He aha ka ʻoihana waiwai nui 5?

He aha ka Top 5 Richest Company?

I loko o ka ʻoihana ʻoihana e ulu mau nei i kēia lā, he mea hauʻoli mau ka ʻike ʻana i nā ʻoihana e alakaʻi nei i ka pā i ka waiwai a me ka kūleʻa. ʻO nā ʻoihana waiwai 5 kiʻekiʻe he hōʻike i ka mana o ka hana hou, hoʻolālā hoʻolālā, a me ka mana o ka mākeke. E nānā pono kākou i kēia mau ʻoihana pilikua a pehea lākou i hoʻokō ai i ko lākou kūlana kālā hoihoi.

1. Apple Inc.

Me ka nui o ka mākeke ma luna o $2 trillion, ʻo Apple Inc. ʻo ia ka hui waiwai loa o ka honua. ʻIke ʻia no kāna mau huahana iPhone, iPad, a me Mac, ua hoʻololi ʻo Apple i ka ʻoihana ʻenehana. ʻO ka hiki i ka hui ke hoʻopuka mau i nā mea hoʻohana hou a me nā mea hoʻohana i hoʻoikaika iā ia i ka kūleʻa ʻole.

2. Saudi Aramco

ʻO Saudi Aramco, ʻo Saudi Arabian national petroleum and natural gas company, ʻo ia ka lua o ka ʻoihana waiwai loa ma ka honua. Ma ke ʻano he mea hana aila nui loa o ka honua, he hopena koʻikoʻi ʻo Saudi Aramco i nā mākeke ikehu honua. ʻO kāna mau mālama mālama nui a me kāna mau hana maikaʻi ua ʻae iā ia e hoʻohua i ka waiwai nui, me ka nui o ka mākeke ma mua o $ 1.8 trillion.

3. Microsoft Corporation

ʻO Microsoft Corporation, i hoʻokumu ʻia e Bill Gates lāua ʻo Paul Allen, e paʻa i ke kolu o ka wahi ma ka papa inoa o nā ʻoihana waiwai loa. Me kāna mau huahana hae e like me Windows, Office, a me Azure, ua lilo ʻo Microsoft i mea ikaika i ka ʻoihana polokalamu. Aia ka nui o kāna mākeke ma kahi o $ 1.7 trillion, e hōʻike ana i kona kūleʻa mau a me kona mana.

4. Amazon.com Inc.

Ua ʻike ʻo Amazon.com Inc., ka mea kūʻai pūnaewele nui loa ma ka honua, i ka ulu nui ʻana i nā makahiki i hala iho nei. Me ka loaʻa kālā o ka mākeke ma kahi o $1.6 trillion, ua hoʻolilo ʻo Amazon e-commerce platform, nā lawelawe kapuaʻi, a me nā ʻikepili kikohoʻe i lilo ia i hale mana honua. ʻO ka nānā mau ʻana o ka ʻoihana i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me kona hiki ke hoʻopau i nā kumu kūʻai kūʻai kuʻuna ua kōkua i kāna kūleʻa kālā.

5. Alphabet Inc.

ʻO Alphabet Inc., ka hui makua o Google, e hoʻopuni ana i nā ʻoihana waiwai nui 5. ʻO ka noho aliʻi ʻana o Google ma ka mākeke ʻenekini hulina, a me kāna ʻoihana hoʻolaha nui, ua hoʻolalelale i ka Alphabet i kahi mākeke mākeke ma mua o $1.4 trillion. ʻO nā ʻoihana hou a ka hui, e like me nā kaʻa kaʻa kaʻa ponoʻī a me nā ʻike artificial, e hoʻoikaika hou i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi i ka ʻoihana ʻenehana.

Nā FAQ:

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

ʻO ke kumukūʻai kūʻai kūʻai e pili ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana i kū ʻole. Hoʻohana ʻia ka nui o ka mākeke no ka hoʻoholo ʻana i ka nui a me ka waiwai pili o kahi ʻoihana.

Nīnau: Pehea e hoʻoholo ʻia ai kēia mau pae?

Hoʻokumu ʻia ka papa inoa o nā ʻoihana waiwai nui 5 ma kā lākou mākeke mākeke, e hōʻike ana i ka nui o ka waiwai o kā lākou mau ʻāpana koʻikoʻi. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka mākeke kahi ana i ʻae nui ʻia o ke kūlana kālā o kahi hui a hōʻike mau ʻia e nā hui kālā a me nā mea hoʻolaha.

Nīnau: Hiki ke loli paha kēia mau papa?

ʻAe, hiki ke hoʻololi i nā kūlana o nā ʻoihana waiwai 5 kiʻekiʻe i ka manawa ma muli o ka fluctuations o nā kumukūʻai kumukūʻai a me nā kūlana mākeke. Hiki ke piʻi a hāʻule paha ka nui o ka mākeke o nā ʻoihana ma muli o nā kumu like ʻole, me ka hana kālā, nā ʻano ʻoihana, a me nā kūlana waiwai honua.

I ka hopena, hōʻike nā ʻoihana waiwai 5 kiʻekiʻe i ka waiwai nui a me ka mana i hiki ke hoʻokō ʻia ma o ka hana hou, ka mana o ka mākeke, a me ka hoʻolālā hoʻolālā. Ke hoʻomau nei kēia mau ʻoihana pilikua i ka hoʻolālā ʻana i ka ʻoihana ʻoihana honua a hoʻoulu i nā poʻe ʻoihana makemake i ka honua.