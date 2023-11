He aha ka hua maikaʻi no ka mucus?

He aha nā huaʻai maikaʻi no ka mucus?

Introduction

ʻO ka mucus kahi mea kūlohelohe i hana ʻia e ko mākou kino e pale a lubricate i nā ʻano ʻano like ʻole, me ka ʻōnaehana hanu. Eia nō naʻe, hiki i ka mucus nui ke alakaʻi i ka pilikia a me nā pilikia hanu. ʻO kahi ala e hoʻopau ai i kēia pilikia ma ka hoʻokomo ʻana i kekahi mau huaʻai i kāu ʻai. Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā huaʻai i ʻike ʻia he pono no ka hōʻemi ʻana i ka hana mucus a me ka hoʻoikaika ʻana i ke olakino hanu.

ʻO ke kuleana o nā huaʻai i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka mucus

ʻO nā huaʻai kahi kumu maikaʻi loa o nā huaora, nā minela, a me nā antioxidants e hiki ke kōkua i ka hoʻoikaika ʻana i kā mākou ʻōnaehana pale a pale aku i nā maʻi. Loaʻa i kekahi mau huaʻai nā waiwai kikoʻī e hiki ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka hana ʻana o ka mucus a hoʻohaʻahaʻa i ka congestion. Nui nā huaʻai i nā huaora A a me C, i ʻike ʻia no ko lākou hiki ke hoʻoikaika i ka ʻōnaehana pale a hoʻoikaika i ka hana hanu olakino.

Nā huaʻai e noʻonoʻo ai

1. Pineapple: Aia i loko o kēia hua pāpū kahi enzyme i kapa ʻia ʻo bromelain, i ʻike ʻia e kōkua i ka wāwahi ʻana i ka ʻāʻī a hoʻemi i ka ʻeha o ka ʻōnaehana hanu.

2. ʻO nā hua Citrus: ʻO nā ʻalani, nā lemona, a me nā hua waina he kiʻekiʻe i ka huaʻa C, hiki ke kōkua i ka ʻāʻī ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana.

3. Nā Beri: Hoʻopiha ʻia nā Strawberries, blueberries, a me nā raspberries me nā antioxidants e hiki ke kōkua i ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻōnaehana pale a hoʻemi i ka hana ʻana o ka mucus.

4. Kiwi: He waiwai kēia hua liʻiliʻi i ka huaora C a me nā antioxidants, e lilo ia i mea koho maikaʻi loa no ke olakino hanu.

Nīnau: Hiki anei i ka ʻai wale ʻana i nā huaʻai ke hoʻōla i ka hoʻohua nui ʻana o ka mucus?

A: ʻOiai ʻo ka hoʻohui ʻana i nā huaʻai i kāu meaʻai hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka hana ʻana o ka mucus, he mea nui ia e mālama i ka meaʻai kaulike a hahai i nā ʻōlelo aʻoaʻo a kāu mea mālama ola.

Nīnau: Aia kekahi mau huaʻai e hiki ke hoʻonui i ka hoʻoulu ʻana o ka mucus?

A: Hiki i kekahi poʻe ke ʻike i kekahi mau huaʻai, e like me ka maiʻa a me ka avocados, hiki ke hoʻonui i ka hoʻohua ʻana o ka mucus. Eia nō naʻe, hiki ke ʻokoʻa kēia i kēlā me kēia kanaka, no laila ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana i ka pane ʻana o kou kino i nā hua like ʻole.

Nīnau: ʻEhia ka nui o kaʻu e ʻai ai e ʻike i ka ʻokoʻa o ka hana ʻana o ka mucus?

A: ʻAʻohe helu kikoʻī e hōʻoiaʻiʻo i ka hōʻemi ʻana i ka hana mucus. Eia naʻe, hiki i ka hoʻokomo ʻana i nā ʻano huaʻai like ʻole i kāu ʻai i kēlā me kēia lā ke kōkua i ke olakino hanu holoʻokoʻa.

Panina

ʻOiai ʻaʻole hiki i nā huaʻai hoʻokahi ke hoʻopau loa i ka hana ʻana o ka mucus nui, ʻo ka hoʻokomo ʻana i kekahi mau huaʻai i kāu meaʻai hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka mucus a hoʻoikaika i ke olakino hanu. ʻO ka pineapple, nā hua citrus, nā hua, a me nā kiwi kekahi o nā hua i ʻike ʻia no ko lākou mau waiwai pono. E hoʻomanaʻo e kūkākūkā me kāu mea mālama ola no ka ʻōlelo aʻo pilikino a mālama i ka meaʻai kaulike no ke olakino maikaʻi loa.