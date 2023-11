He aha ke kānāwai Sundown ma Walmart?

Ua hoʻokō ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, i kahi kulekele kūʻokoʻa i kapa ʻia ʻo Sundown Rule. Pono kēia lula e wehe koke i nā mea i waiho ʻia ma nā papa ma hope o ka pani ʻana o ka hale kūʻai a hoʻihoʻi i kona wahi kūpono. He ʻāpana koʻikoʻi ka Sundown Rule o ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe no kāna mau mea kūʻai.

Pehea ka hana ana o ka Sundown Rule?

I ka pau ʻana o kēlā me kēia lā ʻoihana, mākaʻikaʻi nā hui ʻo Walmart i nā alaloa e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā mea āpau ma ko lākou mau wahi i koho ʻia. Inā ʻike lākou i nā huahana i waiho ʻole ʻia, e hoʻihoʻi koke lākou i ko lākou mau wahi kūpono. Kōkua kēia hana i ka mālama ʻana i kahi kaiapuni kūʻai i hoʻonohonoho ʻia a me ka clutter-free, e ʻae i nā mea kūʻai aku e ʻimi maʻalahi i nā mea a lākou e pono ai.

No ke aha i hoʻokō ai ʻo Walmart i ke kānāwai Sundown?

Hāʻawi nui ʻo Walmart i ka ʻoluʻolu a me ka maʻalahi o ka mea kūʻai aku. Ma ka hoʻokō ʻana i ka Sundown Rule, hōʻoia ka ʻoihana e loaʻa mau i nā mea kūʻai aku nā huahana a lākou e ʻimi nei. Kōkua pū kēia kulekele iā Walmart e mālama i kahi hale kūʻai maʻemaʻe a hoʻonohonoho pono ʻia, e hoʻonui ana i ka ʻike kūʻai holoʻokoʻa.

He aha nā mea i waiho ʻia ma nā papa ma hope o ka manawa pani?

Ke loaʻa kahi mea ma hope o ka pani ʻana o ka hale kūʻai, lawe koke ʻia ia mai nā papa a hoʻihoʻi ʻia i kona wahi kūpono. Inā ʻaʻole hiki ke ʻike maʻalahi ʻia ka mea a i ʻole i loko o kahi ʻāpana palaho, hiki ke hoʻolei ʻia e mālama i ka maikaʻi o ka huahana a me nā kūlana palekana.

Pili ka Sundown Rule i nā hale kūʻai Walmart a pau?

ʻAe, ʻo ka Sundown Rule he kulekele holoʻokoʻa o ka hui e pili ana i nā hale kūʻai Walmart āpau, me ka nānā ʻole i ko lākou wahi a i ʻole ka nui. Inā he mākeke liʻiliʻi a i ʻole kahi supercenter nui, na nā hoa hana ke kuleana no ka hōʻoia ʻana e hoʻihoʻi ʻia nā mea āpau i ko lākou mau wahi i koho ʻia ma mua o ka manawa pani.

Panina

ʻO ka Sundown Rule ma Walmart kahi ʻano koʻikoʻi o ka hoʻokō ʻana o ka hui i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku a me ka mālama ʻana i kahi kaiapuni kūʻai i hoʻonohonoho pono ʻia. Ma ka hoʻihoʻi koke ʻana i nā mea i ko lākou mau wahi kūpono, hōʻoia ʻo Walmart e hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa maʻalahi nā huahana a lākou e pono ai. He hōʻike kēia kulekele i ka hoʻolaʻa ʻana o Walmart i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe no kāna mau mea kūʻai.