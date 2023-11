He aha ke ʻano hou o COVID i 2023?

Ma ke kaua e ulu mau nei i ka maʻi maʻi maʻi COVID-19, ua ʻike nā ʻepekema a me nā loea olakino i kahi maʻi hou o ka maʻi ma 2023. E noʻonoʻo kākou i nā kikoʻī o kēia ʻano hou a pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

He aha ke kānana?

ʻO kahi kānana e pili ana i kahi ʻano genetic o kahi maʻi. I ka hihia o COVID-19, ua puka mai nā ʻano ʻano like ʻole mai ka puka mua ʻana i ka makahiki 2019. Hiki ke loaʻa i kēia mau maʻi i nā ʻokoʻa liʻiliʻi liʻiliʻi, hiki ke hoʻopilikia i ko lākou transmissibility, paʻakikī, a me ka pane ʻana i nā lāʻau lapaʻau a i ʻole nā ​​​​lāʻau lapaʻau.

He aha kā mākou e ʻike ai e pili ana i ke ʻano hou?

ʻO ka maʻi hou o COVID-19, i kapa ʻia ʻo B.1.1.529, ua ʻike mua ʻia ma [kahi]. Hōʻike nā haʻawina mua e lawe ana i kahi helu kiʻekiʻe o nā mutations i ka protein spike, ʻo ia ka pahuhopu o ka hapa nui o nā kano COVID-19. Ua hāpai kēia i nā hopohopo e pili ana i ka hiki ke hōʻemi i ka hopena o ka lāʻau lapaʻau e kūʻē i kēia ʻano.

Ua ʻoi aku ka maʻalahi a i ʻole ke koʻikoʻi o ka maʻi hou?

Hōʻike ka ʻikepili mua e hiki ke hoʻololi nui ʻia ka ʻano B.1.1.529. Eia nō naʻe, pono ka noiʻi hou ʻana e hoʻoholo ai i kona wikiwiki o ka hoʻouna ʻana a me ka paʻakikī i hoʻohālikelike ʻia i nā kānana mua. Ke nānā pono nei nā luna olakino i ke kūlana a ke alakaʻi nei i nā haʻawina e loiloi i ka hopena o kēia ʻano like ʻole i ke olakino lehulehu.

He kūpono anei nā lāʻau lapaʻau e kū nei i ka maʻi hou?

Ke noiʻi nei nā kānaka ʻepekema a me nā mea hana lāʻau lapaʻau i ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau e kū nei i ka ʻano B.1.1.529. Hōʻike nā haʻawina hoʻokolohua mua i ka hōʻemi ʻana i ka hopena o ke kano ma muli o ka hoʻololi ʻana o ka protein spike. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka hāʻawi ʻana o nā lāʻau lapaʻau i ka pale nui mai ka maʻi koʻikoʻi, ka halemai, a me ka make, ʻoiai inā e hoʻemi ʻia ko lākou hopena i kēia maʻi hou.

He aha nā ʻano hana e hoʻomalu ai i ka laha ʻana o ka maʻi hou?

Ke hoʻokō nei nā luna olakino a puni ka honua i nā ʻano hana like ʻole e kāohi ai i ka hoʻolaha ʻana o ka maʻi hou. Hoʻopili kēia i ka hoʻonui ʻia ʻana o ka nānā ʻana a me ka genomic sequencing e ʻike i nā hihia, hoʻonui ʻia ka hoʻāʻo ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻopili ʻana, a me ka hiki ke hoʻomohala ʻia o nā lāʻau lapaʻau hou a i ʻole nā ​​​​paʻi booster e kuhikuhi pono ana i kēia ʻano. Eia kekahi, ʻo ka mālama ʻana i nā ʻano olakino olakino e like me ka hoʻohana ʻana i ka mask, ka hoʻomaʻemaʻe lima, a me ka hele ʻana i ka nohona he mea koʻikoʻi i ka kaupalena ʻana i ka hoʻouna ʻana i nā maʻi āpau COVID-19.

I ka hopena, ʻo ka puka ʻana mai o ka maʻi B.1.1.529 hou o COVID-19 i ka makahiki 2023 ua hāpai i nā hopohopo e pili ana i kona hiki ke hoʻouna ʻia a me ka hopena i ka hopena o ke kano. He mea nui ka noiʻi ʻana a me ka nānā ʻana i ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻēmi ʻana i nā pilikia e pili ana i kēia ʻano. He mea koʻikoʻi ia no ka poʻe e noho ʻike, e hahai i nā alakaʻi olakino olakino, a hoʻopaʻa ʻia e pale iā lākou iho a me ko lākou kaiāulu.