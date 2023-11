He aha ka hoʻopaʻapaʻa me ka pana shingles?

I nā makahiki i hala iho nei, ua lilo ka pana shingles i kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa a me ka hoʻopaʻapaʻa ma waena o nā kauka lapaʻau a me ka lehulehu. ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, he maʻi maʻi ʻeha i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. ʻO ka lāʻau lapaʻau shingles, i ʻike ʻia ʻo Zostavax a i ʻole Shingrix, ua hoʻolālā ʻia e pale i kēia maʻi a me kona mau pilikia pili.

ʻO ka hoʻopaʻapaʻa:

ʻO ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka pana shingle e hoʻohuli nui i kona pono a me nā hopena ʻaoʻao. Hoʻopaʻapaʻa kekahi poʻe ʻaʻole maikaʻi ka lāʻau lapaʻau e like me ka mea i ʻōlelo ʻia, aʻo kekahi e hōʻike i nā hopohopo e pili ana i nā pilikia e pili ana i ka hoʻohana ʻana.

Ke kūpono:

ʻO kekahi o nā mea nui o ka paio ʻana, ʻo ia ka maikaʻi o ka pana shingles. ʻOiai ua hōʻike ʻia nā haʻawina e hiki i ka lāʻau lapaʻau ke hōʻemi i ka hopena o ka hoʻomohala ʻana i nā shingles ma kahi o 50%, ʻōlelo kekahi mau mea hoʻohewa ʻaʻole lawa kēia pākēneka e hōʻoia i kona hoʻohana ākea ʻana. Ke ʻōlelo nei lākou e emi ana ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau me ka makahiki a ʻaʻole ʻoi aku ka nui o kāna mau pōmaikaʻi ma mua o nā pilikia.

Nā ʻaoʻao ʻaoʻao:

ʻO kekahi ʻaoʻao o ka hoʻopaʻapaʻa ʻo ia ka hopena ʻaoʻao o ka pana shingles. E like me nā lāʻau lapaʻau, hiki iā ia ke hoʻoulu i nā hopena ʻaoʻao e like me ka ʻeha, ka ʻulaʻula, a i ʻole ka pehu ʻana ma ke kahua o ka injection. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi, ʻoiai kakaikahi. ʻO kēia mau mea e pili ana i ka maʻi maʻi, ka ʻeha ʻiʻo, a me ka pōʻino aʻalolo. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe hoʻopaʻapaʻa e ʻoi aku ka nui o nā pilikia e pili ana i ke kano ma mua o nā pōmaikaʻi, ʻoi aku hoʻi no kekahi mau makahiki a i ʻole nā ​​kānaka me nā kūlana olakino.

NPP:

1. He aha ka shingles?

ʻO ka shingles kahi maʻi maʻi i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia hoʻi ke kumu o ka moa. Hōʻike ʻia ia e kahi ʻeha ʻeha e ʻike pinepine ʻia ma kekahi ʻaoʻao o ke kino.

2. He aha ka pana pua?

ʻO ka shingles shot he lāʻau lapaʻau i hoʻolālā ʻia no ka pale ʻana i ka shingles a me kona mau pilikia pili. Loaʻa ia ma nā ʻano ʻelua: Zostavax a me Shingrix.

3. Pehea ka maikaʻi o ka pana ʻana i ka shingles?

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e hiki ke hōʻemi i ka hopena o ka ulu ʻana o ka shingles ma kahi o 50%. Eia naʻe, hiki ke emi ka hopena me ka makahiki.

4. He aha nā hopena ʻaoʻao o ka pana ʻana i ka shingles?

Hiki i ka shingles pana ke hoʻoulu i nā hopena ʻaoʻao e like me ka ʻeha, ka ʻulaʻula, a i ʻole ka pehu ʻana ma ke kahua o ka injection. ʻO nā hopena ʻoi aʻe koʻikoʻi, ʻoiai kakaʻikahi, e komo pū me nā hopena maʻi, ʻeha ʻiʻo, a me nā ʻeha aʻalolo.

I ka hopena, ʻo ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka pana shingles e huli i kona pono a me nā hopena ʻaoʻao. ʻOiai ke hoʻopaʻapaʻa nei kekahi ʻaʻole ʻoi aku ka nui o nā pōmaikaʻi o ka lāʻau lapaʻau ma mua o nā pilikia, manaʻo kekahi he mea waiwai nui ia i ka pale ʻana i nā shingles a me nā pilikia. E like me kekahi hoʻoholo olakino, he mea nui e kūkākūkā me nā limahana mālama ola e hoʻoholo i ke ala maikaʻi loa e pili ana i nā kūlana pilikino a me ka mōʻaukala olakino.