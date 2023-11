He aha ka ʻokoʻa ma waena o Walmart a me Walmart?

Ma kahi kahaha o nā hanana, ua puka mai ʻelua mau mea kūʻai nui me ka inoa hoʻokahi i ka mākeke, e huikau ana i waena o nā mea kūʻai. ʻO Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational kaulana ʻo ʻAmelika, ʻike ʻo ia iā ia iho e kaʻana like i ke kukui me kahi hui ʻē aʻe e hele ana ma ka inoa like. Akā he aha ka ʻokoʻa ma waena o kēia mau hui Walmart ʻelua? E luʻu kākou i nā kikoʻī.

Walmart Hui:

ʻO ka Walmart mua a ʻoi aku ka kamaʻāina ʻo ia ka hui kūʻai kūʻai kaulana i hoʻokumu ʻia e Sam Walton i ka makahiki 1962. Me kona keʻena poʻo ma Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation e hana ana i kahi pūnaewele nui o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai meaʻai ma ka honua holoʻokoʻa. ʻIke ʻia ʻo ia no kāna ʻano nui o nā huahana, nā kumukūʻai hoʻokūkū, a me ka hele nui ʻana ma ka pūnaewele a me waho.

Walmart Inc.:

ʻO ka lua Walmart he mea pāʻani hou i ka mākeke. ʻO Walmart Inc. he hui ʻenehana Kanada e hāʻawi ana i kahi kahua e-commerce hou. Manaʻo ia e hoʻololi i ka ʻoihana kūʻai ma o ka hoʻolako ʻana i kahi ʻike kūʻai kūʻai pūnaewele ma o kāna pūnaewele a me ka polokalamu kelepona. ʻOiai kaʻana like ʻo ia i ka inoa like me ka pilikua kūʻai kūʻai ʻAmelika, ʻo Walmart Inc. he hui kūʻokoʻa me ka pili ʻole i ka Walmart Corporation.

NPP:

Nīnau: Ua pili anei ʻo Walmart Corporation a me Walmart Inc.?

A: ʻAʻole, he hui kaʻawale ʻo Walmart Corporation a me Walmart Inc. me ka pili ʻole a pili ʻole.

Nīnau: Hiki iaʻu ke kūʻai aku ma Walmart Corporation a me Walmart Inc.?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke kūʻai aku ma nā hui ʻelua. Hana ʻo Walmart Corporation i nā hale kūʻai kino, ʻoiai hāʻawi ʻo Walmart Inc. i kahi kahua kūʻai pūnaewele.

Nīnau: Ua like nā huahana a me nā kumukūʻai ma nā hui ʻelua o Walmart?

A: He ʻokoʻa paha nā makana huahana a me nā kumukūʻai ma waena o Walmart Corporation a me Walmart Inc. Pono e nānā i ka pūnaewele o kēlā me kēia hui a i ʻole e kipa i kā lākou mau hale kūʻai no ka ʻike pololei.

Nīnau: Ke hoʻolālā nei ʻo Walmart Inc. e hoʻonui i kāna mau hana?

A: Ma ke ʻano he hui ʻenehana e ulu nei, ua manaʻo ʻo Walmart Inc. e hoʻonui i kāna mau hana a hiki i nā mea kūʻai aku i ka wā e hiki mai ana.

I ka hopena, ʻoiai kaʻana like nā hui ʻelua i ka inoa "Walmart," he ʻokoʻa a kaʻawale lākou mai kekahi i kekahi. ʻO Walmart Corporation ka hui kūʻai kūʻai maikaʻi, ʻoiai ʻo Walmart Inc. he hui ʻenehana Kanada e manaʻo nei e hoʻololi i ka ʻoihana kūʻai ma o kāna kahua pūnaewele. No laila, i ka manawa aʻe e lohe ai ʻoe i ka haʻi ʻana o kekahi iā Walmart, e hoʻomaopopo i ka wehewehe ʻana i ka Walmart a lākou e ʻōlelo nei, no ka mea he koʻikoʻi ka ʻokoʻa ma waena o nā mea ʻelua.