He aha ka 3 ʻoihana waiwai loa ma ka honua?

I ke ao wikiwiki o ka ʻoihana, ke hoʻololi mau nei ka pae o nā ʻoihana waiwai. Eia naʻe, e like me nā ʻikepili hou loa i loaʻa, ʻo nā hui waiwai ʻekolu o ka honua ʻo Apple Inc., Saudi Aramco, a me Microsoft Corporation. Ua hōʻiliʻili kēia mau ʻoihana i ka waiwai nui ma o kā lākou huahana hou, hiki i ka honua, a me ka mākeke ikaika.

Apple Inc.

Me ka nui o ka mākeke ma luna o $2 trillion, ʻo Apple Inc. ka ʻoihana waiwai loa ma ka honua i kēia manawa. Hoʻokumu ʻia ma 1976 e Steve Jobs, Steve Wozniak, a me Ronald Wayne, ua hoʻololi ʻo Apple i ka ʻoihana ʻenehana me kāna mau huahana hōʻailona e like me nā kamepiula iPhone, iPad, a me Mac. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia ka kūleʻa o ka ʻoihana i kona hiki ke hāʻawi mau i nā mea hana hou a me nā mea hoʻohana i hopu i ka puʻuwai o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.

Saudi Arabia

Ua lawe ʻo Saudi Aramco, ka hui aila mokuʻāina o Saudi Arabia, i ka lua o ka helu ma ka papa inoa o nā ʻoihana waiwai loa o ka honua. ʻOiai he inoa ʻike ʻole ʻia e ka poʻe he nui, paʻa ʻo Saudi Aramco i ka mana nui i ka ʻoihana aila honua. Mālama ʻo ia i nā ʻaila ʻaila nui loa i hōʻoia ʻia ma ka honua a he hopena koʻikoʻi i nā kumukūʻai aila honua. Kuhi ʻia ka waiwai o ka hui ma kahi o $ 1.9 trillion, e lilo ana ia i mea pāʻani nui i ka ʻoihana ikehu.

Microsoft Corporation

ʻO Microsoft Corporation, i hoʻokumu ʻia e Bill Gates lāua ʻo Paul Allen ma 1975, hoʻopaʻa i ke kolu o ke kūlana ma waena o nā hui waiwai loa o ka honua. ʻIke ʻia no kāna mau huahana lako polokalamu e like me Windows a me Office, ua hoʻokaʻawale ʻo Microsoft i kāna mau makana e hoʻokomo i nā lawelawe kapuaʻi, nā ʻoliʻoli pāʻani, a me nā lako lako. Me ka nui o ka mākeke ma luna o $ 1.8 trillion, ke hoʻomau nei ʻo Microsoft i mea ikaika i ka ʻoihana ʻenehana.

NPP:

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

ʻO ka nui o ka mākeke, i kapa pinepine ʻia ʻo ka mākeke mākeke, ʻo ia ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi ʻoihana. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka huina o nā ʻāpana i koe. Hoʻohana ʻia ka nui o ka mākeke no ka hoʻoholo ʻana i ka nui a me ka waiwai o kahi hui ma nā mākeke kālā.

Nīnau: Pehea ka manawa e hoʻololi ai nā kūlana o nā ʻoihana waiwai?

Hiki ke hoʻololi pinepine ʻia nā kūlana o nā ʻoihana waiwai, ma muli o nā ʻano like ʻole e like me ka fluctuations o ka mākeke stock, mergers and acquisitions, a me nā loli i ka hana ʻoihana. Pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo nā pae i ʻōlelo ʻia ma kēia ʻatikala e pili ana i ka ʻikepili hou loa i loaʻa a ua loli paha mai ia manawa.

Nīnau: He mea paʻa kēia mau kūlana?

ʻOiai ʻo nā pae i haʻi ʻia ma kēia ʻatikala e pili ana i nā kumu hilinaʻi a me nā ʻikepili i ʻae ʻia, he mea nui e hoʻomaopopo he hiki ke ʻokoʻa lākou ma muli o nā pae i hoʻohana ʻia no ka loiloi. He ʻokoʻa iki paha nā kūlana o nā paʻi kālā a me nā hui e pili ana i kā lākou ʻano hana a me nā kumu ʻike.

I ka hopena, paʻa ʻo Apple Inc., Saudi Aramco, a me Microsoft Corporation i nā poʻo inoa o nā ʻoihana waiwai ʻekolu o ka honua. Ua hoʻokō kēia mau ʻoihana i ka kūleʻa kupaianaha ma o kā lākou huahana hou, ka mana honua, a me ka ikaika o ka mākeke. Eia nō naʻe, i loko o ka honua ikaika o ka ʻoihana, hiki ke hoʻololi ʻia kēia mau pae i ka wā e hoʻomau nei nā ʻoihana e ulu a hoʻololi i nā kūlana mākeke e loli mau ana.