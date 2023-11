He aha ka mea melemele ma ka logo Walmart?

Inā ʻoe i noʻonoʻo e pili ana i ke ʻano o ka hōʻailona Walmart, ʻaʻole ʻoe wale nō. Nui ka poʻe i nīnau i ke koʻikoʻi o ka hōʻailona melemele e kau ana ma luna o ka inoa o ke kanaka nunui. I kēia lā, ʻimi mākou i ka mea pohihihi a wehe i ka moʻolelo ma hope o kēia mea melemele enigmatic.

ʻO ka mea melemele i loko o ka logo Walmart, he sunburst maoli nō ia. Hōʻike ʻo ia i kahi kukui o ka hoʻoikaika a me ka hoʻokō ʻana o ka hui e lawe mai i ka mālamalama a me ka ikaika i ke ola o kāna mea kūʻai. ʻO ka sunburst kahi hōʻailona o ka manaʻo maikaʻi, ka ʻālohilohi, a me ka wā e hiki mai ana a Walmart e hoʻoikaika nei e hana no kāna mau mea kūʻai.

No ke aha i koho ai ʻo Walmart i ka sunburst no kāna hōʻailona?

Ua koho ʻo Walmart i kahi sunburst no kāna logo e hōʻike i ka manaʻo o ka maikaʻi a me ka manaʻo maikaʻi. Manaʻo ka ʻoihana e hāʻawi i kāna mau mea kūʻai aku i kahi ʻike kūʻai kūʻai ikaika a piha i ka ikehu.

He aha ka hōʻailona melemele?

Hoʻopili pinepine ʻia ka melemele me ka hauʻoli, positivity, a me ka mahanahana. Ma ka pōʻaiapili o ka hōʻailona Walmart, ʻo ka waihoʻoluʻu melemele e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka ʻoihana i ka hana ʻana i kahi ʻoliʻoli a hoʻokipa no kāna mau mea kūʻai.

He mau manaʻo ʻē aʻe paha ka sunburst?

Hōʻike pū ka sunburst i ka logo Walmart i ka hoʻolaʻa ʻana o ka hui i ka hana hou a me ka holomua. Hōʻike ia i ka makemake o Walmart e hoʻololi mau a hoʻololi i nā pono loli o kāna mau mea kūʻai.

He maka minoʻaka anei ka mea melemele ma ka logo Walmart?

ʻAʻole, ʻo ka mea melemele ma ka logo Walmart ʻaʻole ia he maka minoʻaka. ʻOiai e like paha ia me kahi maka minoʻaka i ka nānā mua ʻana, ʻo ia ka sunburst e hōʻailona ana i ka manaʻo maikaʻi a me ka ikaika.

I ka hopena, ʻo ka mea melemele ma ka logo Walmart he sunburst e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o ka hui e lawe mai i ka mālamalama, ka ikehu, a me ka manaʻo maikaʻi i kāna mea kūʻai. He hōʻailona ia i ka hoʻolaʻa ʻana o Walmart i ka hana ʻana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi a ikaika. No laila, i ka manawa aʻe e ʻike ai ʻoe i ka logo Walmart, e hoʻomanaʻo i ka moʻolelo ma hope o ka mea melemele a me nā waiwai i hōʻike ʻia.