He aha ka mea nui ma mua o Walmart?

I ka honua o ke kūʻai kūʻai, liʻiliʻi nā inoa i lawe i ke kaumaha e like me Walmart. Me kona mau hale kūʻai ākea, ka laulā huahana ākea, a me ka noho ʻana o ka honua, ua like ka nui o ka hale kūʻai me ka nui a me ka nui. Eia nō naʻe, aia kekahi mau hui e hiki ke ʻōlelo ʻoi aku ka nui ma mua o Walmart ma kekahi mau ʻano. E ʻimi kākou i kekahi o kēia mau mea nui a me ka hoʻohālikelike ʻana i ka behemoth kūʻai.

Amazon: Ka Pilikua E-Kalepa

I ka hiki ʻana mai i ka hale kūʻai pūnaewele, noho aliʻi ʻo Amazon. Hoʻokumu ʻia e Jeff Bezos i ka makahiki 1994, ua ulu nui ʻo Amazon e lilo i mākeke pūnaewele nui loa ma ka honua. Me kahi koho nui o nā huahana, nā koho hāʻawi wikiwiki, a me ka hoʻonui mau ʻana o nā lawelawe, ua hoʻololi ʻo Amazon i ke ʻano o ka kūʻai ʻana o nā kānaka. ʻOi aku ka nui o kona waiwai kūʻai ma ka mākeke, ka mea e ana i ka huina waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui, ʻoi aku ma mua o ko Walmart, e lilo ia i mea kūʻai nui loa ma ka honua ma kēia metric.

ʻO Alibaba: ʻO ka hale kūʻai kālepa Kina

ʻOiai ʻo Amazon e hoʻomalu i ka wahi kūʻai pūnaewele ma ka honua holoʻokoʻa, paʻa ʻo Alibaba i kahi kūlana like ma Kina. Hoʻokumu ʻia e Jack Ma i ka makahiki 1999, ua ulu ʻo Alibaba i kahi hui o nā kahua e-commerce, nā lawelawe ʻikepili kapua, a me nā ʻōnaehana uku kikohoʻe. Me kāna mau wahi kūʻai e like me Taobao a me Tmall, ua lilo ʻo Alibaba i kahua hele no nā miliona o nā mea kūʻai aku Kina. Ma ke ʻano o ka nui o ka nui o nā mea kūʻai aku makahiki (GMV), e ana ana i ka huina waiwai o nā waiwai i kūʻai ʻia ma kahi kahua, ʻoi aku ʻo Alibaba ma mua o Walmart.

Nīnau: He aha ka mākeke capitalization?

A: ʻO ka nui o ka mākeke, i ʻōlelo pinepine ʻia ma ke ʻano he mākeke mākeke, ʻo ia ka nui o ka waiwai o nā ʻāpana koʻikoʻi o kahi hui. Ua helu ʻia ma ka hoʻonui ʻana i ke kumukūʻai o kēia manawa me ka huina o nā ʻāpana i koe. Hoʻohana ʻia ka pāpale mākeke e hoʻoholo i ka nui a me ka waiwai o kahi ʻoihana.

Nīnau: He aha ka nui o nā mea kūʻai aku (GMV)?

A: ʻO ka nui o nā mea kūʻai aku he metric i hoʻohana ʻia ma ka e-kelepona e ana i ka huina waiwai o nā waiwai i kūʻai ʻia ma kahi kahua i loko o kahi manawa kikoʻī. Loaʻa iā ia ka waiwai o nā huahana a pau i kūʻai ʻia, me ka nānā ʻole i ka manaʻo o ke kahua ponoʻī i ka waiwai a i ʻole ke hana ma ke ʻano he mea kōkua ma waena o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku.

I ka hopena, ʻoiai ʻo Walmart ka mea kūʻai nui, aia nā mea i ʻoi aku ma mua o ia ma kekahi mau ʻano. Ua lanakila ʻo Amazon i ka wahi kūʻai pūnaewele ma ka honua holoʻokoʻa, ʻoiai ʻo Alibaba e paʻa i kahi kūlana like ma Kina. Ua hoʻohana kēia mau ʻoihana i ka ʻenehana a me nā mea hou e hiki ai i nā pae holomua ʻole, e hōʻike ana i ke ʻano ulu mau o ka ʻoihana kūʻai.