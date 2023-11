He aha ka ʻokoʻa ma waena o ka bivalent a me ka maʻi COVID maʻamau?

Ke hoʻomau nei ke kaua kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19, ua hana luhi nā ʻepekema a me nā mea noiʻi e hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau kūpono e pale aku i ka poʻe mai ka maʻi. Ke holomua nei ka hoʻolaha ʻana o ka lāʻau lapaʻau ma ka honua holoʻokoʻa, e puka mai ana nā huaʻōlelo a me nā manaʻo hou e pili ana i nā lāʻau lapaʻau. ʻO kekahi o ia ʻano ʻokoʻa ma waena o ka bivalent a me ka maʻi maʻamau COVID. Akā, he aha ke ʻano o kēia mau huaʻōlelo, a pehea ka ʻokoʻa o kekahi i kekahi?

Hoʻopaʻa maʻamau COVID: Hoʻolālā ʻia kahi maʻi maʻi COVID maʻamau, ʻike ʻia hoʻi he kano monovalent, e hāʻawi i ka pale mai kahi maʻi kikoʻī a i ʻole nā ​​​​ʻano like ʻole o ka maʻi SARS-CoV-2. Kuhi pinepine kēia mau lāʻau lapaʻau i ka protein spike i loaʻa ma ka ʻili o ka maʻi maʻi, kahi mea koʻikoʻi i kona komo ʻana i loko o nā sela kanaka. Ma ka hoʻoulu ʻana i ka ʻōnaehana pale e ʻike a hana i nā antibodies e kūʻē i kēia spike protein, kōkua nā kano COVID maʻamau i ka pale ʻana i ka maʻi a hōʻemi i ka paʻakikī o nā hōʻailona inā loaʻa kahi maʻi maʻi.

ʻO ka lāʻau lapaʻau COVID Bivalent: Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua hoʻokumu ʻia kahi maʻi maʻi COVID bivalent e hāʻawi i ka pale mai ʻelua mau ʻano like ʻole a i ʻole nā ​​​​ʻano like ʻole o ka maʻi SARS-CoV-2. Hoʻohui kēia ʻano lāʻau lapaʻau i ʻelua antigens like ʻole, maʻamau mai ʻelua mau maʻi maʻamau, e kiʻi i kahi pane ākea ākea. Ma ka huli ʻana i nā ʻano like ʻole, manaʻo nā lāʻau lapaʻau bivalent e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka uhi ʻana i kahi ākea ākea o nā maʻi maʻi.

NPP:

Nīnau: Ua ʻoi aku ka maikaʻi o nā lāʻau lapaʻau bivalent ma mua o nā lāʻau lapaʻau maʻamau?

A: Aia ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau ma luna o nā kumu like ʻole, e pili ana i nā kānana kikoʻī i hoʻopaʻa ʻia, ka pane ʻana o ka immune i hana ʻia, a me ka laha ʻana o nā ʻano like ʻole i ka heluna kanaka. Hiki i nā lāʻau lapaʻau bivalent ke hāʻawi i ka pale ākea e kūʻē i nā maʻi he nui, akā hiki ke ʻokoʻa ka hopena holoʻokoʻa a hoʻoholo ʻia ma o nā hoʻokolohua lapaʻau koʻikoʻi.

Nīnau: He kūpono anei nā lāʻau lapaʻau bivalent no kēlā me kēia kanaka?

A: ʻO nā lāʻau lapaʻau bivalent, e like me nā lāʻau lapaʻau maʻamau, e hoʻāʻo nui ʻia e hōʻoia i ka palekana a me ka pono. Eia nō naʻe, ʻokoʻa paha nā ʻōlelo aʻoaʻo e pili ana i kā lākou hoʻohana ʻana, me nā pūʻulu makahiki a me nā kūlana olakino, ma muli o nā ʻae kānāwai a me nā alakaʻi i hāʻawi ʻia e nā luna olakino.

Nīnau: E hoʻololi anei nā lāʻau lapaʻau bivalent i nā kano maʻamau?

A: ʻAʻole i manaʻo ʻia nā lāʻau lapaʻau Bivalent e pani i nā lāʻau lapaʻau maʻamau akā e hoʻopiha iā lākou. Hiki ke hoʻomohala ʻia a lawelawe ʻia ma ka pane ʻana i nā ʻano like ʻole a i ʻole ma ke ʻano o ka hoʻoikaika mau ʻana e hoʻoikaika i ka uhi ʻana i ka maʻi maʻi e kūʻē i nā maʻi he nui.

I ka hopena, aia ka ʻokoʻa ma waena o ka bivalent a me nā maʻi maʻi COVID maʻamau i ka nui o nā kānana a lākou i manaʻo ai. ʻOiai ke kālele nei nā lāʻau lapaʻau maʻamau i ka maʻi hoʻokahi, manaʻo nā lāʻau lapaʻau bivalent e hāʻawi i ka pale ākea e kūʻē i ʻelua mau ʻano a i ʻole nā ​​ʻano like ʻole. He koʻikoʻi koʻikoʻi nā ʻano kano ʻelua i ka hakakā ʻana me COVID-19, a alakaʻi ʻia kā lākou hoʻomohala ʻana a me ka hāʻawi ʻana e ka noiʻi ʻepekema a me nā mana hoʻoponopono.