He aha ka hemahema o ke kelepona ʻana iā Wi-Fi?

I kēia ao wikiwiki, ʻoi aku ka nui o ka pilina ma mua o ka wā. Me ka hiki ʻana mai o ke kelepona ʻo Wi-Fi, hiki i nā kānaka ke hana a loaʻa i nā kelepona me ka hoʻohana ʻana i kahi pūnaewele Wi-Fi ma mua o ka hilinaʻi wale ʻana i nā pūnaewele kelepona. Ua kaulana kēia ʻenehana ma muli o kona ʻoluʻolu a me nā pono mālama kālā. Eia nō naʻe, e like me nā ʻenehana ʻē aʻe, ʻo ke kelepona ʻo Wi-Fi pū kekahi i kona mau haʻahaʻa.

ʻO kekahi o nā haʻahaʻa koʻikoʻi o ke kelepona ʻana ʻo Wi-Fi ka hiki ke kūpono i ka maikaʻi kelepona. ʻOiai hiki i nā pūnaewele Wi-Fi ke hāʻawi i ka wikiwiki pūnaewele wikiwiki, hiki ke hoʻopilikia ʻia i ka hoʻopili ʻana a me ka paʻa. Hiki i kēia ke hopena i ka hāʻule ʻana o nā kelepona, lohi, a me ka maikaʻi ʻole o ka leo. ʻO nā kumu e like me ka mamao mai ka Wi-Fi router, ka hoʻopili pūnaewele, a me ka maikaʻi o ka hōʻailona Wi-Fi hiki ke hoʻopili i ka maikaʻi kelepona. No laila, ʻoiai ʻo ke kelepona ʻo Wi-Fi hiki ke lilo i mea koho maikaʻi loa inā nāwaliwali ka uhi kelepona, ʻaʻole ia e hāʻawi mau i ka pae like o ka hilinaʻi a me ka maopopo e like me nā kelepona kelepona kahiko.

ʻO kahi ʻaoʻao ʻē aʻe o ke kelepona ʻana ʻo Wi-Fi kona hilinaʻi ʻana i kahi pilina pūnaewele paʻa. Inā loaʻa i ka pūnaewele Wi-Fi i ka haʻalele ʻana a i ʻole ka paʻa ʻole, hiki iā ia ke hoʻopau i ke kelepona a pale ʻole paha i ka hoʻopili ʻana. Hiki ke pilikia nui kēia ma nā wahi me ka hiki ʻole a i ʻole ka palena o ka pūnaewele. Eia hou, inā ʻoe e huakaʻi ana ma ke ao holoʻokoʻa a hilinaʻi i ke kelepona ʻana iā Wi-Fi, pilikia paha ʻoe i ka loaʻa ʻana o kahi pūnaewele Wi-Fi hilinaʻi, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi mamao a i ʻole nā ​​ʻāina me nā ʻoihana liʻiliʻi.

NPP:

Nīnau: He aha ke kelepona ʻana iā Wi-Fi?

A: ʻO ke kelepona ʻo Wi-Fi kahi hiʻohiʻona e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hana a loaʻa i nā kelepona me ka hoʻohana ʻana i kahi pūnaewele Wi-Fi ma kahi o kahi pūnaewele kelepona. Hiki ke hoʻohana ʻia ma nā wahi me ka uhi ʻana o ke kelepona nāwaliwali a i ʻole i ka wā e hele ana ma ka honua.

Nīnau: Hoʻohana anei ʻo Wi-Fi i ka ʻikepili?

A: ʻAe, hoʻohana ke kelepona ʻo Wi-Fi i ka ʻikepili mai kāu pili pūnaewele. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka ʻikepili i hoʻohālikelike ʻia me nā hana ʻikepili ʻē aʻe e like me ke kahe wikiō a i ʻole ka hoʻoiho ʻana i nā faila nui.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i ke kelepona Wi-Fi ma waho?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i ke kelepona ʻo Wi-Fi ma waho inā loaʻa iā ʻoe kahi pilina pūnaewele paʻa. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻaʻole hiki ke loaʻa a hilinaʻi paha nā pūnaewele Wi-Fi honua.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ke kelepona ʻo Wi-Fi e hāʻawi i ka ʻoluʻolu a me nā pōmaikaʻi mālama kālā, hele mai ia me kekahi mau haʻahaʻa. ʻO ka maikaʻi o ke kelepona maikaʻi ʻole a me ka hilinaʻi ʻana i kahi pilina pūnaewele paʻa nā kumu drawbacks. He mea nui e noʻonoʻo i kēia mau mea ma mua o ka hilinaʻi wale ʻana i ke kelepona ʻana iā Wi-Fi, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi me ka ʻike pūnaewele hilinaʻi ʻole a i ka wā e hele ai i nā wahi mamao.