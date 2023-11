He aha ka ʻoihana waiwai loa ma US?

Ma ka ʻāina hoʻokūkū o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, aia kekahi mau hui pilikua e hoʻomalu i nā ʻoihana like ʻole. Eia naʻe, i ka hiki ʻana mai i ka hoʻoholo ʻana i ka ʻoihana waiwai loa i ka US, kū hoʻokahi inoa ma luna o ke koena: Apple Inc.

Me ka nui o ka mākeke ma luna o $2 trillion, ua hoʻopaʻa paʻa ʻo Apple i kona kūlana ma ke ʻano he ʻoihana waiwai loa ma ka ʻāina. Hoʻokumu ʻia ma 1976 e Steve Jobs, Steve Wozniak, a me Ronald Wayne, ua hoʻololi ʻo Apple i ka ʻoihana ʻenehana me kāna mau huahana a me nā lawelawe.

Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o Apple i kāna ʻano huahana, me ka iPhone, iPad, Mac, a me Apple Watch. ʻAʻole i hopu wale kēia mau mea i ka puʻuwai o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa akā ua loaʻa pū kekahi i ka loaʻa kālā nui no ka ʻoihana. Hoʻohui hou, ʻo ka ʻōnaehana kaiaola o Apple, e like me Apple Music, iCloud, a me ka App Store, hāʻawi hou i kāna waiwai kālā.

NPP:

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

A: ʻO ka hoʻonui ʻana i ka mākeke e pili ana i ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana kūʻokoʻa o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka helu o nā ʻāpana i kū ʻole.

Nīnau: Pehea e hoʻohālikelike ai ʻo Apple me nā hui ʻē aʻe?

A: ʻoi aku ka nui o ka mākeke o Apple ma mua o nā ʻenehana ʻē aʻe e like me Microsoft, Amazon, a me Alphabet (ka hui makua o Google). Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e hiki ke loli ka nui o ka mākeke ma muli o nā kumu like ʻole, me nā kumukūʻai kumukūʻai a me nā kūlana mākeke.

Nīnau: Ua unuhi anei ka waiwai o Apple i ka waiwai?

A: ʻAe, ʻaʻole ʻo Apple wale nō ka ʻoihana waiwai loa ma ka US akā kekahi o nā mea waiwai loa. Hōʻike ʻia kona kūleʻa kālā mau i kāna loaʻa kālā makahiki a me ka loaʻa kālā ʻupena, e hoʻomau nei ka ulu ʻana i kēlā me kēia makahiki.

I ka hopena, paʻa ʻo Apple Inc. i ke poʻo inoa o ka ʻoihana waiwai loa ma US, mahalo i kāna mau huahana groundbreaking, kumu kūʻai kūpaʻa kūpaʻa, a me ka ʻoihana kaiaola ikaika o nā lawelawe. Ke hoʻomau nei ka ʻenehana i ka ulu ʻana, e ʻoliʻoli ke ʻike i ke ʻano o ka mālama ʻana o Apple i kona kūlana a hoʻololi i nā pilikia e hiki mai ana i ka ʻoihana e loli mau nei.