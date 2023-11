He aha ka inoa hou no Lowes?

Ma kahi kahaha o nā hanana, ua hoʻolaha ka hale kūʻai hoʻomaikaʻi home kaulana, ʻo Lowes, i kahi hana rebranding e loaʻa ana kahi inoa hou. Ua hoʻoholo ka hui, i ʻike ʻia no kāna ʻano nui o nā huahana a me nā lawelawe mea kūʻai aku kūʻokoʻa, e hoʻopaʻa i kahi ʻike hou e hōʻike maikaʻi ai i kāna hoʻolālā ʻoihana e ulu nei a me kāna kūpaʻa i ka hana hou. Ma hope o ka noʻonoʻo pono a me ka noiʻi mākeke nui, ua hoʻoholo ʻo Lowes i kāna inoa hou: "HomeWorks."

ʻO ka hoʻoholo e hoʻololi hou i ka inoa ʻo HomeWorks e hele mai ana e like me ka manaʻo o Lowes e hoʻonoho iā ia iho ma mua o kahi hale kūʻai hoʻomaikaʻi home maʻamau. Ke manaʻo nei ka hui e hoʻonui i kāna mau makana a hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi hopena piha no kā lākou mau pono pili home. Hōʻike ka inoa hou i kēia manaʻo ākea, e hoʻokūpaʻa ana i ka manaʻo o ka hoʻokumu ʻana i kahi nohona kuʻikahi ma o nā huahana a me nā lawelawe.

NPP:

No ke aha i hoʻoholo ai ʻo Lowes e hoʻololi i kona inoa?

Ua ʻike ʻo Lowes i ka pono e hoʻololi i ka hoʻololi ʻana i nā koi o nā mea kūʻai aku a me ka ulu ʻana o ka ʻāina kūʻai. ʻO ka hoʻoholo e hoʻololi hou i ka inoa ʻo HomeWorks he ʻāpana o ka hoʻolālā o ka hui e hoʻonui i kāna mau makana a hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi ala holistic ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka home.

E ʻokoʻa anei nā huahana a me nā lawelawe i hāʻawi ʻia e HomeWorks mai Lowes?

ʻOiai e loli ana ka inoa, e hoʻomau ka HomeWorks i ka hāʻawi like ʻana o nā huahana a me nā lawelawe i manaʻo ʻia e nā mea kūʻai mai Lowes. Hoʻokumu nui ʻia ka rebranding i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike holoʻokoʻa o ka mea kūʻai aku a hoʻonoho i ka ʻoihana no ka ulu ʻana o ka wā e hiki mai ana.

I ka manawa hea e hoʻololi ai i ka inoa hou?

Ua hoʻolaha ʻo Lowes i ka hoʻololi ʻana i ka inoa HomeWorks e hana mālie. Hoʻolālā ka hui e ʻōwili i ka hōʻailona hou ma kāna mau hale kūʻai, pūnaewele, a me nā mea kūʻai aku i nā mahina e hiki mai ana. Hiki i nā mea kūʻai ke manaʻo e ʻike i ka inoa hou a me ka hōʻailona ma kā lākou hale kūʻai HomeWorks.

He aha ke ʻano o kēia no nā mea kūʻai aku Lowes?

Hiki i nā mea kūʻai aku o Lowes ke hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole e pili ka rebranding i kā lākou ʻike kūʻai. E hoʻomau ka HomeWorks i nā huahana kiʻekiʻe like, lawelawe kūʻai kūʻokoʻa, a me nā kumukūʻai hoʻokūkū a nā mea kūʻai aku i hilinaʻi ai.

I ka hopena, ʻo ka hoʻoholo a Lowes e hōʻailona hou i ka inoa ʻo HomeWorks e hōʻike ana i kahi mokuna hou hoihoi no ka hui. Me ka manaʻo hou i ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻano noho like ʻole, manaʻo ʻo HomeWorks e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi hopena piha no ko lākou mau pono pili home. Ke hoʻomaka nei ka hoʻololi, hiki i nā mea kūʻai ke manaʻo i ka lawelawe like ʻole a me ka maikaʻi a lākou i hele mai ai e hui pū me Lowes, i kēia manawa ma lalo o kahi inoa hou.