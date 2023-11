He aha ka hopena inā ʻaʻole ʻoe e kiʻi i kāu mau shingle lua i ka manawa?

ʻO Shingles, i kapa ʻia ʻo herpes zoster, he maʻi maʻi ʻeha i hoʻokumu ʻia e ka maʻi varicella-zoster, ʻo ia ka maʻi hoʻokahi e hoʻoulu ai i ka moa. Hoʻopilikia nui ia i ka poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā ʻōnaehana pale nāwaliwali. No ka pale ʻana i ka shingles, ua hoʻomohala ʻia kahi kano i kapa ʻia ʻo Shingrix, kahi e pono ai e lawelawe ʻia ʻelua mau kau i kekahi mau mahina kaʻawale. Akā he aha ka hopena inā ʻaʻole ʻoe e kiʻi i kāu mau shingle lua i ka manawa?

No ke aha he mea nui ka pana ʻana i ka lua?

He mea koʻikoʻi ka helu lua o ka maʻi shingles no ka loaʻa ʻana o ka pale maikaʻi loa mai ka maʻi maʻi. ʻOiai ke kōkua nei ka pānaʻi mua e hoʻomaikaʻi i ka ʻōnaehana pale, ʻo ka lua ka hopena ma ke ʻano he mea hoʻoikaika, hoʻoikaika a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana o ke kino. Me ka ʻole o ka pana ʻelua, ʻaʻole kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o ka pale ʻana, e waiho ana iā ʻoe i mea palupalu i ka hoʻomohala ʻana i nā shingles.

He aha nā pilikia o ka loaʻa ʻole o ka pana ʻelua i ka manawa?

Inā hoʻopaneʻe ʻoe a haʻalele paha i kāu pana ʻana i ka maʻi maʻi maʻi lua, e piʻi aʻe paha ʻoe i ka hoʻomohala ʻana i nā maʻi maʻi maʻi. Hoʻemi nui ʻia ka maikaʻi o ka lāʻau lapaʻau me ka ʻole o ka lua, e waiho ana iā ʻoe i ka maʻi maʻi. Eia hou, inā ua loaʻa iā ʻoe ka maʻi mua, ʻaʻole lawa ka ikaika o kāu pane pale e pale ai i ka hoʻāla hou ʻana o ka maʻi varicella-zoster.

Hiki iā ʻoe ke kiʻi i ka pana shingle ʻelua inā ʻike ʻoe i ka manawa i ʻōlelo ʻia?

ʻAe, hiki nō iā ʻoe ke loaʻa ka lua o ka pana shingle inā ʻoe e poina i ka manawa i ʻōlelo ʻia. Manaʻo pinepine ʻia e kiʻi i ka lua ma hope koke o ka manawa i ʻōlelo ʻia, ʻo ia hoʻi ʻelua a ʻeono mahina ma hope o ka maʻi mua. Eia nō naʻe, inā e haʻalele ʻoe i kēia manawa, pono ʻoe e kūkākūkā me kāu mea mālama ola kino e hoʻoholo ai i ka hana maikaʻi loa.

Panina

He mea nui ka loaʻa ʻana o nā maʻi ʻelua o ka maʻi shingles no ka hoʻonui ʻana i ka pale mai ka maʻi maʻi. ʻOiai ke hāʻawi nei ka maʻa mua i kahi pae o ka pale ʻana, ʻo ka lua o ka maʻi he mea hoʻoikaika e hoʻonui a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana. Inā ʻaʻole ʻoe e ʻike i ka manawa i manaʻo ʻia no ka pana ʻelua, pono e kūkākūkā me kāu mea mālama ola e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka pale kūpono mai nā shingles. Mai lohi, e hoʻokahua i kou olakino a e kiʻi i kāu mau shingle lua i ka manawa.

NPP

Q: He aha ka shingles?

A: He ma'i ma'i ma'i ma'i 'o ka ma'i ma'i varicella-zoster, ka ma'i ma'i ho'okahi e ho'oulu ai i ka ma'i ma'i moa. Hoʻopilikia nui ia i ka poʻe ʻelemakule a me nā poʻe me nā ʻōnaehana pale nāwaliwali.

Nīnau: He aha ka lāʻau lapaʻau shingles?

A: ʻO ka lāʻau lapaʻau, ʻike ʻia ʻo Shingrix, he lāʻau lapaʻau e kōkua i ka pale ʻana i ka maʻi shingles. Hāʻawi ʻia ia i ʻelua mau puʻupuʻu, he mau mahina ke kaʻawale.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka pana ʻana o ka lua?

A: ʻO ka lua o ka lāʻau lapaʻau ma ke ʻano he mea hoʻoikaika, hoʻoikaika a hoʻolōʻihi i ka pane ʻana o ke kino i ka maʻi.

Nīnau: He aha ka hopena inā ʻaʻole ʻoe e kiʻi i kāu mau shingle lua i ka manawa?

A: Inā ʻaʻole i kiʻekiʻe ke kiʻekiʻe o ka pale ʻana i ka maʻi maʻi, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻomohala ʻana i ka maʻi maʻi.

Nīnau: Hiki iā ʻoe ke kiʻi hou i ka pana ʻelua inā ʻike ʻoe i ka manawa i ʻōlelo ʻia?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke loaʻa ka lua o ka pana ʻana inā ʻoe e haʻalele i ka manawa i ʻōlelo ʻia. He mea nui e kūkākūkā me kāu mea mālama ola e hoʻoholo i ka hana maikaʻi loa.