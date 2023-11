He aha ka ʻokoʻa ma waena o ka bivalent a me ka Omicron booster?

I ka hoʻomau ʻana o ke kaua kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19, ʻo ka puka ʻana mai o nā ʻano hou e pono ai ka hoʻomohala ʻana i nā pana booster e hoʻonui ai i ka pale. ʻElua mau huaʻōlelo i hana ʻia i nā poʻomanaʻo i kēia manawa he "bivalent" a me "Omicron booster." Akā he aha ke ʻano o kēia mau huaʻōlelo, a pehea ka ʻokoʻa? E ʻimi kākou i nā kikoʻī.

ʻElua: ʻO ka huaʻōlelo "bivalent" e pili ana i kahi pana hoʻoikaika e hoʻohui i ʻelua mau ʻano kano kano COVID-19. ʻO ka mea maʻamau, pili kēia i ka loaʻa ʻana o hoʻokahi maʻi o ka lāʻau lapaʻau e kuhikuhi ana i ke kumu kumu o ka maʻi maʻi, a ukali ʻia e kahi maʻi lua o kahi kano i hoʻolālā ʻia e hoʻoponopono i kahi ʻano kikoʻī, e like me Delta a i ʻole Omicron. Ma ka hui ʻana i nā lāʻau lapaʻau like ʻole, manaʻo nā mea hoʻoikaika bivalent e hāʻawi i ka pale ākea i nā maʻi he nui o ka maʻi.

Omicron booster: Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo kahi mea hoʻoikaika Omicron e kuhikuhi pono i ka ʻano Omicron o ka maʻi COVID-19. Ke puka mai nei nā ʻano hou, hana luhi nā ʻepekema a me nā hui lāʻau lapaʻau e hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau e pili pono ana i ko lākou ʻano kūʻokoʻa. ʻO ka Omicron booster kahi hana lapaʻau kūikawā i hoʻolālā ʻia e hoʻomaikaʻi i ka pale ʻana i ka ʻano ʻano Omicron, i hōʻike i ka hoʻonui ʻana i ka transmissibility i hoʻohālikelike ʻia i nā maʻi ma mua.

Nīnau: No ke aha i hoʻohana ʻia ai nā bivalent boosters?

A: Hoʻohana ʻia nā mea hoʻoikaika bivalent e hāʻawi i ka pale ākea i nā maʻi he nui o ka maʻi COVID-19. Ma ka hoʻohui ʻana i nā ʻano hana kano ʻokoʻa, manaʻo lākou e hoʻomaikaʻi i ka pale ʻana i ka maʻi kumu a me kahi ʻano kikoʻī.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa o ka mea hoʻoulu Omicron mai kahi hoʻoulu bivalent?

A: ʻOiai ka hui pū ʻana o ka bivalent booster i ʻelua mau ʻano hana kano ʻokoʻa, ʻo ka Omicron booster ke kuhikuhi pono i ka ʻano ʻano Omicron. Hoʻolālā ʻia ia e hoʻonui i ka pale ʻana i kēia ʻano kikoʻī, i hōʻike i ka hoʻonui ʻana i ka transmissibility.

Nīnau: ʻO wai ka mea hoʻoikaika e koho ai?

A: ʻO ke koho o ka booster e pili ana i nā kumu like ʻole, me ka laha ʻana o nā ʻano like ʻole i kou wahi a me nā ʻōlelo aʻoaʻo a nā luna olakino. Manaʻo ʻia e kūkākūkā me nā limahana mālama ola a i ʻole e hahai i nā alakaʻi kūhelu e hana i kahi hoʻoholo ʻike.

I ka hopena, hui pū ʻia nā mea hoʻoikaika bivalent i ʻelua mau ʻano kano kano e hāʻawi i ka pale ākea e kūʻē i nā maʻi he nui o ka maʻi COVID-19. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo kahi Omicron booster e kuhikuhi pono i ka ʻano Omicron. Ke hoʻomau nei ka ulu ʻana o ka maʻi maʻi, e hoʻomau i ka ʻike e pili ana i nā mea hou loa a me ka hahai ʻana i nā ʻōlelo aʻo loea he mea koʻikoʻi ia i ka hoʻoholo ʻana e pili ana i nā pana booster.