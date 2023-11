He aha ka hopena inā wehe au i kahi polokalamu?

I ke ao wikiwiki o ka ʻenehana, ua lilo nā polokalamu i mea nui o ko mākou ola i kēlā me kēia lā. Mai nā pūnaewele media a hiki i nā mea hana huahana, hilinaʻi mākou i kēia mau noi e noho pili, hoʻokipa, a hoʻonohonoho. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka mea e hiki mai ana ke wehe ʻoe i kahi polokalamu? E ʻimi kākou i nā kikoʻī.

Ke wehe ʻoe i kahi polokalamu mai kāu kelepona, hiki mai kekahi mau mea ma hope o nā hiʻohiʻona. ʻO ka mea mua, ua hoʻoneʻe ʻia ka app mai kāu pale home a i ʻole ka pahu kiʻi app, e hiki ʻole ai ke kiʻi ʻia me ka pā hoʻokahi. Hoʻokuʻu pū kēia hana i kahi waiho ʻana ma kāu hāmeʻa, hiki ke pōmaikaʻi inā haʻahaʻa ʻoe i ka hoʻomanaʻo.

ʻO ka wehe ʻana i kahi polokalamu e wehe i nā ʻikepili pili a me nā faila mai kāu kelepona. Loaʻa kēia i nā hoʻonohonoho, nā makemake, a i ʻole ka ʻike pilikino āu i hoʻonohonoho ai i loko o ka app. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo e mālama paha kekahi mau polokalamu i ka ʻikepili ma waho, e like me ke ao a i ʻole ma kahi kikowaena. Ma ia mau hihia, ʻo ka wehe ʻana i ka polokalamu mai kāu kelepona ʻaʻole e holoi i kēia ʻikepili, a hiki paha iā ʻoe ke komo iā ia ma o nā ala ʻē aʻe.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: E hoʻopau anei ka wehe ʻana i kahi polokalamu i kaʻu moʻokāki a i ʻole kau inoa?

A: ʻO ka wehe ʻana i kahi polokalamu ʻaʻole e holoi ʻokoʻa i kāu moʻokāki a hoʻopau paha i nā kau inoa e pili ana me ia. Pono paha ʻoe e hana i nā hana hou, e like me ke kelepona ʻana i ka hui kākoʻo o ka app a i ʻole ke komo ʻana i kāu mau hoʻonohonoho moʻokāki, e hōʻoia i ka wehe ʻana.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻouka hou i kahi polokalamu ma hope o ka wehe ʻana iā ia?

A: ʻAe, hiki iā ʻoe ke hoʻouka hou i kahi polokalamu ma hope o ka wehe ʻana iā ia. E kipa wale i ka hale kūʻai app a i ʻole ka mākeke kahi āu i hoʻoiho mua ai i ka app a huli iā ia. Hiki iā ʻoe ke hoʻouka hou iā ia me hoʻokahi kaomi.

Nīnau: E wehe anei ka wehe ʻana i kahi polokalamu i kāna mau mea hou?

A: ʻAe, ʻo ka wehe ʻana i kahi polokalamu e wehe i nā mea hou i kau ʻia ma kāu kelepona. Inā ʻoe e hoʻouka hou i ka app ma hope aku, pono paha ʻoe e hoʻohou hou iā ia no ke komo ʻana i nā hiʻohiʻona hou a me nā hoʻomaikaʻi.

I ka hopena, ʻo ka wehe ʻana i kahi polokalamu e wehe iā ia mai kāu hāmeʻa, hoʻokuʻu i kahi waihona, a holoi i ka ʻikepili pili. Eia nō naʻe, he mea nui e noʻonoʻo i ka mālama ʻana i nā ʻikepili waho a i ʻole nā ​​​​hana pili i ka moʻokāki e pono ai no ka wehe piha ʻana.