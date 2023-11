He aha nā mea inu e hoʻopau ai i ke kino?

ʻO ka Mucus, kahi mea liʻiliʻi i hana ʻia e ke kino, he hana koʻikoʻi i ka pale ʻana i ko mākou ʻōnaehana hanu mai nā pathogens a me nā mea hoʻonāukiuki. Eia nō naʻe, hiki i ka nui o ka hana ʻana i ka mucus ke alakaʻi i ka ʻeha a me ka congestion. Inā ʻoe e ʻimi nei i nā ala kūlohelohe e hoʻohaʻahaʻa i ke kūkulu ʻia ʻana o ka mucus, hiki ke kōkua kekahi mau mea inu. E ʻimi kākou i kekahi o nā koho kūpono loa.

1. Ka wai mehana me ka lemona: Ua ʻike ʻia ʻo Lemon no kāna mau huaʻai C kiʻekiʻe, hiki ke kōkua i ka ʻāʻī ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana. ʻO ke kaomi ʻana i ka wai lemon hou i loko o ka wai mehana a me ka inu ʻana iā ia a puni ka lā hiki ke hoʻomaha.

2. Nā kī lāʻau: ʻO nā kīʻaha like ʻole, e like me ka peppermint, ginger, a me ka chamomile, loaʻa nā waiwai e hiki ke kōkua i ka wāwahi ʻana i ka mucus a hoʻomaha i ka ʻōnaehana hanu. Hiki ke ʻai ʻia kēia mau kī i ka wela a i ʻole ke anu, ma muli o ka makemake pilikino.

3. ʻO nā hupa wela: Hiki i ka moa a i ʻole nā ​​mea ʻai meaʻai ke kōkua i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke kino a me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻōpala. Hiki i ka pumehana o ka hupa ke hāʻawi i ka hōʻoluʻolu a me ka hōʻoluʻolu mai ka paʻa.

4. Kī ʻōmaʻomaʻo: Hoʻopili ʻia me nā antioxidants, hiki i ke kī ʻōmaʻomaʻo ke kōkua i ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻōnaehana pale a hoʻemi i ka hana ʻana o ka mucus. ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻai ʻana me ka waiū ʻole a i ʻole ke kō e hoʻonui ai i kāna mau pono.

5. waiu turmeric: Aia ka Turmeric i kahi hui i kapa ʻia ʻo curcumin, nona nā waiwai anti-inflammatory. ʻO ka hui ʻana i ka pauka turmeric me ka waiū mahana a me kahi ʻāpana o ka pepa ʻeleʻele hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka mucus a hoʻēmi i ka ʻeha hanu.

NPP:

Nīnau: He aha ke kumu o ka hana ʻana o ka mucus?

A: Hiki ke hana ʻia ka nui o ka mucus ma muli o nā allergies, nā maʻi hanu, sinusitis, puhi puhi, a i ʻole nā ​​​​mea hoʻonāukiuki kaiapuni.

Nīnau: He lāʻau anei kēia mau mea inu no nā maʻi pili i ka mucus?

A: ʻOiai hiki i kēia mau mea inu ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ke kūkulu ʻana o ka mucus, ʻaʻole ia he lāʻau lapaʻau no nā kūlana lalo. Inā loaʻa iā ʻoe nā hōʻailona hoʻomau a koʻikoʻi paha, pono e nīnau i ke kauka mālama ola.

Nīnau: Hiki i nā mea a pau ke inu i kēia mau mea inu?

A: Ma ka laulā, palekana kēia mau mea inu no ka hapa nui o nā kānaka. Eia nō naʻe, inā loaʻa iā ʻoe kekahi maʻi olakino a i ʻole nā ​​​​allergies, pono e nīnau i ke kauka olakino ma mua o ka hoʻokomo ʻana iā lākou i kāu meaʻai.

ʻO ka hoʻokomo ʻana i kēia mau mea inu i kāu hana maʻamau i kēlā me kēia lā hiki ke hāʻawi i ka hōʻoluʻolu mai ke kūkulu ʻana i ka mucus a hoʻoikaika i ke olakino hanu. E hoʻomanaʻo i ka noho hydrated a mālama i ka meaʻai kaulike e kākoʻo i ka maikaʻi holoʻokoʻa.