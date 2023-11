He aha ka mea i kapa ʻia he kano COVID hou?

He aha ke ʻano o ke kano hou COVID?

I ka heihei kūʻē i ka maʻi maʻi COVID-19 e hoʻomau nei, ua hana ikaika nā ʻepekema a me nā hui lāʻau lapaʻau e hoʻomohala i nā kano kūpono. ʻO kekahi o nā lāʻau lapaʻau koʻikoʻi i puka mai nei, ʻo ia ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech COVID-19.

ʻO ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech COVID-19:

ʻO ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech COVID-19, i ʻike ʻia ʻo BNT162b2, he kano i hoʻokumu ʻia e ka mRNA i hoʻomohala ʻia e ka hui pū ʻana ma waena o Pfizer, kahi hui lāʻau lapaʻau multinational, a me BioNTech, kahi hui biotechnology Kelemania. Ua hōʻike kēia kano i nā hopena hoʻohiki i nā hoʻokolohua lapaʻau, e hōʻike ana i ka pono kiʻekiʻe i ka pale ʻana i ka maʻi COVID-19.

Pehea ka hana ʻana o ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech?

Hana ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech ma ka hoʻokomo ʻana i kahi ʻāpana liʻiliʻi o nā mea genetic o ka maʻi, i kapa ʻia ʻo messenger RNA (mRNA), i loko o ke kino. Hāʻawi kēia mRNA i nā ʻōlelo aʻo i nā cell e hana i kahi ʻāpana pōʻino o ka protein spike i loaʻa ma ka ʻili o ka maʻi SARS-CoV-2. Ke hoʻopuka ʻia ka protein spike, ʻike ka ʻōnaehana immune iā ia he haole a kau i kahi pane kūlohelohe, e hana ana i nā antibodies e hakakā iā ia. Inā ʻike ʻia ka maʻi maʻi maoli i ka wā e hiki mai ana, ua mākaukau ka ʻōnaehana pale e ʻike a hoʻokaʻawale iā ia, e pale ana i ka maʻi.

NPP:

Nīnau: Ua palekana anei ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech?

A: ʻAe, ua hoʻāʻo ʻia ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech i nā hoʻokolohua lapaʻau e hōʻoia i kona palekana a me ka pono. Ua ʻae ʻia no ka hoʻohana ulia pōpilikia e nā mana hoʻoponopono like ʻole o ka honua.

Nīnau: Pehea ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech?

A: Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua lapaʻau ma kahi o 95% maikaʻi ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech i ka pale ʻana i ka maʻi COVID-19.

Nīnau: Aia kekahi mau hopena ʻaoʻao o ka lāʻau lapaʻau Pfizer-BioNTech?

A: E like me nā lāʻau lapaʻau ʻē aʻe, hiki i ka Pfizer-BioNTech ke hoʻoulu i kekahi mau hopena ʻaoʻao, e like me ka ʻeha ma ka wahi i hoʻopaʻa ʻia, ka luhi, ke poʻo, ka ʻeha ʻiʻo, ke anu, ke kuni, a me ka nausea. He maʻalahi kēia mau hopena ʻaoʻao a hoʻoholo i loko o kekahi mau lā.

I ka hopena, ua puka mai ka huakaʻi Pfizer-BioNTech COVID-19 ma ke ʻano he mea pāʻani nui i ka hakakā ʻana i ka maʻi maʻi. Ua hōʻike ʻia kāna ʻenehana hoʻokumu mRNA i ka hana kiʻekiʻe i ka pale ʻana i ka maʻi COVID-19, e hāʻawi ana i ka manaolana no ka wā e hiki mai ana.