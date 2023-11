He aha ke code 13 ma Walmart?

Ma nā ʻaoʻao ākea o Walmart, hiki i nā mea kūʻai ke lohe i kekahi manawa i kahi hoʻolaha ma ka intercom no kahi "code 13." Ua hoʻopiʻi kēia code pohihihi i ka hoihoi o nā mea kūʻai aku he nui, e waiho ana iā lākou e noʻonoʻo i ke ʻano o ia mea a me ke kumu e hoʻohana ʻia ai. I kēia lā, ʻimi mākou i ka honua o ka ʻōlelo huna a Walmart a wehe i ka ʻoiaʻiʻo ma hope o ke code 13.

He aha ka manaʻo o ke code 13?

ʻO ka Code 13 kahi hōʻailona makaʻala i hoʻohana ʻia e nā hoa pili o Walmart e makaʻala i kā lākou mau hoa hana i kahi kūlana kānalua a i ʻole pilikia. Ke hoʻolaha ʻia kahi code 13, lawelawe ia ma ke ʻano he kelepona no ke kōkua ʻana mai nā hoa āpau i loaʻa e hui i kahi kikoʻī i loko o ka hale kūʻai. Hiki paha kēia ma muli o nā kumu like ʻole, e like me ka mea lawe hale kūʻai, kahi mea kūʻai kūʻokoʻa, a i ʻole kahi pilikia olakino.

No ke aha i hoʻohana ʻia ai ke code 13?

ʻO ke kumu nui o ka code 13 e hōʻoia i ka palekana a me ka palekana o nā mea kūʻai aku a me nā limahana. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi memo i hoʻopaʻa ʻia, hiki i nā hoa hui o Walmart ke kamaʻilio malū i ka pono o ke kōkua me ka ʻole o ka hoʻoweliweli a i ʻole ka huki ʻana i ka nānā pono ʻole i ke kūlana. Hāʻawi kēia iā lākou e hoʻoponopono i ka pilikia me ka wikiwiki a me ka maikaʻi, e hōʻemi ana i nā pōʻino a i ʻole ka haunaele.

Nīnau: Pono nā mea kūʻai aku e ʻike i ke ʻano o ke code 13?

A: ʻAʻole, ʻo ka code 13 kahi mea hana kamaʻilio kūloko i hoʻohana ʻia e nā hui Walmart. ʻAʻole i manaʻo ʻia no ka ʻike lehulehu a i ʻole ka ʻike.

Nīnau: Hiki i nā mea kūʻai ke hōʻike i ka hana kānalua ma mua o ka hilinaʻi ʻana i ke code 13?

A: ʻOiaʻiʻo! Paipai ʻo Walmart i nā mea kūʻai aku e hōʻike i kekahi ʻano kānalua a pili paha i ka mālama ʻana i nā hoa a i ʻole nā ​​​​mea palekana. Hiki i kou makaʻala ke kōkua i ka mālama ʻana i kahi wahi kūʻai palekana no nā mea a pau.

Nīnau: Aia kekahi mau code ʻē aʻe i hoʻohana ʻia ma Walmart?

A: ʻAe, hoʻohana ʻo Walmart i nā ʻano code no nā kūlana like ʻole. ʻO kekahi mau laʻana, ʻo ia ke code Adam (keiki nalo), code white (accid), a me code blue (medical emergency). ʻO kēia mau code kekahi ʻāpana o nā kaʻina palekana holoʻokoʻa o Walmart.

I ka hopena, ʻo ka code 13 ma Walmart he hōʻailona makaʻala i hoʻohana ʻia e nā hoa e noi i ke kōkua i ka lawelawe ʻana i nā kūlana pilikia. ʻOiai ʻaʻole ʻike paha nā mea kūʻai aku i kona ʻano, hiki iā lākou ke hāʻawi i kahi ʻike kūʻai palekana ma ka hōʻike ʻana i nā hopohopo i nā limahana mālama. ʻO ka hoʻohana ʻana o Walmart i nā memo i hoʻopaʻa ʻia e hōʻike ana i ko lākou kūpaʻa i ka mālama ʻana i kahi wahi palekana no ka poʻe a pau e komo i kā lākou hale kūʻai.