui e hoʻonui ai i ka palekana o nā moʻolelo pūnaewele, e pale ana i nā mea hoʻohana mai ka ʻae ʻole ʻia a me nā haʻihaʻi ʻikepili.

Pōmaikaʻi o ka hōʻoia ʻelua kumu

Hāʻawi ʻo Two-Factor Authentication (2FA) i nā pōmaikaʻi koʻikoʻi e kōkua i ka palekana holoʻokoʻa a me ka pale o nā moʻolelo pūnaewele. Eia kekahi o na pomaikai nui.

Hoʻonui i ka palekana: Hoʻohui ʻo 2FA i kahi ʻāpana palekana ʻē aʻe ma o ka koi ʻana i nā mea hoʻohana e hāʻawi i ʻelua mau ʻano hōʻoia hōʻoia. Hoʻemi nui kēia i ka pilikia o ke komo ʻole ʻia, ʻoi aku hoʻi i nā hihia i hoʻopili ʻia a ʻaihue paha nā ʻōlelo huna.

Palekana mai ka ʻaihue ʻike: Ma ka hoʻokō ʻana i ka 2FA, e emi ana ka manaʻo o ka hāʻule ʻana i ka ʻaihue ʻike. ʻOiai inā loaʻa i kahi hacker kahi kumu, pono lākou e lanakila i ka mea hou e loaʻa ai ka ʻae ʻole.

Hoʻemi i nā ʻenehana hacking maʻamau: Hāʻawi ʻo 2FA i ka pale mai nā ʻenehana hacking maʻamau, e like me ka hoʻouka ʻana i ka phishing a me ka hoʻāʻo ikaika e koho i nā ʻōlelo huna. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea he nui e paʻakikī i ka poʻe ʻino ke hoʻohālike i kahi mea hoʻohana pono.

ʻO ka maʻalahi a me ka hoʻohana ʻana: ʻAʻole pono ka hoʻokō ʻana i ka 2FA i kahi ʻenehana kūikawā a i ʻole ka ʻike loea. Hāʻawi ka hapa nui o nā paepae pūnaewele a me nā lawelawe i ke kākoʻo i kūkulu ʻia no 2FA, a hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana maʻalahi iā ia ma o kā lākou hoʻonohonoho moʻokāki. Ke hoʻohana ʻia, e koi ʻia ka mea hoʻohana e hāʻawi i ka helu hōʻoia hou i ka wā e hoʻāʻo ai lākou e komo.

I ka hopena, ʻo Two-Factor Authentication kahi ana palekana kūpono e hoʻonui nui ai i ka pale o nā moʻolelo pūnaewele. Ma ka koi ʻana i nā mea hoʻohana e hāʻawi i ʻelua ʻano ʻano ʻike like ʻole, hoʻemi nui ia i ka pilikia o ke komo ʻole ʻia, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana a me ka palekana o ka ʻike pilikino.

Nā Puna: ʻAʻole.