He aha ka hopena inā hoʻopau ʻoe i ka ʻikepili kelepona?

I kēia ao hyper-connected, ua lilo nā smartphones i mea nui o ko mākou ola i kēlā me kēia lā. Ke hilinaʻi nei mākou iā lākou no ke kamaʻilio, ʻoliʻoli, a me ka ʻike ʻana i ka ʻike ma ka hele. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi e hoʻomau iā mākou e pili ana i ka ʻikepili kelepona. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea e hoʻopau ai i ka ʻikepili kelepona ma kāu kelepona? E ʻimi kākou i ka hopena o kēia hana.

Ke hoʻopau ʻoe i ka ʻikepili kelepona ma kāu kelepona, ʻoki maoli ʻoe i kona komo ʻana i ka pūnaewele ma o kāu mea hoʻolako pūnaewele kelepona. ʻO ia hoʻi, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke mākaʻikaʻi i ka pūnaewele, hoʻohana i nā polokalamu pūnaewele, a i ʻole e loaʻa i nā leka hoʻolaha e koi ana i kahi pilina pūnaewele. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole pili ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili kelepona i kou hiki ke hana a loaʻa paha i nā kelepona a me nā leka uila, no ka mea e holo ana kēia mau lawelawe ma o kahi pūnaewele ʻokoʻa.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohui i ka pūnaewele me ka ʻole o ka ʻikepili kelepona?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka pūnaewele me ka hoʻohana ʻana iā Wi-Fi inā loaʻa. ʻAe ʻo Wi-Fi i kāu kelepona e hoʻopili i kahi pūnaewele kūloko, e like me kāu pūnaewele home a i ʻole ke keʻena, e hāʻawi ana i ke komo i ka pūnaewele me ka hilinaʻi ʻole i ka ʻikepili kelepona.

Nīnau: E loaʻa anei iaʻu nā memo a me nā leka hoʻomaopopo?

A: ʻAe, e loaʻa mau ana nā memo a me nā leka hoʻomaopopo inā lōʻihi kāu pili Wi-Fi. Hiki ke hana mau nā polokalamu e like me WhatsApp, Facebook Messenger, a me nā mea leka uila inā lōʻihi ʻoe e pili ana iā Wi-Fi.

Nīnau: Pehea e pili ana i ka GPS a me nā lawelawe wahi?

A: Hiki i ka GPS a me nā lawelawe wahi ke hana me ka ʻole o ka ʻikepili kelepona. Ke hilinaʻi nei kēia mau lawelawe i nā hōʻailona ukali no ka hoʻoholo ʻana i kou wahi, no laila hiki iā ʻoe ke hoʻohana i nā polokalamu hoʻokele e like me Google Maps a i ʻole e ʻimi i kou ala me ka hoʻohana ʻana i ka GPS me ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili kelepona.

I ka hopena, ʻo ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili kelepona ma kāu kelepona paʻa e kaupalena ʻia kou komo ʻana i ka pūnaewele ma o kāu mea lawelawe pūnaewele paʻa. Eia nō naʻe, hiki iā ʻoe ke hoʻohui i ka pūnaewele me ka hoʻohana ʻana iā Wi-Fi a hoʻomau i ka hoʻohana ʻana i kekahi mau hiʻohiʻona a me nā polokalamu i hilinaʻi ʻole i ka ʻikepili kelepona. No laila, inā ʻoe e ʻimi nei e mālama i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili a i ʻole makemake ʻoe e hoʻokaʻawale i ka honua pūnaewele no ka manawa pōkole, hiki i ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili kelepona ke koho pono.