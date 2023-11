He aha ka hopena inā hoʻopau ʻoe i ka ʻikepili kelepona no nā polokalamu?

I kēia au kikohoʻe, ua lilo nā polokalamu kelepona i mea nui o ko kākou ola. Mai nā pāʻoihana kaiapili a hiki i nā mea hana huahana, ke hilinaʻi nei mākou i kēia mau polokalamu e hoʻomau i ka pilina a hoʻokō i nā mea ma ka hele. Eia naʻe, ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea e hoʻopau ai ʻoe i ka ʻikepili kelepona no kēia mau polokalamu? E nānā pono kākou.

Ke hoʻopau ʻoe i ka ʻikepili kelepona no kahi polokalamu, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole e loaʻa hou ka polokalamu i ka pūnaewele inā ʻaʻole ʻoe i pili i kahi pūnaewele Wi-Fi. Hiki i kēia ke loaʻa kekahi mau hopena ma muli o ka app a me kāna hana.

He aha ka hopena i nā polokalamu pāpili kaiapili?

Ke hilinaʻi nui nei nā polokalamu kaiapili e like me Facebook, Instagram, a me Twitter i ka pilina pūnaewele e kiʻi i nā mea hou, nā leka hoʻomaopopo, a me nā mea hou. Inā hoʻopau ʻoe i ka ʻikepili kelepona no kēia mau polokalamu, ʻaʻole e loaʻa iā ʻoe nā mea hou i ka manawa maoli, a ʻaʻole paha e hōʻoluʻolu kāu hānai a hiki i kou hoʻopili ʻana iā Wi-Fi. Eia nō naʻe, hiki iā ʻoe ke mākaʻikaʻi i nā ʻike i hoʻouka mua ʻia a komo i kekahi mau hiʻohiʻona ʻaʻole pono i kahi pilina pūnaewele, e like me ka nānā ʻana i nā pou i mālama ʻia a i ʻole nā ​​kikoʻī.

Pehea e pili ana i nā polokalamu memo?

Pono nā polokalamu memo e like me WhatsApp, Messenger, a me iMessage i kahi pilina pūnaewele e hoʻouna a loaʻa i nā memo. Inā hoʻopau ʻoe i ka ʻikepili paʻalima no kēia mau polokalamu, ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hoʻouna a loaʻa i nā memo ke ʻole ʻoe e pili ana iā Wi-Fi. Eia nō naʻe, hiki iā ʻoe ke komo i kāu mōʻaukala kamaʻilio a heluhelu i nā memo kahiko.

Pehea e pili ana i nā polokalamu ʻē aʻe?

No nā polokalamu ʻē aʻe ʻaʻole hilinaʻi nui i ka ʻikepili manawa maoli, ʻaʻohe hopena koʻikoʻi ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili kelepona. E hoʻomau ka hana e like me nā polokalamu e like me nā hāmeʻa lawe memo, nā noi o ka wā, a i ʻole nā ​​​​pāʻani i koi ʻole i kahi pilina pūnaewele.

I ka hopena, hiki i ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili kelepona no nā polokalamu ke kaupalena i kā lākou hana a me nā hoʻonui manawa maoli. Eia nō naʻe, hiki iā ia ke lilo i ala kūpono e mālama ai i ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili a pale i nā polokalamu mai ka hoʻohana ʻana i kāu ʻikepili paʻalima ma ke kua. He mea nui e noʻonoʻo i kāu mau pono kikoʻī a me kou makemake i ka wā e hoʻoholo ai inā e hoʻopau i ka ʻikepili kelepona no kekahi mau polokalamu.

NPP:

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i nā polokalamu me ka ʻole o ka ʻikepili kelepona?

A: ʻAe, hiki nō iā ʻoe ke hoʻohana i kekahi mau polokalamu i koi ʻole i kahi pilina pūnaewele, e like me nā pāʻani a i ʻole nā ​​​​mea hana memo. Eia nō naʻe, ʻo nā polokalamu e hilinaʻi nui nei i ka ʻikepili manawa maoli, e like me ka media kaiapili a i ʻole nā ​​polokalamu leka uila, hiki ke loaʻa nā hana liʻiliʻi me ka ʻole o kahi pilina pūnaewele.

Nīnau: E mālama anei ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili kelepona no nā polokalamu i ke ola pākaukau?

A: ʻO ka hoʻopau ʻana i ka ʻikepili kelepona no nā polokalamu he hopena iki paha i ke ola pākaukau no ka mea e pale ana i nā polokalamu mai ka hoʻonohonoho mau ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili ma ke kua. Eia nō naʻe, ʻokoʻa ka hopena i ke ola pākaukau ma muli o ka app kikoʻī a me kāna ʻano.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻohana i ka Wi-Fi oiai ua pio ka ʻikepili kelepona no nā polokalamu?

A: ʻAe, hiki nō iā ʻoe ke hoʻohui iā Wi-Fi a hoʻohana i nā polokalamu e koi ana i kahi pilina pūnaewele inā ua pio ka ʻikepili kelepona no kēlā mau polokalamu. Kūʻokoʻa ka pilina Wi-Fi mai nā hoʻonohonoho ʻikepili kelepona.