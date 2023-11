He aha ke kānāwai 10-kapuai ma Walmart?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, ua ʻike lōʻihi ʻia no kāna ʻano mea kūʻai aku. ʻO kekahi o nā hoʻolālā koʻikoʻi i hoʻohana ʻia e ka ʻoihana e hoʻomaikaʻi i ka ʻike o ka mea kūʻai aku ʻo ka hoʻokō ʻana i ka "10-foot rule." ʻO kēia lula, ka mea i like me ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka lawelawe ʻokoʻa, pono i nā limahana e hoʻomaopopo a kōkua i kekahi mea kūʻai aku ma loko o 10 kapuaʻi o lākou.

ʻO ka lula 10-kapuaʻi he manaʻo maʻalahi akā ikaika ka manaʻo e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻohe mea kūʻai aku e ʻike ʻole ʻia a manaʻo ʻole ʻia ke kūʻai ʻana ma Walmart. Paipai ia i nā limahana e hoʻoikaika i ka launa pū ʻana me nā mea kūʻai aku, hāʻawi i ke kōkua, a me ka hoʻoponopono ʻana i kā lākou pono. Ma ka mālama ʻana i kēia lula, manaʻo ʻo Walmart e hana i kahi ʻoluʻolu a kōkua no nā mea kūʻai aku, e hoʻoulu i kahi ʻike kūʻai maikaʻi.

NPP:

Nīnau: Pehea e hana ai ke kānāwai 10-kapuaʻi?

A: Pono ka lula 10-kapuai i nā limahana Walmart e nānā maka, aloha, a hāʻawi i ke kōkua i kekahi mea kūʻai ma loko o 10 kapuaʻi o lākou. Hiki i kēia ke komo i ka pane ʻana i nā nīnau, ka hāʻawi ʻana i nā kuhikuhi, a i ʻole ke kōkua ʻana i nā ʻōlelo aʻoaʻo huahana.

Nīnau: No ke aha i loaʻa ai iā Walmart ke kānāwai 10 kapuaʻi?

A: Manaʻo ʻo Walmart he mea koʻikoʻi ka lawelawe mea kūʻai aku no ke kūkulu ʻana i ka kūpaʻa a me ka hauʻoli o ka mea kūʻai aku. ʻO ka lula 10-kapuai e hōʻoia i ka manaʻo o kēlā me kēia mea kūʻai aku i ka waiwai a loaʻa iā lākou ke kōkua e pono ai lākou, e hoʻonui ana i kā lākou ʻike kūʻai holoʻokoʻa.

Nīnau: Pili anei ka lula 10-kapuai i nā limahana Walmart a pau?

A: ʻAe, pili ka lula 10-kapuai i nā limahana a pau, me ka nānā ʻole i ko lākou kūlana a i ʻole keʻena i loko o ka hale kūʻai. Mai nā cashiers a hiki i nā mea kūʻai aku, manaʻo ʻia kēlā me kēia limahana e pili i kēia lula a hoʻonohonoho mua i ka hoʻopili ʻana i nā mea kūʻai aku.

Nīnau: Pehea e hoʻopōmaikaʻi ai ke kānāwai 10-foot i nā mea kūʻai?

A: ʻO ka lula 10-kapuaʻi e hōʻoia i ka loaʻa koke ʻana o nā mea kūʻai aku i ka nānā a me ke kōkua inā pono. Hoʻopau ia i ka huhū o ka ʻimi ʻana i ke kōkua a i ʻole ka manaʻo ʻole ʻia, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka ʻike kūʻai.

Nīnau: He kū hoʻokahi wale nō ke kānāwai 10 kapuaʻi iā Walmart?

A: ʻOiai ua loaʻa i nā hale kūʻai ʻē aʻe nā alakaʻi lawelawe lawelawe like, ua like ke kānāwai 10-kapuaʻi me ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka lawelawe kūʻokoʻa. He pōhaku kihi ia o ka ʻoihana kūʻai-centric ala no nā makahiki he nui.

I ka hopena, ʻo ka lula 10-foot ma Walmart he hoʻolālā lawelawe mea kūʻai aku e koi ana i nā limahana e hoʻomaopopo a kōkua i kekahi mea kūʻai aku ma loko o 10 kapuaʻi o lākou. Ma ka hoʻokō ʻana i kēia lula, manaʻo ʻo Walmart e hana i kahi ʻano hoʻokipa a kōkua, e hōʻoia i ka manaʻo o kēlā me kēia mea kūʻai aku i ka waiwai a loaʻa iā lākou ke kōkua e pono ai.