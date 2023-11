He aha ka inoa o ka maʻi virus hou?

I nā mahina i hala iho nei, ua hopu ʻia kahi maʻi hou i ka manaʻo o ka honua, e hoʻopiʻi nui ana i ka hopohopo a me ka hoʻoikaika ʻana i nā hana honua e hoʻopaʻa i kona laha. ʻO kēia virus novel, i kapa inoa ʻia ʻo SARS-CoV-2, ke kuleana o ka maʻi i kapa ʻia ʻo COVID-19. Ua ʻike mua ʻia ka puka ʻana o kēia maʻi ma Wuhan, Kina i Dekemaba 2019 a ua lilo ia i maʻi maʻi honua.

He aha ka SARS-CoV-2?

Aia ʻo SARS-CoV-2 i ka ʻohana o nā maʻi i kapa ʻia nā coronaviruses, i ʻike ʻia e hoʻokau i nā maʻi hanu i loko o ke kanaka. ʻO ka inoa "coronavirus" mai ka lei aliʻi spike e puka mai ana mai ka ʻili o ka maʻi ke nānā ʻia ma lalo o kahi microscope. ʻO kēia ʻano kikoʻī, ʻo SARS-CoV-2, pili pili i ka maʻi maʻi no ka Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) outbreak i 2002-2003.

He aha ka COVID-19?

ʻO COVID-19 ka maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi maʻi SARS-CoV-2. ʻO ka acronym no ka "coronavirus disease 2019," e hōʻike ana i ka makahiki i ʻike mua ʻia ai. Hoʻopilikia nui kēia maʻi i ka ʻōnaehana hanu a hiki ke loaʻa mai nā hōʻailona haʻahaʻa, e like me ke kuni a me ka ʻū, a hiki i ka ʻeha hanu a me ka hemahema o ke kino. Hiki ke pilikia loa no ka poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā kūlana olakino.

Nīnau: Pehea ka laha ʻana o ka maʻi maʻi?

A: Laha mua ka maʻi ma o nā kulu hanu i ka wā e ʻuʻu ai ka mea maʻi, kihe, a kamaʻilio paha. Hiki iā ia ke laha ma ka hoʻopā ʻana i nā ʻili a i ʻole nā ​​mea i haumia i ka maʻi a laila hoʻopā i ka maka.

Nīnau: He aha nā hōʻailona o COVID-19?

A: ʻO nā hōʻailona maʻamau e pili ana i ke kuni, ka ʻū, ka hanu ʻana, ka luhi, ka ʻeha kino, ka ʻāʻī, a me ka pau ʻole o ka ʻono a i ʻole ka ʻala. Eia naʻe, hiki i kekahi poʻe ke asymptomatic a ʻike paha i nā hōʻailona maʻalahi.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke pale iaʻu iho?

A: He mea koʻikoʻi ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka maʻemaʻe maikaʻi, e like me ka holoi lima pinepine ʻana, ke kau ʻana i ka mask ma ka lehulehu, ka mālama ʻana i ka mamao kino mai nā poʻe ʻē aʻe, a me ka pale ʻana i nā hui nui. He mea nui ka hahai ʻana i nā alakaʻi a me nā ʻōlelo aʻoaʻo mai nā luna olakino.

Nīnau: Aia kekahi lāʻau lapaʻau?

A: ʻAe, ua hoʻomohala ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau a ʻae ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka pilikia no ka hakakā ʻana i ka COVID-19. Ke hoʻomau ʻia nei nā hoʻolaha hoʻolaha ma ka honua holoʻokoʻa e kōkua i ka pale ʻana i ka laha o ka maʻi.

I ka hopena, ʻo ka maʻi hou, ʻo SARS-CoV-2, ke kuleana o ka maʻi i kapa ʻia ʻo COVID-19. He mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā mea hou loa, e hahai i nā alakaʻi i ʻōlelo ʻia, a e hana mua i ke olakino pilikino a me ka lehulehu e hoʻēmi i ka hopena o kēia maʻi maʻi honua.