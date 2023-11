He aha ka ʻaoʻao ʻoihana o Walmart?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, he hui lehulehu ʻAmelika e lawelawe ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai. Hoʻokumu ʻia ma 1962 e Sam Walton, ua ulu ʻo Walmart e lilo i hale mana honua me kahi noho ma 27 mau ʻāina a ma luna o 11,000 mau hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa. Me kona keʻena poʻo ma Bentonville, Arkansas, hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 2.3 miliona mau hoa hana ma ka honua holoʻokoʻa, e lilo ana ia i kekahi o nā mea hana pilikino nui loa ma ka honua.

Company Overview:

Hana ʻo Walmart ma lalo o nā hae like ʻole, me Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, a me Sam's Club. Hāʻawi ka hui i kahi ākea o nā huahana, me nā mea kūʻai, nā lole, nā mea uila, nā waiwai home, a me nā mea hou aku. Hāʻawi pū ia i nā lawelawe e like me ka lāʻau lapaʻau, nā lawelawe kālā, a me ka ʻoliʻoli kikohoʻe ma o kāna kahua pūnaewele.

Nā Waiwai Hui:

ʻO ka hana a Walmart e mālama i ke kālā i hiki iā lākou ke ola maikaʻi. Hoʻokumu ka hui i ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku me nā kumukūʻai haʻahaʻa, hāʻawi i kahi koho ākea o nā huahana, a me ka hōʻoia ʻana i kahi ʻike kūʻai kūpono. Hoʻopili pū ʻo Walmart i ka hoʻomau, e manaʻo ana e hoʻokō i ka ʻōpala ʻole, e hana me 100% ikehu hou, a kūʻai aku i nā huahana e mālama i nā kānaka a me ke kaiapuni.

NPP:

1. ʻEhia mau hale kūʻai Walmart?

Hana ʻo Walmart ma luna o 11,000 mau hale kūʻai ma ka honua holoʻokoʻa, me kāna mau hae like ʻole e like me Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, a me Sam's Club.

2. Ehia na limahana o Walmart?

Hoʻohana ʻo Walmart ma luna o 2.3 miliona mau hoa hana ma ka honua holoʻokoʻa, e hana ana ʻo ia kekahi o nā limahana pilikino nui loa ma ka honua.

3. Aia ma hea ʻo Walmart ke keʻena nui?

Aia ke keʻena nui o Walmart ma Bentonville, Arkansas, United States.

4. He aha nā huahana a Walmart e hāʻawi ai?

Hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻano huahana like ʻole, me nā mea kūʻai, nā lole, nā mea uila, nā waiwai home, a me nā mea hou aku. Hāʻawi pū ia i nā lawelawe like ʻole e like me ka lāʻau lapaʻau, nā lawelawe kālā, a me nā ʻoliʻoli kikohoʻe.

I ka hopena, ʻo Walmart kahi mea kūʻai nui honua me kahi ākea ākea a me nā ʻano huahana like ʻole a me nā lawelawe. Me kāna kūpaʻa i nā kumukūʻai haʻahaʻa, ʻoluʻolu, a me ka hoʻomau, hoʻomau ʻo Walmart i alakaʻi i ka ʻoihana kūʻai.