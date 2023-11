He aha ka mea ma hope o ka logo Walmart?

I ka wā e pili ana i nā hōʻailona hōʻailona, ​​ʻike koke ʻia ka hōʻailona uliuli a melemele o Walmart. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea e waiho nei ma hope o kēia hōʻailona kaulana? E noʻonoʻo kākou i ka moʻolelo ma hope o ka hōʻailona Walmart a wehe i kona manaʻo huna.

Loaʻa ka hōʻailona Walmart me kahi huaʻōlelo polū paʻa, me ka inoa o ka hui i kākau ʻia ma nā leka nui wiwo ʻole. Ma lalo o ka inoa, e ʻā ana ke ʻano o ka sunburst melemele i waho, e hōʻailona ana i ka ikehu, manaʻo manaʻo maikaʻi, a me ka wā e hiki mai ana Walmart. ʻO ka hui pū ʻana o ka uliuli a me ka melemele e hoʻokumu i kahi manaʻo o ka hilinaʻi, hilinaʻi, a me ke aloha, ʻo ia nā waiwai āpau a Walmart i manaʻo ai e haʻi aku i kāna mea kūʻai.

NPP:

Nīnau: He aha ke ʻano o ke kala polū ma ka hōʻailona Walmart?

A: ʻO ke kala polū ma ka hōʻailona Walmart e hōʻike ana i ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ka ʻoihana. Hōʻike ia i ka manaʻo o ka hui e hāʻawi i nā huahana a me nā lawelawe maikaʻi i kāna mea kūʻai.

Nīnau: He aha ke ʻano o ke ʻano o ka sunburst melemele?

A: ʻO ke ʻano o ka sunburst melemele ma ka logo Walmart e hōʻike ana i ka ikehu, ka manaʻolana, a me ka wā e hiki mai ana. Hōʻike ia i ka manaʻo o Walmart e hana hou a hoʻomaikaʻi mau, e hōʻoia ana i kahi ʻike kūʻai maikaʻi no kāna mea kūʻai.

Nīnau: No ke aha i koho ai ʻo Walmart i ka uliuli a me ka melemele no kāna hōʻailona?

A: Ua koho ʻia ka polū a me ka melemele no ka hōʻailona Walmart no ka mea e hoʻāla ana lākou i ka hilinaʻi, ka hilinaʻi, a me ke aloha. ʻO kēia mau kala ke nānā aku a hoʻokumu i kahi lewa hoʻokipa no nā mea kūʻai aku.

Nīnau: Ua like ke ʻano o ka logo Walmart?

A: ʻAʻole, ua hoʻololi ʻia ka logo Walmart i nā makahiki. ʻO ka hōʻailona o kēia manawa, i hoʻokomo ʻia i ka makahiki 2008, he ʻano maʻalahi o ka logo mua, kahi i hōʻike ʻia i kahi hoʻolālā starburst. Hōʻike ka hōʻailona o kēia manawa i ka manaʻo o Walmart i ka maʻalahi a me ke ʻano hou.

Ua lilo ka hōʻailona Walmart i mea nui o ka ʻike o ka ʻoihana, e hōʻike ana i kāna mau waiwai nui a me kāna mau makemake. He mea hoʻomanaʻo ʻike ia no ka hoʻokō ʻana o Walmart i ka hoʻolako ʻana i nā huahana maikaʻi, ka lawelawe mea kūʻai aku maikaʻi loa, a me ka wā e hiki mai ana no ka hui a me kāna mau mea kūʻai.