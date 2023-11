He aha nā meaʻai e hoʻōki i ka hoʻoheheʻe ʻana ma hope o ka ihu?

He maʻi maʻamau ka post-nasal drip i ka wā e hōʻiliʻili ai ka mucus nui ma ke kua o ka puʻu, e alakaʻi ana i ka ʻeha a me ka pono mau e hoʻomaʻemaʻe i ka ʻāʻī. ʻOiai aia nā lāʻau lapaʻau like ʻole e hōʻoluʻolu i kēia maʻi, ʻo ka hoʻokomo ʻana i kekahi mau meaʻai i kāu meaʻai hiki ke kōkua i ka hōʻemi maoli ʻana i ka post-nasal drip. Eia kekahi mau meaʻai e hoʻomaha ai.

1. Kahakaha: ʻIke ʻia no kāna mau waiwai anti-inflammatory, hiki i ka ʻala ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka ʻāʻī ma nā ʻaoʻao o ka ihu a hoʻohaʻahaʻa i ka hoʻoheheʻe post-nasal. Hiki iā ʻoe ke ʻai i ka ginger ma nā ʻano like ʻole, e like me ke aʻa ginger hou, ginger ti, a i ʻole e hoʻohui ʻia i kāu ʻai.

2. Turmeric: Loaʻa i ka turmeric ka curcumin, kahi pūhui me nā waiwai anti-inflammatory a me nā antioxidant. ʻO ka hoʻohui ʻana i ka turmeric i kāu meaʻai hiki ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka ʻāʻī a me ka ʻili lahilahi, e maʻalahi ai ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā ʻāpana ihu.

3. Nā hua citrus: ʻO nā hua Citrus e like me nā ʻalani, nā lemona, a me nā hua waina he waiwai nui i ka huaora C, hiki ke hoʻoikaika i kou ʻōnaehana pale a kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka hana ʻana o ka mucus keu. Eia kekahi, hiki i ka acidity i loko o nā hua citrus ke kōkua i ka wāwahi ʻana i ka mucus, e hāʻawi i ka hōʻoluʻolu mai ka hoʻoheheʻe post-nasal.

4. Kāleka a me nā aniani: Loaʻa i nā kālika a me nā aniani nā pūhui i loaʻa nā waiwai antimicrobial, hiki ke kōkua i ke kaua ʻana i nā maʻi e hiki ke kōkua i ka hoʻoheheʻe post-nasal. ʻO ka hoʻokomo ʻana i kēia mau meaʻai i kāu mau meaʻai hiki ke hāʻawi i ka ʻono a me ka hōʻoluʻolu.

5. Nā meaʻai ʻala: Hiki i nā mea ʻala e like me ka pepa cayenne, ka pauka chili, a me ka horseradish ke kōkua i ka ʻāʻī lahilahi a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ihu. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole kūpono nā meaʻai laʻa no kēlā me kēia kanaka, no ka mea hiki ke hōʻeha i ka poʻe me ka ʻōpū paʻakikī a i ʻole acid reflux.

ʻOiai hiki i kēia mau meaʻai ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka hoʻoheheʻe post-nasal, pono e hoʻomanaʻo he ʻokoʻa paha nā pane o kēlā me kēia kanaka. Inā loaʻa iā ʻoe nā hōʻailona koʻikoʻi a hoʻomau paha, pono e nīnau i kahi kauka mālama ola no kahi hōʻailona kūpono a me ka hoʻolālā lapaʻau.

NPP:

Nīnau: He aha ka post-nasal drip?

A: ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana ma hope o ka ihu he maʻi kahi e hōʻiliʻili ai ka nui o ka ʻāʻī ma ke kua o ka ʻāʻī, e alakaʻi ana i ka pono mau e hoʻomaʻemaʻe i ka ʻāʻī.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā meaʻai ke kōkua me ka hoʻoheheʻe post-nasal?

A: Loaʻa i kekahi mau meaʻai nā mea anti-inflammatory, antimicrobial, a i ʻole nā ​​​​mea hoʻoheheʻe mucus-thinning, hiki ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka mumū, pale aku i nā maʻi, a maʻalahi hoʻi ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā ʻāpana ihu.

Nīnau: He pani anei kēia mau meaʻai no ka lāʻau lapaʻau?

A: ʻAʻole, hiki i kēia mau meaʻai ke hoʻohui i nā lāʻau lapaʻau akā ʻaʻole pono e pani i nā lāʻau i kuhikuhi ʻia. He mea nui e nīnau i ke kauka no ka ʻike a me ka mālama pono.