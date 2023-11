He aha ka hana inā ʻaʻole ʻoe e pani i nā polokalamu?

I kēia ao kikohoʻe wikiwiki, hilinaʻi nui mākou i kā mākou smartphones a me nā kamepiula e hana i nā hana he nui. Mai ka ʻimi ʻana i ka pūnaewele a i ka pāʻani ʻana i nā pāʻani, ʻike pinepine mākou iā mākou iho e hoʻololi i waena o nā noi like ʻole i ka lā. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka hopena inā ʻaʻole ʻoe e pani pono i kēia mau polokalamu? E noʻonoʻo kākou i nā hopena o ka waiho ʻana i nā polokalamu e hāmama a holo i hope.

Ke wehe ʻoe i kahi polokalamu ma kāu kelepona, hoʻomaka ia e holo a hoʻohana i nā kumuwaiwai ʻōnaehana e like me ka hoʻomanaʻo a me ka mana hana. He palena ʻole kēia mau kumuwaiwai a kaʻana like i waena o nā polokalamu a me nā kaʻina hana e holo nei ma kāu kelepona. Ke hoʻololi ʻoe i kahi polokalamu ʻē aʻe me ka ʻole o ka pani ʻana i ka mea ma mua, hoʻomau ka holo ʻana ma hope, e ʻai ana i nā kumuwaiwai waiwai.

Nā hopena o ka pani ʻole ʻana i nā polokalamu:

1. Hoʻopau ke ola pākaukau: Hiki i ka holo ʻana i nā polokalamu ma hope ke hoʻopōʻino nui i ke ola pākaukau o kāu kelepona. ʻOi aku ka nui o nā polokalamu āu e haʻalele ai, ʻoi aku ka nui o ka mana o kāu kelepona, e alakaʻi ana i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pākaukau.

2. Hoʻolohi i ka hana ʻana o ka mea hana: Ke hoʻomau nei ka holo ʻana o nā polokalamu ma hope, hoʻopau lākou i ka hoʻomanaʻo a me ka mana hana, e hoʻolōʻihi i kāu kelepona. Hiki ke hopena i ka hana lohi, nā pane lohi, a me ka emi ʻana o ka pono.

3. Hoʻonui i ka hoʻohana ʻikepili: Kiʻi mau kekahi mau polokalamu i ka ʻikepili mai ka pūnaewele, ʻoiai ke holo nei ma hope. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka hoʻohana nui ʻana i ka ʻikepili, hiki iā ʻoe ke ʻoi aku ma mua o ka palena o kāu hoʻolālā ʻikepili a loaʻa nā uku hou.

4. Nā pilikia palekana kūpono: ʻO ka waiho ʻana i nā polokalamu e hāmama ana ma ke kua e hiki ke hoʻopilikia i ka palekana. Hiki i kekahi mau polokalamu ke hoʻomau i ke komo ʻana i ka ʻike koʻikoʻi a i ʻole hana i nā hana me ka ʻole o kou ʻike, e hoʻopilikia paha i kou pilikino a me ka palekana.

NPP:

Nīnau: Mālama anei ka pani ʻana i nā polokalamu i ke ola pākaukau?

A: ʻAe, hiki i ka pani ʻana i nā polokalamu ke kōkua i ka mālama ʻana i ke ola pākaukau ma ka pale ʻana iā lākou mai ka holo ʻana ma hope a me ka hoʻopau ʻana i ka mana.

Nīnau: Pono anei au e pani i nā polokalamu?

A: ʻAʻole pono nā polokalamu pani ikaika ke ʻole ka pane ʻole a i ʻole ke kumu o ka pilikia. Hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana hana e hoʻokele pono i nā kumuwaiwai app.

Nīnau: Ke holo nei nā polokalamu a pau ma ke kua?

A: ʻAʻole, ʻaʻole holo nā polokalamu āpau ma hope. Hiki ke hoʻomau i ka holo ʻana o kekahi mau polokalamu, e like me nā lawelawe hoʻoheheʻe mele a i ʻole nā ​​​​polokalamu hoʻokele.

I ka hopena, hiki i ka pani pono ʻana i nā polokalamu ke hoʻopau ʻoe i ka hoʻohana ʻana iā lākou ke kōkua i ka hoʻokō ʻana i ka hana o kāu kelepona, mālama i ke ola pākaukau, a pale i kou pilikino. Pono e noʻonoʻo i nā polokalamu e holo ana ma ke kua a pani i kēlā me kēia manawa i nā mea pono ʻole e hōʻoia i ka ʻike mea hoʻohana maʻalahi a maikaʻi.