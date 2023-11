He aha ka hopena inā hoʻopau ʻoe i kahi polokalamu?

I kēia mau makahiki kikohoʻe, ua lilo nā smartphones i ʻāpana koʻikoʻi o ko mākou ola. Ke hilinaʻi nei mākou i nā noi like ʻole e hana i nā ʻano hana like ʻole, mai ke kamaʻilio ʻana i ka leʻaleʻa a me ka huahana. Eia naʻe, ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea e hana ai ke hoʻopau ʻoe i kahi polokalamu ma kāu kelepona? E ʻimi kākou i nā kikoʻī.

Ke hoʻopau ʻoe i kahi polokalamu ma kāu kelepona, hoʻolilo ʻoe iā ia i mea ʻole. ʻO ia hoʻi, ʻaʻole e holo hou ka polokalamu ma ke kua a i ʻole ʻike ʻia ma kāu pale home. Hiki ke hoʻohana ʻia ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu no nā kumu he nui, e like me ka hoʻokuʻu ʻana i kahi waihona, hoʻomaikaʻi i ka hana ʻana o ka hāmeʻa, a i ʻole ka pale ʻana i nā leka i makemake ʻole ʻia.

He aha ka hopena i ka ʻikepili o ka polokalamu?

Ke hoʻopau ʻoe i kahi polokalamu, ʻaʻole holoi koke ʻia kāna ʻikepili. Hoʻopaʻa mau ʻia nā ʻikepili o ka app, me nā hoʻonohonoho, nā makemake, a me nā ʻike i hana ʻia e ka mea hoʻohana. 'O ia ho'i, inā ho'oholo 'oe e ho'ā hou i ka polokalamu i ka wā e hiki mai ana, e pa'a mau ana kāu 'ikepili.

Hiki iaʻu ke hōʻano hou i kahi polokalamu kīnā?

ʻAe, hiki iā ʻoe ke hōʻano hou i kahi polokalamu kīnā ʻole. ʻO ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu e pale wale iā ia mai ka holo ikaika ʻana ma kāu kelepona; ʻAʻole ia e kaupalena i nā mea hou. Ke loaʻa kahi hōʻano hou no kahi polokalamu kīnā, hiki iā ʻoe ke koho e hoʻokomo iā ia e like me nā mea hou o ka app. Eia naʻe, e hoʻomanaʻo ʻaʻole hiki ke hoʻohana hou ʻia ka hoʻopou hou ʻana i kahi polokalamu kīnā.

Hiki iaʻu ke hoʻā i kahi polokalamu kīnā?

ʻOiaʻiʻo! He hana maʻalahi ka hoʻā ʻana i kahi polokalamu kīnā. Hiki iā ʻoe ke hana i kēia ma ka hele ʻana i nā hoʻonohonoho o kāu kelepona, hoʻokele i ka papa inoa o nā polokalamu kīnā, a me ke koho ʻana i ka app āu e makemake ai e hiki ai. Ke hoʻohana ʻia, e ʻike hou ʻia ka app ma kāu pale home, a hiki iā ʻoe ke hoʻohana e like me kāu e hana mau ai.

I ka hopena, ʻo ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu ma kāu kelepona hiki iā ʻoe ke hoʻopau i ka manawa a i ʻole ka hoʻopau mau ʻana, e hoʻokuʻu i nā kumuwaiwai a pale i ka holo ʻana i ke kua. Eia naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo i ka hoʻopau ʻana i kahi polokalamu ʻaʻole e holoi i kāna ʻikepili, a hiki iā ʻoe ke hoʻololi a hoʻā hou paha iā ia i kēlā me kēia manawa. No laila, inā ʻike ʻoe iā ʻoe iho e hoʻomaikaʻi i ka hana o kāu hāmeʻa a i ʻole e hoʻopau i kāu pale home, e noʻonoʻo e hoʻopau i nā polokalamu āu e hoʻohana ʻole ai a pono ʻole.