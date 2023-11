He aha ka ʻokoʻa ma waena o ka lāʻau lapaʻau bivalent a me ka lāʻau booster?

I ka honua o nā lāʻau lapaʻau, aia nā ʻano like ʻole e lawelawe i nā kumu like ʻole. ʻElua mau huaʻōlelo maʻamau āu i ʻike ai ʻo "bivalent vaccine" a me "booster vaccine." ʻOiai he hana koʻikoʻi nā mea ʻelua i ka pale ʻana iā mākou mai nā maʻi, loaʻa iā lākou nā ʻano a me nā hana. E ʻimi kākou i ka ʻokoʻa ma waena o kēia mau ʻano lāʻau lapaʻau ʻelua.

ʻO ka lāʻau lapaʻau Bivalent:

ʻO ka lāʻau lapaʻau bivalent, e like me ka hōʻike ʻana o ka inoa, he ʻano o ka lāʻau lapaʻau e hāʻawi i ka pale mai ʻelua mau ʻano a i ʻole nā ​​​​ʻano o kahi pathogen. ʻO ia hoʻi, hiki i ka maʻi hoʻokahi o ka lāʻau lapaʻau bivalent ke pale i ke kanaka mai ʻelua mau ʻano kikoʻī o kahi maʻi. No ka laʻana, hoʻopaʻa ʻia kekahi mau lāʻau lapaʻau bivalent i nā maʻi he nui o ka influenza a i ʻole human papillomavirus (HPV). Ma ka hoʻohui ʻana i kēia mau maʻi i loko o kahi kano hoʻokahi, hāʻawi nā lāʻau lapaʻau bivalent i ka maʻalahi a me ka maikaʻi i ka pale ʻana i nā maʻi he nui.

ʻO ka lāʻau lapaʻau Booster:

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻaʻole i hoʻolālā ʻia kahi kano booster e pale aku i nā maʻi he nui a i ʻole nā ​​ʻano pathogen. Akā, lawelawe ia ma ke ʻano he maʻi hou o ka lāʻau lapaʻau i hāʻawi mua ʻia. Hāʻawi ʻia nā lāʻau lapaʻau booster ma hope o ka hoʻomaʻamaʻa mua ʻana e hoʻonui a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana o ke kino. Manaʻo lākou e hoʻoikaika i ka pale ʻana o ke kino i kahi maʻi kūikawā, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale lōʻihi. ʻO nā laʻana maʻamau o nā lāʻau lapaʻau hoʻoikaika ʻia e pili ana i ka tetanus, diphtheria, a me pertussis (Tdap), i ʻōlelo pinepine ʻia no nā ʻōpio a me nā pākeke.

NPP:

Nīnau: No ke aha i kūkulu ʻia ai nā lāʻau lapaʻau bivalent?

A: Hoʻokumu ʻia nā lāʻau lapaʻau bivalent e hoʻolako i ka pale ʻana i nā maʻi he nui a i ʻole nā ​​​​ʻano o kahi pathogen, e hōʻemi ana i ka pono o nā lāʻau lapaʻau he nui a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā papa hana lāʻau lapaʻau.

Nīnau: He aha ke kumu o ka lāʻau lapaʻau booster?

A: Hoʻohana ʻia nā lāʻau lapaʻau Booster e hoʻoikaika i ka pane ʻana i ka pale i hana ʻia e ka lāʻau lapaʻau mua, e hōʻoia ana i ka pale lōʻihi mai kahi maʻi kikoʻī.

Nīnau: Hiki ke hoʻohana ʻia ka lāʻau lapaʻau bivalent i mea hoʻoikaika?

A: ʻOiai hiki i nā lāʻau lapaʻau bivalent ke hāʻawi i ka pale ʻana i nā maʻi he nui, ʻaʻole i hoʻohana maʻamau ʻia lākou ma ke ʻano he booster doses. Hoʻonohonoho pono ʻia nā lāʻau lapaʻau booster e hoʻomaikaʻi i ka pane ʻana o ke kino ma hope o ka hoʻomaka ʻana.

I ka hopena, ʻokoʻa ko nā lāʻau lapaʻau bivalent a me nā lāʻau booster i ka pale ʻana. Hāʻawi nā lāʻau lapaʻau bivalent i ka pale ʻana i nā maʻi he nui a i ʻole nā ​​​​ʻano pathogen i ka nui hoʻokahi, ʻoiai nā lāʻau lapaʻau booster e hoʻoikaika i ka pane ʻana o ka pale ma hope o ka hoʻomaka ʻana. Hāʻawi nā ʻano ʻelua i ka mālama ʻana i ke olakino lehulehu ma o ka pale ʻana i ka laha ʻana o nā maʻi lele.