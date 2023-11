He aha ke kumukūʻai kauoha liʻiliʻi no ka lawe manuahi ʻana ma Walmart?

ʻO Walmart, kekahi o nā hui kūʻai nui loa ma ka honua, hāʻawi i kahi ʻike kūʻai pūnaewele kūpono no kāna mau mea kūʻai. Me ka piʻi ʻana o ka kaulana o ke kūʻai ʻana ma ka pūnaewele, nui ka poʻe e ʻimi e pili ana i ka waiwai kauoha liʻiliʻi e pono ai no ka hoʻouna manuahi ʻana ma Walmart. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i kēia kumuhana a hāʻawi i nā pane i kekahi mau nīnau i nīnau pinepine ʻia.

Waiwai kauoha liʻiliʻi no ka lawe manuahi ʻana:

Ua hoʻololi hou ʻo Walmart i kāna kulekele hoʻopuka, me ka manaʻo e hāʻawi i ka maʻalahi a me ka maʻalahi i kāna mau mea kūʻai. I kēia manawa, ʻo ke kumukūʻai kauoha liʻiliʻi i koi ʻia no ka lawe manuahi ʻana ma Walmart he $35. ʻO ia ke ʻano inā ʻoi aku kāu kūʻai pūnaewele ma mua o $35, ʻaʻole ʻoe e uku ʻia i nā uku hou no ka lawe ʻana.

He mea hoʻomaikaʻi maikaʻi kēia paepae hou no nā mea kūʻai aku i hoʻokō mua i kahi waiwai kauoha haʻahaʻa kiʻekiʻe e hiki ai ke hoʻouna manuahi. Ma ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke koi i $35, ua hoʻolilo ʻo Walmart i mea maʻalahi no nā poʻe e hauʻoli i ka ʻoluʻolu o ka lawe ʻana i kā lākou mau kūʻai ʻana i ko lākou ʻīpuka me ka ʻole o ka loaʻa ʻana o nā kumukūʻai keu.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. Hiki iaʻu ke hoʻohui i nā mea he nui a hiki i ka $35 ka palena palena liʻiliʻi?

ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i nā mea he nui e hoʻokō i ka waiwai kauoha liʻiliʻi o $35. Inā ʻoi aku ka nui o ka waiwai o kāu kaʻa kūʻai pūnaewele ma mua o $35, hiki iā ʻoe ke hoʻouna manuahi.

2. E pili ana ka waiwai kauoha liʻiliʻi i nā huahana a pau?

Pili ka waiwai kauoha haʻahaʻa i ka hapa nui o nā huahana i loaʻa no ke kūʻai pūnaewele ma Walmart. Eia nō naʻe, aia kekahi mau ʻokoʻa, e like me ka nui a i ʻole nā ​​​​mea kaumaha e koi ai i ka lawelawe kūikawā a i ʻole nā ​​hoʻonohonoho hoʻouna. Ma ia mau hihia, pili paha nā uku hou.

3. Ua like anei ka waiwai kauoha liʻiliʻi no nā koho hoʻouna a pau?

ʻAe, pili ka waiwai kauoha haʻahaʻa o $35 i nā koho hoʻouna a pau i hāʻawi ʻia e Walmart, me ka hoʻouna maʻamau a me ka hāʻawi pololei ʻana. Ma waho aʻe o ka wikiwiki o ka hoʻouna ʻana āu e koho ai, ʻoiai ke kū nei kāu kauoha i ka palena liʻiliʻi, ʻaʻole ʻoe e uku ʻia i nā uku hoʻouna.

I ka hopena, ua hoʻonoho ʻo Walmart i ka waiwai kauoha liʻiliʻi no ka lawe manuahi ʻana ma $35, e ʻae ana i nā mea kūʻai aku e hauʻoli i ka ʻoluʻolu o ke kūʻai pūnaewele me ka ʻole o nā uku hoʻouna. Hōʻike kēia hoʻololi i ke kulekele i ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka hāʻawi ʻana i kahi ʻike kūʻai maʻemaʻe a me ke kumukūʻai no kāna mau mea kūʻai pūnaewele. No laila, i ka manawa aʻe e kūʻai ai ʻoe ma Walmart, e hoʻomanaʻo e hiki iā ʻoe ke hoʻohana pono i ka hoʻouna manuahi ʻana ma o ka hālāwai ʻana i ke kumukūʻai kauoha liʻiliʻi he $35.