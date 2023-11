He aha ka ʻohana iā Walmart?

I ka honua o nā hale kūʻai, kū ʻo Walmart ma ke ʻano he ikaika nui, e hoʻomalu ana i ka mākeke me kāna pūnaewele nui o nā hale kūʻai a me ka noho pūnaewele. Akā ua noʻonoʻo paha ʻoe ʻo wai ka mea nona kēia pilikua kūʻai? ʻO wai ka ʻohana ma hope o ka holomua o Walmart? E luʻu kākou i ka moʻolelo o ka ʻohana Walton, nā mea nona ka Walmart.

ʻO ka ʻohana Walton, i alakaʻi ʻia e Sam Walton i hala, ʻo ia ka mea haʻaheo o Walmart. Ua hoʻokumu ʻo Sam Walton i ka hui ma 1962, e hoʻomaka ana me kahi hale kūʻai hoʻokahi ma Rogers, Arkansas. Me kāna ʻike no ka hāʻawi ʻana i nā waiwai kūpono i nā mea kūʻai aku, ua ulu wikiwiki ʻo Walmart, e hoʻonui ana i kona hiki ma waena o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a hiki i ka honua holoʻokoʻa.

I kēia lā, ʻo ka ʻohana Walton ka kuleana o Walmart ma o kā lākou hui paʻa ʻana, ʻo Walton Enterprises LLC. Ke lawelawe nei kēia hui ma ke ʻano he kaʻa hoʻopukapuka kālā no ka ʻohana, e mālama ana i kā lākou kuleana kuleana ma Walmart a me nā ʻoihana ʻē aʻe. ʻOiai ʻo Walmart he hui kūʻai lehulehu, ʻo ka hapa nui o kāna mau ʻāpana e paʻa ʻia e ka ʻohana Walton.

Ua lilo ka ʻohana iā Walmart i kekahi o nā ʻohana waiwai loa o ka honua. Wahi a Forbes, noho mau ka ʻohana Walton i waena o nā ʻohana waiwai loa ma ka honua holoʻokoʻa, me kā lākou waiwai i loaʻa mai i kā lākou mau paʻa Walmart.

NPP:

Nīnau: ʻEhia ka nui o Walmart na ka ʻohana Walton?

A: Loaʻa i ka ʻohana Walton ma kahi o 50% o nā ʻāpana o Walmart, e lilo lākou i poʻe kuleana nui.

Nīnau: ʻO wai nā lālā o ka ʻohana Walton i kēia manawa?

A: ʻO Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, a me Christy Walton nā lālā o ka ʻohana Walton i kēia manawa.

Nīnau: Pehea ke komo ʻana o ka ʻohana Walton i nā hana o Walmart i kēlā me kēia lā?

A: ʻOiai ʻaʻole pili pono ka ʻohana Walton i nā hana o kēlā me kēia lā o Walmart, he mau ʻelele ko lākou ma ka papa alakaʻi o ka hui a he kuleana koʻikoʻi lākou i ka hoʻolālā ʻana i ka hoʻolālā lōʻihi o ka hui.

Nīnau: Loaʻa i ka ʻohana Walton kekahi mau ʻoihana ʻē aʻe?

A: ʻAe, ua hoʻololi ka ʻohana Walton i kā lākou hoʻopukapuka kālā ma mua o Walmart. Loaʻa iā lākou nā makemake i nā ʻāpana like ʻole, me ka waiwai maoli, kālā, a me ke aloha.

I ka hopena, ʻo ka ʻohana Walton ka mea haʻaheo o Walmart, me kā lākou kuleana kuleana i mālama ʻia ma o Walton Enterprises LLC. ʻO kā lākou ʻike a me ko lākou hoʻolaʻa ʻana i ka hoʻolako ʻana i nā waiwai kūpono i hoʻolalelale iā Walmart e lilo i ʻoihana kūʻai nui i kēia lā. Ke hoʻomau nei ka ʻohana i ka hana ʻana i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana, ʻoi aku ka nui o ko lākou mana i ka ʻoihana kūʻai.