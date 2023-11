He aha ke kānāwai 10-kapuai?

I ka honua o ka hale kūʻai, nui nā hoʻolālā a me nā ʻenehana i hoʻohana ʻia e huki i nā mea kūʻai aku a hoʻonui i nā kūʻai. ʻO kekahi o ia hoʻolālā ʻo ka lula 10-foot, kahi ala maʻalahi akā maikaʻi i hoʻohana nui ʻia e nā ʻoihana ma nā ʻoihana like ʻole. Akā he aha ke kānāwai 10-kapuaʻi a pehea e hana ai?

ʻO ka lula 10 kapuaʻi he alakaʻi alakaʻi lawelawe mea kūʻai aku e hōʻike ana i nā limahana e hoʻomaopopo a hui pū me kekahi mea kūʻai aku i loko o kahi radius 10-kapuaʻi. ʻO ka manaʻo ma hope o kēia lula ʻo ia ka hoʻokumu ʻana i kahi ʻano hoʻokipa a hoʻolohe i nā mea kūʻai aku, e hōʻoia ana i ko lākou manaʻo nui a paipai ʻia e hana i kahi kūʻai.

Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea kūʻai aku ma kahi kokoke, hiki i nā limahana ke hoʻomaka i nā kamaʻilio, hāʻawi i ke kōkua, a hāʻawi i ka ʻike e pili ana i nā huahana a i ʻole nā ​​​​lawelawe. ʻAʻole hoʻomaikaʻi wale kēia ʻano hana proactive i ka ʻike holoʻokoʻa o ka mea kūʻai aku akā hoʻonui pū i ka hiki ke kūʻai aku.

NPP:

Nīnau: Ma hea i hoʻomaka ai ke kānāwai 10-kapuaʻi?

A: Ua manaʻo ʻia ka lula 10-foot mai ka ʻoihana kūʻai kūʻai, kahi i hana nui ʻia no nā makahiki he nui.

Nīnau: Ua pili ka lula 10-kapuai i nā ʻoihana āpau?

A: ʻOiai e hoʻohana mau ʻia ka lula 10-foot i nā hale kūʻai, hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻoihana ʻē aʻe e like me ka hoʻokipa, nā hale ʻaina, a me nā ʻoihana pūnaewele. ʻO ke kī ʻo ka hoʻololi ʻana i ka manaʻo e kūpono i nā pono kikoʻī a me nā kūlana o kēlā me kēia ʻoihana.

Nīnau: Aia kekahi mau hemahema i ka lula 10-kapuaʻi?

A: ʻOiai ʻo ke kānāwai 10-kapuaʻi hiki ke hana maikaʻi loa i ka hoʻopili ʻana i nā mea kūʻai aku, he mea nui i nā limahana ke hoʻopaʻa i kahi kaulike ma waena o ka nānā ʻana a me ka mahalo i ka wahi pilikino o nā mea kūʻai aku. Makemake paha kekahi mau mea kūʻai aku e mākaʻikaʻi me ka ʻole o ka launa pū ʻana, no laila he mea koʻikoʻi i nā limahana ke makaʻala a pane aku i nā ʻōlelo a kēlā me kēia.

I ka hopena, ʻo ka lula 10-foot kahi hoʻolālā lawelawe mea kūʻai aku e paipai i nā limahana e hana pū me nā mea kūʻai aku i loko o kahi radius 10-foot. Ma ka hoʻomaopopo pono ʻana i nā mea kūʻai aku a hāʻawi i ke kōkua, hiki i nā ʻoihana ke hana i kahi ʻike maikaʻi a pilikino e alakaʻi i ka hoʻonui ʻana i ke kūʻai aku a me ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku. No laila, i ka manawa aʻe e komo ai ʻoe i loko o kahi hale kūʻai, mai kāhāhā inā hoʻokokoke kekahi limahana iā ʻoe me kahi aloha aloha - ke hahai wale nei lākou i ka lula 10-kapuai!