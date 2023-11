He aha ka mea kūikawā e pili ana iā Walmart?

Ua lilo ʻo Walmart, ka hui kūʻai kūʻai multinational, i inoa ʻohana ma ka honua holoʻokoʻa. Me kona hele nui ʻana a me kona mana, paʻakikī ke nānā ʻole i ka hopena o kēia mea kūʻai nui i ka hoʻokele waiwai a me nā mea kūʻai aku. No laila, he aha ka mea e hoʻohanohano ai iā Walmart?

Ka nui a me ka unahi ʻole

ʻO kekahi o nā mea koʻikoʻi e hoʻokaʻawale iā Walmart ʻo kona nui a me kona ʻano nui. Me nā hale kūʻai 11,000 ma 27 mau ʻāina, ʻo Walmart ka hale kūʻai nui loa ma ka honua. ʻO kāna pūnaewele nui e hiki ai iā ia ke hōʻea i nā miliona o nā mea kūʻai aku a hāʻawi i kahi ākea o nā huahana i nā kumukūʻai hoʻokūkū.

Nā Kumukuai Haʻahaʻa i kēlā me kēia lā

Kaulana ʻo Walmart no kāna kūpaʻa e hāʻawi i nā kumukūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna mana kūʻai nui, kūkākūkā ka hui me nā mea hoʻolako e hoʻopaʻa i nā makana maikaʻi loa, a laila hāʻawi ʻia i nā mea kūʻai aku. Ua hoʻolilo kēia hoʻolālā iā Walmart i wahi e hele ai no nā mea kūʻai ʻike kālā.

Koho Huahana Nui

ʻO kahi hiʻohiʻona ʻē aʻe e hoʻokaʻawale ai iā Walmart kāna koho huahana nui. Mai nā mea kūʻai aku i nā mea uila, nā lole a i nā waiwai home, hāʻawi ʻo Walmart i nā ʻano huahana like ʻole ma lalo o hoʻokahi hale. Hoʻokomo kēia ʻoluʻolu i nā mea kūʻai aku hiki ke loaʻa i nā mea āpau a lākou e pono ai i kahi huakaʻi kūʻai hoʻokahi.

Ka Hoʻohui'āina

Ua hana ʻo Walmart i inoa nona iho ma o kāna mau hana hoʻolauna kaiāulu. Kākoʻo ikaika ka hui i nā kaiāulu kūloko ma o ka hāʻawi ʻana i nā kumu aloha, hāʻawi ʻana i ke kōkua pōʻino, a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻomau. ʻO ka hoʻokō ʻana o Walmart i ke kuleana pilikanaka ua kōkua iā ia e kūkulu i kahi inoa maikaʻi i waena o nā mea kūʻai.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ka "multinational"?

A: ʻO ka "Multinational" e pili ana i kahi hui e hana ana ma nā ʻāina he nui, maʻamau me kahi ʻōnaehana hoʻokele kikowaena.

Nīnau: He aha ke ʻano o "nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā"?

A: "Nā kumu kūʻai haʻahaʻa i kēlā me kēia lā" e pili ana i kahi hoʻolālā kumu kūʻai kahi e hāʻawi mau ʻia ai nā huahana ma nā kumu kūʻai haʻahaʻa, ma mua o ka hilinaʻi ʻana i ke kūʻai ʻana a i ʻole nā ​​​​hōʻemi.

Nīnau: He aha ke ʻano o "ka hui kaiaulu"?

A: ʻO ka “Community engagement” e pili ana i ka hoʻoikaika ʻana o kahi hui e komo ikaika a kōkua i ka pono o nā kaiāulu kahi e hana ai.

I ka hopena, ʻo ka nui o Walmart, ka hoʻokō ʻana i nā kumukūʻai haʻahaʻa, ke koho ʻana i nā huahana ākea, a me ke komo ʻana o ke kaiāulu i mea kū i ka ʻoihana kūʻai. ʻAʻole hiki ke hōʻole ʻia kona mana a me ka hopena i nā mea kūʻai aku a me ka hoʻokele waiwai, e lilo ia i mea pāʻani kūikawā a koʻikoʻi i ka mākeke honua.