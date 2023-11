He aha ka hana ʻino ma Walmart?

I nā makahiki i hala iho nei, ua loaʻa ka manaʻo nui o ka pilikia o ka hewa i ka ʻoihana. ʻO Walmart, kekahi o nā mea kūʻai nui loa ma ka honua, ʻaʻole i pale ʻia i kēlā mau hoʻopaʻapaʻa. ʻO ka uhaki ʻana i nā loina ma Walmart e pili ana i kekahi hana a i ʻole ʻano hana e kūʻē i ke code of conduct a me nā kūlana kuʻuna o ka hui. Hiki i kēia mau hewa ke loaʻa mai nā hewa liʻiliʻi a hiki i nā hewa koʻikoʻi i hiki ke hopena i nā hopena kānāwai.

Loaʻa iā Walmart kahi code of conduct e wehewehe ana i nā manaʻolana a me nā kuleana o kāna mau limahana. Hoʻopili kēia code i nā ʻāpana ākea, me ka pono, ka ʻoiaʻiʻo, ka hoʻokūkū kūpono, ka hūnā, a me ka mahalo i nā poʻe ʻē aʻe. Hiki ke hōʻeha i kēia code ma nā ʻano like ʻole, e like me ka hana hewa kālā, nā paio o ka makemake, ka hoʻokae ʻana, ka hoʻomāinoino, a i ʻole ka uhaki i nā kānāwai olakino a palekana.

ʻO kekahi hewa koʻikoʻi koʻikoʻi ma Walmart i hana ʻia i ka makahiki 2012 i ka wā i kū ai ka hui i nā hoʻopiʻi ʻana i ke kīpē i kāna mau hana Mekiko. Ua hōʻike ʻia ua uku ʻia nā luna o Walmart i ke kīpē i nā luna kūloko e wikiwiki i ke kaʻina hana o ka loaʻa ʻana o nā ʻae no nā wahi hale kūʻai hou. ʻAʻole kēia i hōʻino wale i ka inoa o ka ʻoihana akā ua alakaʻi i nā hopena pili kānāwai a me ke kālā.

NPP:

Nīnau: Pehea e mālama ai ʻo Walmart i nā hana ʻino?

A: Ke hōʻike ʻia a ʻike ʻia paha kekahi ʻano kuʻi ʻia, mālama ʻo Walmart i ka hihia a hana i kahi hoʻokolokolo piha. Ma muli o ke koʻikoʻi o ka uhaki ʻana, hiki ke hoʻopaʻi ʻia nā hana hoʻopaʻi mai ke aʻo ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa hou ʻana i ka hoʻopau ʻana i ka hana. I kekahi mau hihia, hiki ke komo pū nā luna kānāwai.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā limahana ke hōʻike i nā hana ʻino ma Walmart?

A: Hāʻawi ʻo Walmart i nā alahele he nui no nā limahana e hōʻike i nā hewa e pili ana, me kahi hotline huna a me kahi ʻōnaehana hōʻike pūnaewele. Paipai ʻia nā limahana e hōʻike i nā hopohopo a lākou e loaʻa ai me ka makaʻu ʻole i ka hoʻopaʻi ʻana.

Nīnau: He aha nā hana a Walmart i hana ai no ka pale ʻana i nā hana ʻino?

A: Ma ka pane ʻana i nā hewa i hala, ua hoʻokō ʻo Walmart i nā ʻano hana like ʻole e hoʻoikaika ai i kāna mau hana kuʻuna. Hoʻopili kēia i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā papahana hoʻomaʻamaʻa, ka hoʻokumu ʻana i ke keʻena ʻo Global Ethics Office, a me ka hana ʻana i nā loiloi maʻamau e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana i nā kūlana etika.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka hana ʻino i ko Walmart kaulana?

A: He hopena koʻikoʻi paha ka uhaki ʻana i nā loina i ka inoa o Walmart, e alakaʻi ana i ka nalowale o ka hilinaʻi o ka lehulehu a me ka hoʻopaʻapaʻa ʻana mai nā mea kūʻai aku. ʻO ke kūkulu hou ʻana i ka hilinaʻi a me ka hoʻihoʻi ʻana i ke kiʻi o ka hui e koi pinepine i nā hoʻoikaika nui a me ka ʻike pono mai ke alakaʻi ʻana o Walmart.

I ka hopena, ʻo ka uhaki ʻana i nā loina ma Walmart e pili ana i nā hana a i ʻole nā ​​ʻano e kūʻē i ke kānāwai o ka ʻoihana i hoʻokumu ʻia. Hiki i kēia mau hewa ke loaʻa mai nā hewa liʻiliʻi a hiki i nā hōʻino nui me nā hopena kānāwai. Ua mālama koʻikoʻi ʻo Walmart i nā hana ʻino a ua hoʻokō i nā hana e pale a hoʻoponopono i ia mau pilikia. Eia nō naʻe, hiki ke koʻikoʻi ka hopena o kēia mau hewa i ka inoa o ka ʻoihana a koi i nā hoʻoikaika nui e kūkulu hou i ka hilinaʻi.