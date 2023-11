He aha ka hui helu 1 o ʻAmelika?

I ka hoʻokūkū hoʻokūkū o ka ʻoihana ʻAmelika, ʻo ka hoʻoholo ʻana i ka hui helu hoʻokahi hiki ke lilo i hana paʻakikī. Eia nō naʻe, ʻo kekahi hui e kū mau nei i waena o kāna mau hoa ʻo Apple Inc. Me kāna mau huahana hou, ʻoihana kālā ikaika, a me ka hōʻailona hōʻailona honua, ua hoʻopaʻa ʻo Apple i kona kūlana ʻo ka hui helu ʻekahi o ʻAmelika.

Apple Inc.: He Pilikua ʻenehana

ʻO Apple Inc., i hoʻokumu ʻia ma 1976 e Steve Jobs, Steve Wozniak, a me Ronald Wayne, ua lilo i inoa ʻohana i nā makahiki. Kaulana ʻia ka hui no kāna ʻenehana ʻokiʻoki a me nā hoʻolālā nani, e hana ana i nā ʻano huahana like ʻole me iPhones, iPads, Mac computers, a me Apple Watches. ʻO ka hoʻokō o Apple i ka hana hou ua hoʻololi i ka ʻoihana ʻenehana a hopu i nā puʻuwai o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.

Lanakila Waiwai

ʻO ka kūleʻa kālā o Apple he hōʻike i kona noho aliʻi ʻana ma ka mākeke. Ke hōʻike mau nei ka ʻoihana i ka loaʻa kālā a me nā helu waiwai, e hoʻolilo iā ia kekahi o nā ʻoihana waiwai nui o ka honua. Ma 2020 wale nō, ua loaʻa ʻo Apple ma luna o $ 274 biliona i ka loaʻa kālā, e hōʻike ana i kona hiki ke holomua a hiki i nā kūlana hoʻokele waiwai.

ʻIke ʻia ʻo Global Brand

ʻAʻole like ka ʻike ʻana o ka brand Apple. ʻO kāna hōʻailona hōʻailona a me nā hoʻolālā huahana nani i lilo i mea like me ka maikaʻi a me ka hana hou. Ua hoʻokumu maikaʻi nā hoʻolālā kūʻai ʻana o Apple i kahi waihona mea kūʻai kūpaʻa e kali nui ana i kēlā me kēia hoʻokuʻu huahana hou. Ua manaʻo ʻia ʻoi aku ka waiwai o ka ʻoihana ma luna o $263 biliona, e lilo ia i mea waiwai nui loa ma ka honua.

NPP

Nīnau: Pehea ka hoʻoholo ʻana o ka hui helu ʻekahi o ʻAmelika?

A: ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka ʻoihana helu ʻekahi o ʻAmelika he mea pilikino a hiki ke ʻokoʻa ma muli o nā pae i hoʻohana ʻia. Manaʻo pinepine ʻia nā mea e like me ka loaʻa kālā, ka nui o ka mākeke, ka waiwai o ka brand, a me ka hopena holoʻokoʻa i ka ʻoihana.

Nīnau: Aia kekahi mau paio ʻē aʻe no ka hui helu ʻekahi o ʻAmelika?

A: ʻAe, aia kekahi mau hui ʻē aʻe i manaʻo ʻia he mea hakakā no ka wahi kiʻekiʻe, e like me Amazon, Microsoft, a me Google. Ua hana nui kēia mau ʻoihana i kā lākou ʻoihana ponoʻī a loaʻa iā lākou kahi kūlana ikaika i ka mākeke.

Nīnau: He aha ka mea e kū ai ʻo Apple mai kāna mau mea hoʻokūkū?

A: ʻO ka hoʻokō ʻana o Apple i ka hana hou, nā hoʻolālā huahana nani, a me ka ʻike ʻana i ka brand e hoʻokaʻawale iā ia mai kāna mau mea hoʻokūkū. ʻO ka hiki ʻana o ka hui e hoʻopuka mau i nā huahana kiʻekiʻe e pili ana i nā mea kūʻai aku ua paʻa i kona kūlana ma ke ʻano he alakaʻi i ka ʻoihana ʻenehana.

I ka hopena, ʻoiai ʻo ka hoʻoholo ʻana i ka ʻoihana helu ʻekahi o ʻAmelika he kumuhana, ua hoʻokūpaʻa ʻia ʻo Apple Inc. Me kāna ʻenehana groundbreaking, kūleʻa kālā, a me ka hōʻailona hōʻailona honua, ke hoʻomau nei ʻo Apple i ka mana o ka mākeke a hopu i ka noʻonoʻo o nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.