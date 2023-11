He aha ka polokalamu maikaʻi loa e laka ai i nā polokalamu ʻē aʻe?

I kēia au kikohoʻe, ua lilo ka pilikino a me ka palekana i mea hopohopo nui no nā mea hoʻohana kelepona. Me ka hoʻonui nui ʻana o ka ʻike pilikino i mālama ʻia ma kā mākou mau polokalamu, pono ka loaʻa ʻana o kahi app hilinaʻi hiki ke pale i kā mākou ʻikepili koʻikoʻi mai ka prying eyes. Hoʻohana ʻia kekahi mea hoʻonā kaulana i kahi polokalamu e laka i nā polokalamu ʻē aʻe, kahi e hoʻohui ai i kahi ʻāpana palekana i kāu kelepona. Akā me ka nui o nā koho i loaʻa, he aha kāu e koho ai? E ʻimi kākou i kekahi o nā mea hoʻokūkū kiʻekiʻe.

AppLock: ʻO AppLock kahi polokalamu i ʻike nui ʻia e hiki ai i nā mea hoʻohana ke laka i nā polokalamu pilikino me ka PIN, kumu, a i ʻole ka manamana lima. Hāʻawi ia i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona, me ka hiki ke hūnā i nā kiʻi a me nā wikiō, laka i nā kelepona komo, a me ka pale ʻana i ka wehe ʻana i nā polokalamu. ʻO AppLock ka mea hoʻohana a me nā hiʻohiʻona palekana paʻa e lilo ia i mea koho nui no nā mea hoʻohana he nui.

Laka polokalamu Norton: Hoʻomohala ʻia e ka hui cybersecurity kaulana ʻo Norton, hāʻawi ʻo Norton App Lock i kahi hopena hilinaʻi no ka pale ʻana i kāu mau polokalamu. Hāʻawi ia i ka PIN, ke kumu, a me nā koho laka manamana lima, me ka hiki ke laka i nā hoʻonohonoho pilikino i loko o nā polokalamu. Hoʻokomo pū ʻia ʻo Norton App Lock i kahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo "Sneak Peek," nāna e hopu i nā kiʻi o kekahi e hoʻāʻo nei e komo i kāu mau polokalamu laka me ka ʻole o ka ʻae ʻia.

Nīnau: He aha ka locker app?

A: ʻO ka locker app he palapala paʻa paʻa e hiki ai i nā mea hoʻohana ke laka i nā polokalamu hoʻokahi ma kā lākou smartphones a i ʻole papa, e hoʻohui ana i kahi papa o ka palekana i kā lākou hāmeʻa.

Nīnau: Pehea e hana ai nā locker app?

A: Hoʻohana maʻamau nā loker app i nā PIN, nā mamana, a i ʻole ka hōʻoia biometric (e like me ka manamana lima a i ʻole ka ʻike maka) no ka hoʻopaʻa ʻana i ke komo ʻana i nā polokalamu kikoʻī. Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻonohonoho i kahi laka no kēlā me kēia polokalamu a lākou e makemake ai e pale aku, me ka hōʻoia ʻana e hiki i nā mea ʻae wale ke komo iā lākou.

Nīnau: Ua paʻa anei nā laka app?

A: ʻOiai hāʻawi nā locker app i kahi pae palekana hou aʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole ʻaʻohe ana palekana palekana. Eia nō naʻe, ua hoʻāʻo ikaika nā locker app kaulana e like me AppLock a me Norton App Lock a hāʻawi i nā hiʻohiʻona palekana ikaika e pale i kāu mau polokalamu a me ka ʻikepili.

I ka hopena, e pili ana i ke koho ʻana i ka app maikaʻi loa e laka i nā polokalamu ʻē aʻe, e pili ana i kāu mau pono kikoʻī a me nā makemake. ʻO AppLock a me Norton App Lock nā koho i manaʻo nui ʻia, e hāʻawi ana i nā hiʻohiʻona palekana hilinaʻi a me nā pilina hoʻohana. He mea nui e loiloi i kāu mau koi a noʻonoʻo i nā mea e like me nā hiʻohiʻona hou, ka hoʻohālikelike, a me nā loiloi mea hoʻohana ma mua o ka hoʻoholo ʻana. E hoʻomanaʻo, he mea koʻikoʻi ka pale ʻana i kāu ʻike pilikino, no laila, ʻo ka hoʻokomo ʻana i kahi locker app hilinaʻi he koho naʻauao i ka ʻāina kikohoʻe o kēia lā.