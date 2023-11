He aha nā ʻoihana meaʻai wikiwiki a Kina?

I nā makahiki i hala iho nei, ua hana nui ʻo Kina i nā ʻoihana like ʻole a puni ka honua, me ka ʻāpana meaʻai wikiwiki. Ua lilo kekahi mau kaulahao meaʻai wikiwiki kaulana i ʻāpana o nā ʻoihana a Kina, e alakaʻi ana i nā nīnau e pili ana i ka hopena a me ka hopena o kēia mau loaʻa. E nānā pono kākou i kekahi o nā ʻoihana meaʻai wikiwiki nui a Kina i kēia manawa.

ʻO McDonald's: ʻO kekahi o nā kaulahao meaʻai wikiwiki loa i ka honua holoʻokoʻa, ʻo McDonald's, he kūlana koʻikoʻi ma Kina. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻoiai he paʻa paʻa ko McDonald's i ka mākeke Kina, ʻaʻole ia he hui Kina. Hoʻohana ʻia ka hapa nui o nā hale ʻaina McDonald ma Kina e kekahi hoa hoʻolālā, ʻo CITIC Limited, a me CITIC Capital, kahi hui hoʻokele waiwai o Kina.

Hale Pizza: ʻO Pizza Hut, kahi kaulahao pizza kaulana, ʻaʻole nona ka hui Kina. He lālā ia o Yum! ʻO Brands, kahi hui meaʻai wikiwiki ʻAmelika. Eia naʻe, ʻo Yum! He kūlana ikaika ko Brands ma Kina, me nā wahi Pizza Hut he nui ma ka ʻāina.

KFC: KFC, kekahi brand kaulana ma lalo o Yum! ʻO Brands, he kūlana koʻikoʻi ma Kina. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo Kina kekahi o nā mākeke nui loa no KFC ma ka honua. ʻOiai ʻaʻole nona ka KFC e kahi hui Kina, ʻo Yum! Ua hoʻokumu ʻo Brands i kahi hui ʻokoʻa i kapa ʻia ʻo Yum China Holdings e hoʻokele i kāna mau hana ma ka ʻāina.

I ka hopena, ʻoiai ua hana nui ʻo Kina i nā ʻoihana like ʻole ma ka honua holoʻokoʻa, e komo pū me ka ʻāpana meaʻai wikiwiki, ʻaʻole nona nā hui ʻai wikiwiki e like me McDonald's, Pizza Hut, a me KFC. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka ikaika o kēia mau kaulahao ma Kina ma muli o ka hui ʻana, nā lālā, a i ʻole nā ​​​​hui ʻokoʻa i hoʻokumu ʻia e mālama i nā hana ma ka ʻāina.