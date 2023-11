He aha ka pilikia nui o Walmart e hana ana i ka ʻoihana ma ka honua holoʻokoʻa?

ʻO Walmart, ka mea kūʻai kūʻai nui loa o ka honua, ua kū i nā pilikia he nui i ka wā e hoʻonui ana i kāna ʻoihana a puni ka honua. ʻO kekahi o nā pilikia nui o ka hui ʻo ia ka hoʻololi ʻana i kāna kumu hoʻohālike e kūpono i nā ʻano moʻomeheu like ʻole, hoʻokele waiwai, a me nā hoʻoponopono a puni ka honua.

Hoʻololi i nā moʻomeheu kūloko:

ʻO kekahi o nā pilikia nui a Walmart i hālāwai ai ʻo ia ka pono e hoʻololi i kāna mau hana i nā moʻomeheu kūloko. ʻO ke ala hoʻohālikelike o ka hui, ka mea i kūleʻa ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻaʻole i ʻike mau ʻia me nā mea kūʻai aku ma nā ʻāina ʻē aʻe. Pono ʻo Walmart e aʻo ʻaʻole pono ka hana ma kahi mākeke ma kahi mākeke. No ka laʻana, paʻakikī ka ʻoihana e hoʻomaopopo i nā kūʻai kūʻai a me nā makemake o nā mea kūʻai aku ma nā ʻāina e like me Kina a me Kelemānia, e alakaʻi ana i nā hopena hōʻino.

Hoʻoponopono i nā pilikia hoʻoponopono:

Ua alo pū ʻo Walmart i nā pilikia hoʻoponopono koʻikoʻi i ka wā e hoʻonui ana i ka honua. Loaʻa i kēlā me kēia ʻāina kona mau kānāwai ponoʻī a me nā hoʻoponopono e pili ana i nā hana kūʻai kūʻai, a Walmart i hoʻokele. I kekahi mau hihia, ua hoʻopiʻi ʻia ka hui no ka uhaʻi ʻana i nā kānāwai hana a i ʻole ke komo ʻana i nā hana kūʻē i ka hoʻokūkū, ka hopena i nā hakakā kānāwai a hōʻino i ka inoa. Ua hoʻolōʻihi kēia mau pilikia hoʻoponopono i ka hoʻolālā hoʻonui ʻana o Walmart a ua keʻakeʻa i kona hiki ke hoʻokumu i kahi kūlana ikaika ma kekahi mau mākeke.

ʻO ka hoʻokūkū mai nā mea kūʻai kūʻai kūloko:

ʻO kekahi pilikia koʻikoʻi no Walmart ʻo ia ka hoʻokūkū ikaika mai nā hale kūʻai kūloko. I nā ʻāina he nui, aia nā mea pāʻani kūʻai paʻa i ka ʻike hohonu o ka mākeke kūloko a me nā makemake o nā mea kūʻai aku. Loaʻa pinepine kēia mau mea hoʻokūkū kūloko i ka ʻoiaʻiʻo paʻa a hāʻawi i nā huahana a me nā lawelawe i hoʻohālikelike ʻia, e paʻakikī ana iā Walmart e loaʻa i kahi mākeke koʻikoʻi. Ua koi kēia i ka hui e noʻonoʻo hou i kāna mau hoʻolālā a loaʻa i nā ala e hoʻokaʻawale iā ia iho mai ka hoʻokūkū.

NPP:

Nīnau: He aha ka Walmart?

A: ʻO Walmart ka hui kūʻai nui loa ma ka honua, e hana ana i kahi kaulahao o nā hypermarkets, nā hale kūʻai kūʻai kūʻai kūʻai, a me nā hale kūʻai.

Nīnau: He aha ke kumu hoʻohālike pāʻoihana a Walmart?

A: Ke nānā aku nei ke kumu hoʻohālike pāʻoihana ʻo Walmart i ka hāʻawi ʻana i nā ʻano huahana like ʻole me nā kumu kūʻai haʻahaʻa, i loaʻa ma o ka hoʻokele waiwai nui a me ka hoʻokele waiwai hoʻolako.

Nīnau: Pehea ʻo Walmart i hakakā ai me ka hoʻonui honua?

A: Ua pilikia ʻo Walmart i ka hoʻololi ʻana i nā moʻomeheu kūloko, e pili ana i nā pilikia hoʻoponopono, a me ka hoʻokūkū kūʻē i nā mea kūʻai kūʻai kūloko i hoʻokumu ʻia ma nā ʻāina like ʻole.

Nīnau: Ua holomua anei ʻo Walmart i kāna mau ʻoihana honua?

A: ʻAʻole, ua ʻike ʻo Walmart i nā kūleʻa a me nā hemahema i kāna hoʻonui honua. ʻOiai ua loaʻa iā ia ka kūleʻa nui ma kekahi mau mākeke, ua kū ʻo ia i nā pilikia a me nā hemahema i nā mea ʻē aʻe.

I ka hopena, ʻo ka pilikia nui o Walmart i ka hana ʻana i ka ʻoihana ma ke ao holoʻokoʻa, ʻo ia ka pono e hoʻololi i kāna ʻano ʻoihana e kūpono i nā ʻano moʻomeheu like ʻole, hoʻokele waiwai, a me nā hoʻoponopono. ʻO ka hoʻololi ʻana i nā moʻomeheu kūloko, ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia hoʻoponopono, a me ka hoʻokūkū ʻana mai nā mea kūʻai kūʻai kūloko ua lilo ia i mea pilikia nui no ka pilikua kūʻai. Eia naʻe, hoʻomau ʻo Walmart i ke aʻo ʻana mai kāna mau ʻike a hoʻomaʻemaʻe i kāna mau hoʻolālā e lanakila ai i kēia mau pilikia a hoʻonui i kona kapuaʻi honua.