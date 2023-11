He aha ka lāʻau lapaʻau COVID hou loa no ka poʻe ʻelemakule?

I ka hoʻomau ʻana o ke kaua kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19, ua puka mai nā kano he mea koʻikoʻi e pale aku i nā poʻe a me nā kaiāulu. Ke hoʻomau nei ka maʻi maʻi i ka poʻe o nā makahiki āpau, pono ia e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka poʻe nāwaliwali, e like me ka poʻe ʻelemakule, i ka pale pono. Ua hoʻomohala ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau a ʻae ʻia no ka hoʻohana ʻana i ka pilikia, akā he aha ka lāʻau lapaʻau COVID hou i hoʻolālā ʻia no ka poʻe ʻelemakule?

ʻO ka lāʻau lapaʻau COVID hou i ʻae ʻia no ka poʻe ʻelemakule, ʻo ia ka maʻi kano Johnson & Johnson, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka maʻi ʻo Janssen. Ua hōʻike ʻia kēia kano hoʻokahi-dose i nā hopena hoʻohiki i nā hoʻokolohua lapaʻau a ua ʻae ʻia no ka hoʻohana pilikia e nā luna hoʻoponopono. Hoʻohana ia i kahi ʻenehana vector viral, kahi i hoʻololi ʻia ai kahi adenovirus maikaʻi ʻole e lawe i kahi ʻāpana o ka maʻi SARS-CoV-2, e hoʻoulu ai i kahi pane kūlohelohe i ke kino.

Ua hōʻike ka lāʻau lapaʻau Janssen i ka maikaʻi i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi, ka hale hoʻokipa, a me ka make i hoʻokumu ʻia e COVID-19. Ua ʻike ʻia ʻoi aku ka maikaʻi o ka poʻe ʻelemakule, me ka poʻe ʻelemakule, ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻopiʻi koʻikoʻi mai ka maʻi. Hoʻomaʻamaʻa ka hoʻoponopono ʻana o ka lāʻau lapaʻau i ke kaʻina hana o ka lāʻau lapaʻau no ka poʻe ʻelemakule, me ka hoʻopau ʻana i ka pono o nā koho he nui.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka lāʻau lapaʻau ʻo Johnson & Johnson me nā lāʻau lapaʻau COVID ʻē aʻe?

A: Ua hōʻike ka lāʻau lapaʻau Johnson & Johnson i ka maikaʻi like i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi e like me nā lāʻau lapaʻau ʻae ʻia. Eia nō naʻe, ʻokoʻa ia ma ke ʻano o ka dosage, no ka mea e koi wale ana ia i hoʻokahi pana, ʻoiai ʻo ka hapa nui o nā kano ʻē aʻe e koi i ʻelua mau kau.

Nīnau: Aia kekahi mau hopena ʻaoʻao e pili ana i ka lāʻau lapaʻau Johnson & Johnson?

A: E like me nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe, hiki i ka lāʻau Johnson & Johnson ke hoʻoulu i nā hopena ʻaoʻao e like me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha ʻiʻo, a me ke kuni. He pōkole kēia mau hopena ʻaoʻao a hoʻoholo iā lākou iho.

Nīnau: Hiki i ka poʻe ʻelemakule ke loaʻa i nā lāʻau lapaʻau COVID ʻē aʻe ma mua o ke kano ʻo Johnson & Johnson?

A: ʻAe, hiki i ka poʻe ʻelemakule ke loaʻa i kekahi kano kano COVID i ʻae ʻia ma muli o ko lākou kūpono a me ka loaʻa ʻana ma ko lākou wahi. He mea nui e kūkākūkā me nā limahana mālama ola e hoʻoholo i ke koho kano kano kūpono loa.

I ka hopena, ʻo ka lāʻau lapaʻau COVID hou loa no ka poʻe kahiko ʻo ia ka maʻi kano Johnson & Johnson, ka mea e hāʻawi ana i ka hoʻokele hoʻokahi-dose a ua hōʻike i ka pono i ka pale ʻana i nā maʻi koʻikoʻi i hoʻokumu ʻia e COVID-19. Pono nā poʻe ʻelemakule, a me kā lākou mau mea mālama olakino, e noʻonoʻo i nā koho i loaʻa a hoʻoholo i nā hoʻoholo e pili ana i ka pale ʻana iā lākou iho a me ko lākou mau kaiāulu mai ka maʻi maʻi mau.