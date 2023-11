He aha nā hōʻailona o ka maʻi COVID hou?

He aha nā hōʻailona o ka maʻi hou COVID?

Ke hoʻomau nei ka honua i ka hakakā ʻana me ka maʻi maʻi COVID-19, ua puka mai kahi ʻano hou o ka maʻi maʻi, e hopohopo nei i waena o nā loea olakino a me ka lehulehu. ʻO kēia ʻano hou, ʻike ʻia ʻo ka "virus COVID hou," ua hāpai i nā nīnau e pili ana i kāna mau hōʻailona a me nā hōʻailona. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā hōʻailona o ka maʻi COVID hou a hāʻawi i nā pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

Nā hōʻailona o ka maʻi hou COVID:

ʻO nā hōʻailona o ka maʻi maʻi COVID hou e like me nā mea o ke kumu mua. ʻO nā hōʻailona maʻamau e pili ana i ke kuni, ka ʻū, a me ka pilikia o ka hanu ʻana. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia kekahi mau ʻokoʻa like ʻole me ka ʻano hou. ʻO kēia mau ʻokoʻa ka nui o ka nalowale o ka ʻono a me ka ʻala, a me ka wikiwiki o ka hoʻomaka ʻana o nā hōʻailona. Eia hou, hiki i ka poʻe i loaʻa i ka maʻi COVID hou ke loaʻa i ka maʻi koʻikoʻi i hoʻohālikelike ʻia i ka maʻi kumu.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka maʻi maʻi?

A: ʻO kahi ʻano like ʻole o ka maʻi maʻi e pili ana i kahi maʻi i loaʻa i nā loli genetic, i hopena i nā ʻokoʻa mai ka maʻi kumu mua. Hiki i kēia mau hoʻololi ke hoʻopili i nā ʻano like ʻole, me ka transmissibility, ka paʻakikī, a me ka pane ʻana i nā lāʻau lapaʻau a i ʻole nā ​​​​lāʻau lapaʻau.

Nīnau: Pehea e ʻike ʻia ai ka maʻi maʻi COVID hou?

A: Hiki ke ʻike ʻia ka maʻi maʻi COVID hou ma o nā ʻano hoʻāʻo maʻamau COVID-19, e like me nā hoʻāʻo PCR a i ʻole nā ​​hoʻāʻo antigen wikiwiki. Hoʻopili kēia mau hoʻāʻo i kahi laʻana i lawe ʻia mai ka ʻōnaehana hanu e ʻike ai i ka hele ʻana o ka maʻi.

Nīnau: He kūpono anei nā lāʻau lapaʻau e kū nei i ka maʻi COVID hou?

A: ʻOiai ke hoʻomau nei nā haʻawina, hōʻike ka ʻikepili mua e hāʻawi nā lāʻau lapaʻau i kahi pae o ka pale i ka maʻi COVID hou. Eia nō naʻe, pono ka noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo pono i ka pono o nā lāʻau lapaʻau e kūʻē i kēia ʻano like ʻole.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke pale iaʻu iho mai ka maʻi maʻi COVID hou?

A: ʻO ke ala maikaʻi loa e pale aku ai iā ʻoe iho mai ka maʻi maʻi COVID hou ʻo ka hahai ʻana i nā hana pale i ʻōlelo ʻia. Hoʻopili kēia i ka hoʻohana ʻana i nā masks, hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻomaʻemaʻe lima maikaʻi, mālama i ka mamao kino mai nā poʻe ʻē aʻe, a me ka loaʻa ʻana o ke kano i ka wā kūpono.

I ka hopena, ua like nā hōʻailona o ka maʻi maʻi COVID hou me ke kumu mua, akā me nā ʻokoʻa like ʻole. He mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā mea hou mai nā luna olakino a e hahai i nā alakaʻi i ʻōlelo ʻia e pale aku iā mākou iho a me nā poʻe ʻē aʻe mai kēia maʻi e ulu nei.