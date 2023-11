He aha ke code 99 ma Walmart?

Ma nā ʻaoʻao ākea o kahi hale kūʻai Walmart, lohe paha ʻoe i kekahi manawa i kahi hoʻolaha ma ka intercom no kahi "code 99." Akā he aha ke ʻano o kēia code pohihihi? He kāhea no ke kōkua, he hōʻailona no ka uhaki palekana, a i ʻole kekahi mea ʻokoʻa loa? E ʻimi kākou i ka honua o nā code huna a Walmart a wehe i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o kahi code 99.

Ka hoomaopopo ana i na Code a Walmart

Hoʻohana ʻo Walmart, e like me nā kaulahao kūʻai nui, i nā ʻano code e kamaʻilio naʻauao i nā kūlana like ʻole i kāna poʻe limahana. Hoʻolālā ʻia kēia mau code e hōʻoia i ka pane kūpono a me ka wikiwiki i nā hiʻohiʻona like ʻole e kū mai ana i loko o ka hale kūʻai. ʻOiai ua ʻike nui ʻia kekahi mau code, ua uhi ʻia nā mea ʻē aʻe i kahi huna, e like me ke code enigmatic 99.

Helu helu 99

ʻO ke code 99 ma Walmart he noi wikiwiki no ke kōkua mai ka mea kūʻai a limahana paha. Hoʻohana maʻamau ia inā loaʻa kahi pilikia olakino, e like me ka puʻuwai a i ʻole ka hōʻeha nui, i loko o ka hale kūʻai. He mea koʻikoʻi kēia code i ka hoʻomaopopo ʻana i nā limahana i hoʻomaʻamaʻa ʻia, e like me nā mea kōkua mua i koho ʻia e Walmart a i ʻole hui palekana, e pane koke i ke kūlana a hāʻawi i ke kōkua kūpono a hiki i ke kōkua olakino ʻoihana.

FAQ e pili ana i ke Code 99

Nīnau: He mea maʻamau nā code 99 ma Walmart?

A: ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻo nā code 99s he mea laha ʻole ma nā hale kūʻai Walmart. Eia nō naʻe, ke hōʻoia nei ka ʻoihana i ka mākaukau maikaʻi o kāna poʻe limahana e hoʻoponopono koke i nā pilikia pilikia.

Nīnau: Hiki i nā mea kūʻai ke kelepona i kahi code 99?

A: ʻOiai ʻaʻole hiki i nā mea kūʻai ke kelepona pololei i kahi code 99, hiki iā lākou ke hoʻomaopopo i kekahi limahana Walmart kokoke a hoʻohana paha i nā pihi kelepona pilikia o ka hale kūʻai e noi i ke kōkua koke.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi e hiki mai ai ke kōkua ma hope o ke kāhea ʻia ʻana o kahi code 99?

A: Hiki ke ʻokoʻa nā manawa pane ma muli o ke kūlana kikoʻī a me kahi o ka hale kūʻai. Eia nō naʻe, hoʻoikaika ʻo Walmart i ke koʻikoʻi o ka hana wikiwiki a manaʻo e hāʻawi i ke kōkua me ka hikiwawe loa.

I ka hopena, ʻo kahi code 99 ma Walmart he kāhea koʻikoʻi no ke kōkua wikiwiki i ka wā o kahi pilikia olakino. Hiki i kēia code ke hiki i nā limahana Walmart ke pane koke a me ka maikaʻi, e hōʻoia ana i ka palekana a me ka maikaʻi o nā mea kūʻai aku a me nā limahana. ʻOiai he mea pohihihi paha ke code i ka hapa nui o ka poʻe kūʻai aku, he laina ola koʻikoʻi ia i loko o nā aisles o nā hale kūʻai Walmart.